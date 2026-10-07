Ekspertai įvardijo, kas gali didinti vėžio riziką dar nesulaukus 50-ies

Pasaulio vėžio tyrimų fondo (WCRF) ekspertai analizavo Anglijos Nacionalinės sveikatos tarnybos duomenis. Nuo XX a. paskutinio dešimtmečio pradžios iki 2019 metų įvairiomis vėžio formomis susirgusių 25–49 metų žmonių skaičius išaugo 24 proc.
Tyrimo duomenimis, 2001–2023 metais sergamumas prostatos vėžiu tarp jaunesnių vyrų padidėjo keturis kartus, o žarnyno, inkstų ir gimdos vėžiu – daugiau nei dvigubai.
„Už kiekvieno rodiklio yra žmogus, susidūręs su vėžiu anksčiau, nei būtų tikėjęsis jis pats, jo šeima, o dažnai ir gydytojas“, – sakė WCRF tyrimų ir politikos vykdomoji direktorė Giota Mitrou.
Vis dėlto vėžys tebėra gerokai dažnesnis tarp vyresnio amžiaus žmonių. Tyrime nedalyvavusi organizacijos „Cochrane“ atstovė Rachel Richardson pažymėjo, kad diagnozių augimą gali lemti ir dažnesnės patikros bei tyrimai, leidžiantys aptikti anksčiau nepastebėtus atvejus.
Priežastys gali siekti vaikystę
Šeimos gydytojos Nikki Ramskill teigimu, viena iš teorijų – jaunesnės kartos nuo ankstyvesnio amžiaus susiduria su kitokiu rizikos veiksnių deriniu. Pasikeitę mitybos ir judėjimo įpročiai, dažnesnis antsvoris bei nutukimas gali turėti pasekmių po kelių dešimtmečių.
Tačiau gydytoja ragina nesupaprastinti problemos.
„Nereikėtų manyti, kad taip yra vien dėl to, jog jaunesni žmonės gyvena „nesveikiau“. Vėžys biologiniu požiūriu yra sudėtinga liga“, – pabrėžė ji.
Mokslininkai tiria aplinkos poveikį, žarnyno mikrobiomos pokyčius, navikų biologiją ir kitus veiksnius. Įtakos gali turėti infekcijos, pavyzdžiui, žmogaus papilomos virusas, bei paveldėtas genetinis polinkis.
Nutukimas, mityba ir judėjimo stoka
Vėžio tyrimų institutas (ICR) nutukimą įvardijo kaip vieną svarbiausių užuominų, galinčių padėti paaiškinti jaunesnių žmonių sergamumo augimą.
Londono imperatoriškojo koledžo mokslininkų tyrime nustatyta, kad tarp 20–49 metų žmonių didėja sergamumas 11 rūšių vėžiu. Pasak autorių, visos jos, išskyrus vieną, siejamos su pertekliniu kūno svoriu.
Svarbi ir ilgalaikė mityba. Perdirbtos mėsos, pavyzdžiui, šoninės, kumpio ar dešrelių, vartojimas siejamas su didesne žarnyno vėžio rizika. Riziką gali didinti ir gausus raudonos mėsos vartojimas bei skaidulų trūkumas.
„Tai nereiškia, kad vienas sumuštinis su šonine sukelia vėžį. Svarbu tai, kaip maitinatės ilgą laiką“, – sakė šeimos gydytoja Asiya Maula.
Ekspertai siūlo dažniau rinktis viso grūdo produktus, ankštinius, vaisius ir daržoves. Reguliarus fizinis aktyvumas taip pat mažina kai kurių vėžio rūšių, įskaitant žarnyno, krūties ir gimdos vėžį, riziką.
„Nereikia tapti maratono bėgiku. Tinka vaikščiojimas, važiavimas dviračiu, plaukimas, šokiai ar tiesiog reguliarios pertraukos, kai ilgai sėdite“, – teigė A. Maula.
Tiriamos sąsajos su miegu ir biologiniu senėjimu
Nauji tyrimai leidžia įtarti, kad prastas miegas taip pat gali būti susijęs su ankstyvame amžiuje pasireiškiančiu vėžiu.
Beveik 18,9 mln. žmonių sveikatos duomenų analizėje nustatyta, kad nemiga sergančioms moterims dažniau buvo diagnozuojamas krūties, gimdos ir kiaušidžių vėžys. Tiek vyrams, tiek moterims nustatyta didesnė ankstyvo žarnyno vėžio rizika. Vis dėlto šios sąsajos savaime neįrodo, kad nemiga sukelia vėžį.
Šeimos gydytojas Davidas Garley pažymėjo, kad miegas svarbus imuninei sistemai. Be to, neišsimiegojus sunkiau išlaikyti sveikus įpročius – gali mažėti fizinis aktyvumas, didėti alkoholio vartojimas ar nutukimo tikimybė.
Tyrėjų dėmesio sulaukia ir biologinis senėjimas, parodantis organizmo būklę, o ne vien nugyventų metų skaičių. Vašingtono universiteto Sent Luise tyrimas leidžia manyti, kad kai kurių jaunesnių žmonių organizme su senėjimu susiję pokyčiai prasideda anksčiau. Tai gali būti susiję su didesne tam tikrų vėžio rūšių rizika.
Rūkymas, alkoholis ir ultravioletiniai spinduliai
Rūkymas yra viena svarbiausių išvengiamų vėžio priežasčių. Jis didina ne tik plaučių, bet ir kitų rūšių vėžio riziką.
Alkoholis taip pat sukelia bent septynių rūšių vėžį. Kuo daugiau jo vartojama, tuo rizika didesnė.
Ekspertai ragina saugoti ir odą: vengti nudegimų saulėje, naudoti apsaugos priemones, rinktis pavėsį bei odą dengiančius drabužius.
„Įdegis rodo, kad oda sureagavo į UV spinduliuotę. Sveiko įdegio soliariume nebūna“, – pabrėžė A. Maula.
Amžius neturėtų tapti priežastimi ignoruoti simptomus
Gydytojai primena, kad nėra dietos, papildo ar gyvenimo būdo, kuris garantuotų apsaugą nuo vėžio. Įtakos turi genetika, amžius, aplinka ir atsitiktinumas, todėl susirgimas neturėtų tapti pagrindu kaltinti žmogų.
Tačiau nerūkymas, mažesnis alkoholio vartojimas, judėjimas, subalansuota mityba, sveiko svorio palaikymas ir apsauga nuo UV spindulių gali padėti sumažinti riziką.
N. Ramskill ragina neatmesti užsitęsusių ar nepaaiškinamų kūno pokyčių vien todėl, kad žmogus jaučiasi „per jaunas“ sirgti vėžiu.
„Naujai atsiradęs guzelis, nepaaiškinamas kraujavimas, užsitęsę tuštinimosi ar šlapinimosi pokyčiai, nepaaiškinamas svorio kritimas ar tiesiog nepraeinantis simptomas yra priežastis kreiptis į gydytoją.
Dauguma šių simptomų nebus susiję su vėžiu, tačiau vien amžius neturėtų tapti priežastimi jų netirti“, – pabrėžė gydytoja.
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