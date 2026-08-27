Dietistė paaiškino, kaip skaityti maisto etiketes

– Kokias klaidas žmonės dažniausiai daro norėdami išsirinkti sveikesnį, jų mitybai palankesnį produktą?
– Dažniausia klaida – paėmę maisto produktą žmonės vadovaujasi tik etiketės pavadinimu, spalvomis ar tuo, kas pavaizduota ant pakuotės. Pavyzdžiui, žmogus, norintis sumažinti kūno svorį, gali pasirinkti produktą vien pagal jo pateikimą, netikrindamas sudėties. Mano patarimas – produktą rinktis ne pagal etiketę, formą ar tai, kaip gardžiai jis kvepia, o pagal tai, kas nurodyta jo sudėtyje. Pavyzdžiui, dažnai ant produkto matome užrašą „natūralus“. Atrodo, kad pasirinkę tokį produktą padarysime kažką gero dėl savęs ir savo sveikatos. Tačiau užrašas „natūralus“ dar neužtikrina, kad produkto sudėtis bus sveikatai palanki. Sveikatai palankiam produktui nereikia apie save garsiai skelbti. Pavyzdžiui, kiaušinis – visi žinome, kad jame yra baltymų, tačiau ant jo paprastai nerašoma „proteinas“. Todėl geriau rinktis produktus, apie kurių maistines savybes jau žinome. Marketingas šiuo metu labai mėgsta užrašus, pavyzdžiui, „proteininis batonėlis“. Jei žmogus yra fiziškai aktyvus ir sportuoja, natūralu, kad jis sieks pasirinkti produktą, ant kurio parašyta „proteinas“. Tačiau, pavyzdžiui, ant graikinio riešuto niekas nerašo, kad tai energijos suteikiantis produktas, nors žinome, kokių maistinių medžiagų jis turi. Todėl patarimas – rinktis produktą ne pagal etiketę, spalvą ar garsius šūkius, o atsiversti kitą pakuotės pusę ir perskaityti visą sudėtį.
– Ten randame informaciją, kiek yra baltymų, angliavandenių, cukrų, riebalų ir kitų medžiagų. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, ypač sportuojantiems žmonėms, kurie nori surinkti pakankamą kiekį baltymų?
– Etiketėje yra dvi svarbios dalys. Viena jų – maistingumo vertė. Tai lentelė, kurioje nurodyta, kiek yra baltymų, riebalų, sočiųjų riebalų ir kitų medžiagų. Kita dalis – sudedamosios dalys. Ten surašyti produktai, kurie buvo panaudoti gaminant maisto produktą. Sudedamosios dalys išvardijamos nuo tos, kurios produkte yra daugiausia, todėl pagal eiliškumą galima spręsti apie sudėtį. Tačiau čia žmonės dažnai suklysta. Pamato eilutę „angliavandeniai, iš kurių cukrų“ ir galvoja, kad produktas yra su pridėtiniu cukrumi. Tačiau tai yra angliavandeniuose esantys cukrai. Be jokios abejonės, reikėtų pasižiūrėti, kad cukrų nebūtų daugiau nei 5 gramai, tokį produktą geriau vartoti pirmoje dienos pusėje. Taip pat svarbu pasižiūrėti, kiek produkte yra baltymų. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į druskos kiekį – kad jis neviršytų 2 gramų, bei rinktis produktus, kuriuose būtų kuo mažiau sočiųjų riebalų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– O kaip vertinate žmonių įprotį nufotografuoti produkto sudėtį ir paklausti „ChatGPT“ ar kito dirbtinio intelekto, ar ji tinkama? Gal tai palengvina pasirinkimą?
– Tai gali būti palengvinimas, tačiau nereikėtų visiškai pasikliauti tokia informacija. Dirbtinis intelektas nežino jūsų asmeninės sveikatos istorijos, kraujo rodiklių, neturi jūsų anamnezės. Jis gali patarti bendrai, tačiau mūsų sveikata yra toks dalykas, kurį vis dėlto turėtų įvertinti specialistas.
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