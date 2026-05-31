DI įrankis prieš krūties vėžį: diagnozuos itin tiksli

Leis efektyviau gydyti
Tai pirmas CE-IVDR sertifikuotas tokio tipo algoritmas, diegiamas Baltijos šalyse – naujoji technologija padės tiksliau parinkti efektyviausią gydymą šimtams Lietuvos moterų.
Krūties vėžys išlieka dažniausia Lietuvos moterų onkologine liga. Šalyje su šia diagnoze gyvena daugiau kaip 22 tūkst. moterų, o kasmet ji nustatoma maždaug 1,7 tūkst. pacienčių.
Valstybinis patologijos centras pradeda naudoti „Ibex Breast HER2“ algoritmą – DI pagrįstą skaitmeninės patologijos įrankį. Sistema automatiškai aptinka invazinio naviko sritis, vertina imunohistocheminius vaizdus ir pateikia HER2 biožymens raiškos įvertinimą pagal tarptautines gaires. Tai ypač aktualu, kai HER2 raiška yra ribinė arba maža – būtent tokiose situacijose kyla interpretacijos iššūkių, galinčių turėti įtakos gydymui pasirinkti.
„Didžiausia šio įrankio nauda – vertinant ribinius ar mažos HER2 ekspresijos atvejus, kur net ir patyrusių patologų nuomonės gali skirtis. Žmogaus akis negali nuosekliai aprėpti tiek duomenų, kiek per trumpą laiką išanalizuoja DI, todėl jis padeda greičiau priimti labiau pagrįstus sprendimus, svarbius parenkant pacientui efektyviausią gydymą“, – sako gydytojas patologas Donatas Petroška.
Didesnis užtikrintumas
HER2 yra vienas svarbiausių krūties vėžio biologinių žymenų – nuo jo priklauso, ar pacientei gali būti taikoma taikinių terapija. Naujoji technologija padeda patikimiau identifikuoti pacientes, kurioms tinka inovatyvios ir naujos kartos terapijos skirtingoms HER2 raiškos grupėms, taip atverdama kelią personalizuotam gydymui.
„Ši skaitmeninės patologijos inovacija leis objektyviau vertinti navikų biologinius ypatumus, nustatant HER2 raišką. Nors galutinį sprendimą visada priima patologas, tokie įrankiai padeda dirbti patikimiau, o tai svarbu tiek gydytojams, tiek pacientams“, – teigia Valstybinio patologijos centro direktorius prof. dr. Arvydas Laurinavičius.
Nors galutinį sprendimą visada priima patologas, tokie įrankiai padeda dirbti patikimiau, o tai svarbu tiek gydytojams, tiek pacientams.
Taiko pažangius sprendimus
Šių sprendimų naudą tiesiogiai mato ir klinikinėje praktikoje dirbantys gydytojai.
„Onkologai chemoterapeutai, chirurgai, radioterapeutai ir kiti specialistai, dirbantys krūties vėžio srityje, glaudžiai bendradarbiauja su Valstybinio patologijos centro patologais. Kartu dalyvaujame daugiadalykėse komandose, konsultuojamės sudėtingais atvejais ir ieškome optimalių sprendimų pacientams. Personalizuotos medicinos kontekste šis bendradarbiavimas tik stiprės. Tiksli ir laiku taikoma diagnostika suteikia daugiau galimybių klinicistui parinkti efektyviausią gydymą“, – sako Nacionalinio vėžio centro Medikamentinės onkologijos centro vadovė doc. dr. Birutė Brasiūnienė.
„Ibex“ platforma naudojama įvairiose pasaulio laboratorijose, taip pat Europos ir JAV onkologijos centruose. Jos diegimas Lietuvoje rodo spartėjančią skaitmeninės patologijos plėtrą ir siekį pacientams užtikrinti šiuolaikinius diagnostikos standartus.
Pasak Santaros klinikų atstovų, ši inovacija žymi svarbų pokytį nuo standartizuotos diagnostikos link personalizuotos medicinos, kur kiekvienas sprendimas grindžiamas tiksliais duomenimis.
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