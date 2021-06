Devyniose Lietuvos savivaldybėse nuo COVID-19 paskiepyta daugiau nei pusė gyventojų

Vertinant vakcinuotų gyventojų dalį, savivaldybių sąraše pirmauja Neringa, kur paskiepyta 81,6 proc. žmonių.

Toliau sąraše rikiuojasi Birštonas (57,1 proc.), Akmenės (54,6 proc.), Alytaus (54,3 proc.), Anykščių (53,7 proc.) rajonai, Druskininkai (51,9 proc.), Molėtų (51,4 proc.), Rokiškio (50,8 proc.) ir Jurbarko (50,4 proc.) rajonai.

Išskyrus Visaginą, Šalčininkų ir Vilniaus rajonus, likusiose savivaldybėse paskiepyta bent trečdalis gyventojų.

Šalčininkų rajone mažiausiai vieną skiepo dozę gavo 23,2 proc., Vilniaus – 32,6 proc., Visagine – 32,8 proc. gyventojų.

Tarp didesnių miestų pirmauja Alytus, kur paskiepyta 47,8 proc. žmonių. Toliau rikiuojasi Kaunas (47,3 proc.), Vilnius (46 proc.), nuo jo nežymiai atsilieka Panevėžys (45,8 proc.).

Per savaitę nuo praėjusio penktadienio iki šio ketvirtadienio pirmąja vakcinos doze paskiepyta per 46 tūkst. žmonių – vidutiniškai 6,6 tūkst. per dieną. Šie skaičiai yra sumenkę, lyginant su savaite anksčiau, kai pirmąja doze paskiepyta 76,5 tūkst. žmonių ir vidutiniškai 10,9 tūkst. žmonių per parą.

Iš viso per savaitę pirmu arba antru skiepu vakcinuota beveik 134 tūkst. žmonių – beveik 30 tūkst. mažiau nei prieš savaitę, kai paskiepytųjų buvo 161,4 tūkstančio.

Iš viso šalyje iki šiol paskiepyta 43 proc. gyventojų.