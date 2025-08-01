Dirbtinis intelektas padės aptikti šią ligą

Privačioje klinikoje Australijoje pacientas jau gali pats matyti, kas slypi po oda.
„Kaip dabar žiūrime į ląsteles – tai iš esmės pakeis odos vėžio gydymą“, – teigė Odos ligų klinikos direktorius Vinas Rajeswaranas.
Naudojamas Prancūzijoje gamintas prietaisas su mažo intensyvumo lazeriais, pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas odos pakitimams tirti. Pažangi technologija gali įvertinti, ar pakitimai – vėžiniai, ir nepjaunant.
„Nėra adatų, nėra kraujo, nėra randų. Ląsteles matote realiuoju laiku. Ir nereikia laukti septynių ar dešimties dienų, kol duomenys nukeliaus į laboratoriją ir iš ten laukti rezultatų“, – kalbėjo V. Rajeswaranas.
Prie pasaulinio tyrimo prisijungė ir Australijos melanomos institutas. Aiškinasi, kiek veiksmingi neinvaziniai būdai odos vėžiui aptikti.
„Vienas iš dalykų, ko siekiame – tai ne tik greičiau aptikti piktybinius navikus, bet ir sumažinti nereikalingų biopsijų kiekį“, – šnekėjo Australijos melanomos instituto atstovė Pascale Guitera.
Australijoje odos vėžio rodikliai – vieni didžiausių pasaulyje. Tikimasi, naujos technologijos nebeatbaidys žmonių tikrintis:
„Daug žmonių vengia tikrintis odą ir, kaip dažnas sako: aš bijau adatų“, – sakė pašnekovas.
Australija vis dar vertina sąnaudas ir galimą naudą. Mokslininkai sako, gali prireikti penkerių metų, kol tokie tyrimai būtų pacientams nemokami.
„Manau, daug šalių stebės ir galbūt net kopijuos tai, ką mes įgyvendiname“, – tvirtino pašnekovė.
O kol kas tyrimai – eksperimentiniai ir vis dar iš paciento kišenės.
