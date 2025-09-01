Didesnė pagalba insultą patyrusiems žmonėms

Tokius tyrimus galėtų atlikti penkios vadinamosios tarpinės pagalbos įstaigos: Alytaus apskrities Stasio Kudirkos, Marijampolės, Telšių, Tauragės ir Utenos ligoninės. Dabar jos gali atlikti tik paprastą galvos smegenų kompiuterinės tomografijos tyrimą, o angiografijos tyrimams žmones siunčia į šešis insulto gydymo centrus: Santaros ir Kauno klinikas, Vilniaus ir Klaipėdos universitetines, Respublikines Šiaulių ir Panevėžio ligonines.
SAM teigimu, pokyčiai sutrumpintų laiką nuo insulto pradžios iki diagnozavimo ir leistų greičiau pradėti gydymą.
„Šiandien pacientai, kuriems reikalingas šis tyrimas, iš tarpinės pagalbos ligoninės vežami į insulto gydymo centrą, o įsigaliojus pakeitimui to daryti nereikės ir tarpinės pagalbos ligoninės galės pačios atlikti šiuos tyrimus – taigi, sumažės pacientų transportavimo ir laiko sąnaudos, pagerės paslaugų prieinamumas, pacientai greičiau gaus reikalingą tyrimą“, – aiškina SAM.
Nauja tvarka turėtų įsigalioti iki šių metų pabaigos. Dabar angiografijos tyrimas gali būti atliktas tik ligoninėse, kur teikiamos kraujagyslių chirurgijos paslaugos.
Lietuvos insulto asociacijos prezidentas docentas Aleksandras Vilionskis pabrėžia, kad nauja tvarka leis teikti paslaugas ūminį insultą patyrusiems pacientams efektyviau ir racionaliau naudoti resursus.
„Kalbama tik apie ūminį insultą, įvykusį prieš kelias valandas, iki paros laiko, kad žmogaus nereikėtų transportuoti į kitą gydymo įstaigą atlikti tokį galvos smegenų ir kraujagyslių tyrimą. Nekalbama apie tyrimo atlikimą kitais tikslais“, – aiškina A. Vilionskis.
Jo teigimu, per metus insultą, kai užsikemša kraujagyslės, patiria apie 8,5 tūkst. žmonių, tačiau toks tyrimas nereikalingas visiems ligoniams. Jis parodo smegenų kraujagyslių būklę – ar jos užsikimšusios, ar ne.
Naujausi komentarai