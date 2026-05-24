Dėl buvusios šaltos žiemos – mažiau erkių platinamų ligų

„Geros žinios – [fiksuojami] mažesni skaičiai. Dabar turime [duomenis] trijų mėnesių: sausio, vasario ir kovo […], bet, palyginti su praėjusiais metais, yra tik vienas erkinio encefalito atvejis, ir tas aiškiai iš praėjusių metų. Praėjusiais metais per tris [pirmuosius metų] mėnesius turėjome dešimt atvejų. Tačiau čia labai lengva paaiškinti – šiais metais buvo [šalta] žiema, ir per šiuos mėnesius erkės miegojo, nebuvo jokių šansų užsikrėsti“, – sakė specialistė.
„Laimo ligos, vėlgi, perpus mažiau nei praėjusiais metais. Šiais metais per tris mėnesius – mažiau nei 500 atvejų, o praėjusiais metais buvo 1 tūkst. su trupučiu […]. Tai natūralu, nes viskas sietina su erkių aktyvumu. Prognozuoti, kaip toliau bus, labai sudėtinga, nes, vėlgi, tai priklauso nuo daug faktorių“, – kalbėjo ji.
Vis dėlto, pasak M. Žygutienės, norint detaliai įvertinti situaciją, reikėtų sulaukti artėjančios vasaros ir rudens pradžios duomenų, mat būtent šiuo laikotarpiu užfiksuojama apie 80 proc. visų per metus nustatomų erkių platinamų ligų atvejų.
Viskas sietina su erkių aktyvumu. Prognozuoti, kaip toliau bus, labai sudėtinga, nes, vėlgi, tai priklauso nuo daugybės faktorių.
„Didžioji dalis visų atvejų registruojama nuo birželio iki spalio. Tie atvejai kai kada sudaro 80 proc. ir net daugiau visų tais metais registruotų atvejų“, – sakė specialistė.
Pasak jos, džiugina ir tai, kad nemažėja nuo erkinio encefalito besiskiepijančių gyventojų.
„Žmonės grįžta ir antros, ir trečios dozės, ir netgi palaikomosios dozės į skiepų kabinetus“, – pastebėjo M. Žygutienė.
„Kitas dalykas – nuo praėjusių metų iki 60 metų išsiplėtė valstybės lėšomis apmokamų skiepų amžiaus grupė. Turime šių metų duomenis – per tris mėnesius sunaudota ne visai 21 tūkst. dozių. Tai čia ir pirma, ir antra, ir trečia, ir palaikomoji dozė tų, kurie nemokamai skiepijasi. Tų, kurie skiepijasi mokamai, – daugiau kaip 60 tūkst. […]. Nepaisant viso to, visus vis tiek reikia kviesti skiepytis, nes tik taip galėtume suvaldyti [situaciją]“, – pažymėjo NVSC atstovė.
Panašiu metu pernai buvo užfiksuota 10 erkinio encefalito atvejų. NVSC duomenimis, šis skaičius buvo perpus mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m.
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