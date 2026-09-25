Dirbtinis intelektas jau žengia į Kauno ligoninę: išbandomas trijose srityse

Šiandien sveikatos priežiūros inovacijos – tai sprendimai, padedantys gydytojams greičiau ir tiksliau atlikti savo darbą, efektyviau naudoti turimus išteklius, mažinti administracinę naštą ir daugiau dėmesio skirti tam, dėl ko pacientas ateina į ligoninę – savo sveikatai.
„Kiekviena nauja idėja, technologija ar patobulintas sprendimas padeda kurti ligoninę, kurioje pagalba yra greitesnė, gydymas – pažangesnis, o paciento patirtis – saugesnė ir sklandesnė. Kuriame ateities ligoninę šiandien – ligoninę, kurios centre visada yra pacientas“, – sakė LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė prof. Diana Žaliaduonytė.
Viena iš sričių, kurioje šiandien ieškome naujų galimybių – dirbtinis intelektas (DI)
Dirbtinio intelekto sprendimai gali tapti papildomu įrankiu medikui – padėti analizuoti didelius informacijos kiekius, greičiau pastebėti tam tikrus duomenų dėsningumus, automatizuoti dalį pasikartojančių procesų ar palengvinti kasdienį specialistų darbą. Tačiau technologija pati savaime nėra vertė. Vertė atsiranda tuomet, kai ji iš tiesų padeda spręsti realią sveikatos priežiūros problemą.
„Dirbtinis intelektas atveria naujų galimybių sveikatos priežiūroje – jis gali padėti greičiau analizuoti informaciją, palengvinti specialistų kasdienį darbą ir daugiau laiko skirti pacientui. Tačiau svarbiausia, kad DI būtų diegiamas atsakingai, saugiai ir kurtų realią vertę tiek pacientui, tiek specialistui“, – pabrėžė LSMU Kauno ligoninės Inovacijų ir projektų skyriaus vadovė Aurelija Vijūnienė.
Tai jau vyksta LSMU Kauno ligoninėje
Šiuo metu dirbtinio intelekto sprendimai diegiami ir išbandomi Skubios pagalbos centre, Ginekologijos ir Psichiatrijos klinikose. Kiekvienoje iš šių sričių ieškoma sprendimų, kurie galėtų būti prasmingi konkrečiame darbo procese ir padėtų specialistams dar efektyviau teikti pagalbą.
Svarbu ir tai, kad naujos technologijos į ligoninę ateina ne kaip savaiminis tikslas. Prieš pradedant jas taikyti, vertinama, kokią realią naudą jos gali sukurti, kaip užtikrinti pacientų duomenų saugumą, kaip technologija gali būti integruota į kasdienį medikų darbą ir, svarbiausia, ar ji iš tiesų prisideda prie geresnės sveikatos priežiūros.
Todėl inovacijų kelias prasideda ne nuo technologijos. Jis prasideda nuo poreikio. Nuo klausimo, ką galime padaryti geriau.
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