Ebolos protrūkis KDR – didžiausias per visą istoriją

Jungtinių Tautų (JT) sveikatos agentūra teigė, kad šis protrūkis jau yra didžiausias, kokį šalis kada nors yra patyrusi.
„Norint užkirsti kelią epidemijos plitimui, būtina žymiai išplėsti reagavimo priemones“, – skelbiama šeštadienį paskelbtame PSO pranešime.
Pranešime nurodoma, kad per pastarąją savaitę užregistruota daugiau užsikrėtusių asmenų (567) ir mirčių (296) nei bet kurią ankstesnę savaitę. PSO duomenimis, iš viso laboratorijoje patvirtintų atvejų skaičius siekia 3 605, iš jų – 1 587 mirties atvejai. Infekciją išgyveno apie 651 pacientas.
Anksčiau didžiausias protrūkis Konge buvo 2018–2020 m., kai užregistruoti 3 317 patvirtinti atvejai.
Dabartinis protrūkis susijęs su Bandibadžio štamu, kuriam vis dar nėra patvirtintos vakcinos. Šiuo metu vyksta naujai sukurto vakcinos preparato bandymai.
Sudėtinga saugumo situacija
PSO teigia, kad didesni skaičiai iš dalies susiję su geresne priežiūra ir didesniu laboratorinių tyrimų skaičiumi.
„Tačiau didžioji dalis šio padidėjimo atspindi protrūkio plitimą“, – pridūrė organizacija.
Tik iki 80 proc. užsikrėtusių asmenų kontaktų dėl infekcijos stebimi tris savaites, tačiau specialistai teigia, kad reikalinga stebėti 95 proc. asmenų kontaktų.
Visuomenės sveikatos darbuotojai susiduria su sudėtinga saugumo padėtimi: vyksta sukilėlių konfliktai, yra šimtai tūkstančių perkeltųjų asmenų, o tarp gyventojų vyrauja gilus nepasitikėjimas.
Į gydymo centrus patenka pernelyg mažai žmonių
Ekspertai mano, kad užsikrėtusių žmonių skaičius yra gerokai didesnis nei patvirtintų atvejų skaičius. Daugelis susirgusių Ebolos virusu nėra vežami į gydymo centrus, o mirus žmogui artimieji dažnai mano, kad taip nutiko dėl kitos ligos.
Laidojimas laikomas ypač jautriu klausimu, nes žmonių kūnai išlieka labai užkrečiami net ir po mirties, o artimieji gali lengvai užsikrėsti plaudami kūnus. Pagalbos organizacijos, naudodamos apsauginius kostiumus ir taikydamos kitas atsargumo priemones, siūlo šeimoms saugias ir orias laidotuves.
Ebolos protrūkis prasidėjo sausį, galbūt net anksčiau, tačiau buvo aptiktas tik po kelių mėnesių, pranešė žurnalas „Science“, remdamasis trijų Konge dirbančių mokslininkų informacija.
Kongas apie 17-ąjį Ebolos protrūkį paskelbė tik gegužės viduryje.
Straipsnyje teigiama, kad mokslininkai kalbėjosi su maždaug 100 žmonių atokiame aukso kasybos miestelyje Mongbvalu, kuris laikomas vienu iš pirmųjų protrūkio epicentrų. Jie pasakojo, kad pacientas, kuriam reikėjo medicininės pagalbos, galėjo įvežti virusą į miestelį iš kaimo vietovės.
Ebolos virusai perduodami iš gyvūnų žmonėms, pavyzdžiui, kai medžiojami ir valgomi laukiniai gyvūnai, tokie kaip šikšnosparniai.
Naujausi komentarai