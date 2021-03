A. Dulkys atskleidė, kiek „AstraZeneca“ vakcinų būtų įšaldyta, jei ES nepriims skubių sprendimų

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad jei per keletą artimiausių savaičių Europos Sąjungos (ES) lygiu nebūtų išsklaidytos abejonės dėl „AstraZeneca“ vakcinos saugumo, tuomet vien per kovo mėnesį Lietuvoje būtų įšaldyta daugiau nei 100 tūkst. šio gamintojo vakcinų.

„Turint mintyje, kad apskritai tie kiekiai yra kuklūs: jeigu mes turime dabar likutį per 40 tūkst. „AstraZeneca“ vakcinų nepanaudotą, jeigu skaičiuojame, kad per 70 tūkst. dar kovo mėnesį turi atkeliauti ir jeigu klausimas neišsispręstų per kelias savaites, tai būtų įšaldyta daugiau nei 100 tūkst. vakcinų. Tai yra tikrai didelis skaičius tokiai valstybei kaip Lietuva“, – „Delfi TV“ teigė A. Dulkys.

Ministras nemano, kad Europos Sąjungoje būtų priimtas sprendimas vakcinaciją „AstraZeneca“ vakcina stabdyti. Visgi A. Dulkys akcentuoja, kad visuomenės pasitikėjimą COVID-19 skiepijimu tokios abejonės dėl „AstraZeneca“ vakcinos saugumo veikia neigiamai.

„Tikrai netikiu, kad čia būtų kalbama apie drastiškus pokyčius, nes vis dėlto „AstraZeneca“ vakcina buvo registruota, buvo tikrinta, buvo atlikti tyrimai, tos pačios Europos vaistų agentūros sprendimai buvo priimti. Tai, aš manau, kad nereikės laukti gegužės mėnesio ir tie taškai bus sudėti kuo griečiau“, – sakė A. Dulkys.

„Bet būkime sąžiningi, bendrai vakcinacijos proceso sėkmingai tėkmei tai turi reikšmingų pokyčių“, – pridūrė jis.

A. Dulkys taip pat teigia, kad kol kas sprendimas laikinai stabdyti skiepijimą „AstraZeneca“ vakcina nekeičia planų masinę vakcinaciją pradėti gegužės mėnesį.

„Matyt, reikšmingai kažkas galėtų keistis priklausomai nuo to, kokias galutines išvadas duos EVA ir kada tas išvadas duos. Matyt, nuo to ir priklausys. Jeigu klausimai spręsis per savaitę ar dvi, tai, manau, kad mes viską galime susigrąžinti, todėl, kad neabejoju, jog „AstraZeneca“ netrūks norinčių vakcinuotis“, – vylėsi ministras.

Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys antradienį pranešė iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) gavęs rekomendaciją laikinai stabdyti skiepijimą „AstraZeneca“ vakcina nuo COVID–19. Ministro teigimu, į šią VVKT rekomendaciją bus atsižvelgta.

VVKT stabdyti vakcinaciją visų serijų „AstraZeneca“ vakcinomis siūlo remiantis saugumo sumetimais, kol Europos vaistų agentūra (EVA) pateiks savo vertinimus dėl šios vakcinos galimai sukeliamų tromboembolijos atvejų.