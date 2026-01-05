Ekspertai perspėja: taip plaudami gertuvę darote didelę klaidą

Į gertuves pilame švarų vandenį, tad kyla klausimas – iš kur jose atsiranda bakterijų?
„Gertuvėse dažniausiai galime aptikti skrandžio bakterijų, kurios gali sukelti nemalonių simptomų žmonėms. Taip pat gana dažnai randamas ir pelėsis“, – aiškino „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Laura Vanagaitė.
Mikrobai ant gertuvių patenka nuo burnos ir rankų. Todėl, jei kartu su vandeniu nenorite gauti ir bakterijų dozės, vien praskalauti gertuvę vandeniu tikrai nepakanka.
Gydytojai rekomenduoja naudoti dantų protezų ar kapų valymo tabletes – jos tinka ir gertuvėms. Kartą per savaitę pakanka įdėti tabletę ir palikti buteliuką mirkti per naktį. Jei gertuvę galima plauti indaplovėje, ekspertai pataria ją išardyti ir kruopščiai išplauti ten.
Kitas būdas – klasikinis plovimas muiluotu vandeniu. Kasdienis plovimas šiltu muiluotu vandeniu padeda pašalinti viduje besidauginančias bakterijas. Svarbiausia – nepamiršti šiaudelio.
Į pagalbą galima pasitelkti ir buitines priemones.
„Galima naudoti actą ar sodą – tai labai geros medžiagos, kurios padeda efektyviai išvalyti bakterijas“, – nurodė L. Vanagaitė.
Taip pat būtina kruopščiai išplauti dangtelius ir šiaudelius.
„Ypač dabar, kai turime įvairių išmanių gertuvių su šiaudeliais, renkantis reikėtų atkreipti dėmesį, ar šiaudeliai nusiima ir ar juos galima išvalyti“, – pabrėžė vaistininkė.
Gertuves rekomenduojama plauti kiekvieną dieną.
„Gertuvė yra tas pats, kas kavos ar arbatos puodelis – išgėrėme ir išplovėme. Su gertuve reikėtų elgtis taip pat“, – akcentavo L. Vanagaitė.
Jei gertuvės plauti kasdien nepavyksta, tai reikėtų daryti bent kartą ar du per savaitę. Tačiau jei į ją pilami limonadai ar kiti saldūs gėrimai, plovimas turi būti kasdienis, nes bakterijos itin mėgsta cukrų.
Svarbu ir tinkamai pasirinkti pačią gertuvę. Daugiausia mikrobų kaupiasi plastikiniuose buteliukuose, todėl vaistininkai rekomenduoja rinktis stiklinius.
„Švariausia ir tinkamiausia medžiaga yra stiklas. Jis neturi porų, prie jo mažiau kimba nešvarumai, todėl tvarumo ir higienos požiūriu stiklas yra geriausias pasirinkimas“, – aiškino pašnekovė.
Ilgaamžės ir patogios yra ir metalinės gertuvės, tačiau jos turi vieną trūkumą.
„Kai kuriais atvejais jos gali pakeisti vandens skonį, ypač jei vanduo jose laikomas ilgiau – tada atsiranda metalo prieskonis“, – pastebėjo L. Vanagaitė.
Dar vienas pavojus – plastikiniai buteliukai. Kai kurie žmonės neperka gertuvių, o nuolat pildo vienkartinius plastikinius butelius.
„Jei plastikinį buteliuką papildysite vieną ar du kartus, gal nieko ir nenutiks. Tačiau plastikas greitai deformuojasi, o kiekvienas susiglamžymas gali tapti bakterijų veisykla“, – perspėjo vaistininkė.
