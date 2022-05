Ekspertas: dabartinė COVID-19 situacija – ramybė prieš audrą

Anot eksperto, dabartinė situacija yra ramybė prieš audrą. Pandemijos pradžioje, 2019 metų lapkričio mėnesį, kai visa tai prasidėjo Kinijoje, dauguma Lietuvos ekspertų teigė, kad panikuoti nėra dėl ko, pandemijos nėra ir viskas bus suvaldyta Kinijoje. Tuo metu Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) paskelbė gąsdinančią statistiką, kad, jos skaičiavimais, pandemija apims visą pasaulį ir reikia ruošis. Atsitiko tai, ką prognozavo PSO.

Šiandien pasaulis vėl girdi PSO perspėjimą dėl naujos atmainos adenoviruso – adenovirusinio hepatito. Į perspėjimą kreipiama mažai dėmesio, o tai gali būti tam tikro protrūkio pradžia. Šiuo metu patvirtinta arti šimto atvejų vaikams nuo vieno mėnesio iki šešiolikos metų. Tai įdomu, nes visi šie atvejai buvo nustatyti molekulinės diagnostikos metodu (šiuo metodu buvo nustatomi ir COVID-19 atvejai). Kyla tik vienas klausimas: kaip mes suvaldysime kitas kilsiančias pandemijas, nes panašu, kad netolimoje ateityje gyvensime epidemijų pasaulyje.

S. Križanausko teigimu, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ką pasaulis išmoko siaučiant koronaviruso pandemijai. Pradėta atlikti molekulinius tyrimus, be jų greičiausiai ir toliau neapsieisime. Teks šiuos tyrimus vis labiau įvaldyti ir naudoti, nes jie yra gana tikslūs. Visuomenė buvo išmokyta higienos, norint valdyti pandemiją, ji bus būtina ir ateityje. Labai svarbu nepamiršti fakto, kad nors ir atrodo, kad COVID-19 pandemija yra suvaldyta, tačiau dar negalime teigti, kad esame saugūs. Pradedama orientuotis į kompleksinį kvėpavimo ligų sukėlėjo testavimą. Tai reiškia, kad iš vieno mėginio jau norima nustatyti ne tik SARS-CoV-2 virusą, gripą A, gripą B, bet ir respiratorinį sincitinį virusą, rinovirusą, paragripą ir kitus. Šiandien šis žingsnis leidžia pereiti į naują etapą, Lietuvoje – taip pat. Tai vadiname jau nebe simptomine, o sindromine diagnostika. Orientuojamasi jau nebe į simptomus, nes jie visų kvėpavimo ligų sukėlėjų panašūs: karščiavimas, galvos skausmas, „kaulų laužymas“ ir panašiai. Sindrominė metodika gydytojui leidžia pacientui paskirti greitą ir efektyvų gydymą.

Kaip aiškino ekspertas, kitas labai svarbus aspektas, kurį turime suprasti – testavimo punktai yra tik laikinas sprendimas, nes mėginių gabenimas per visą Lietuvą yra lėšų eikvojimas. Pacientams turėtų būti suteikta galimybė atlikti platesnius kompleksinius tyrimus. Jais galėtų būti nustatoma COVID-19, gripas, paragripas ir daug kitų virusų. Tai labai svarbu ruošiantis rudeniui, nes šis tyrimo metodas užtikrintų efektyvią diagnostiką. Svarbu atkreipti dėmesį, kad atlikęs tokį tyrimą, žmogus atsakymą gautų tą pačią dieną, blogiausiu atveju – kitą dieną. Kalbame apie tai, kad šiuolaikinės technologijos, tos pačios molekulinės diagnostikos, kai kuriuos tyrimus leidžia atlikti per vieną valandą. Tradiciniai PGR molekulinės diagnostikos tyrimai atliekami per tris keturias valandas, tad rezultatą mes turime tą pačią dieną. Šį metodą galima efektyviai pritaikyti valdant gripą ir kitas naujas virusines infekcijas, pavyzdžiui, adenovirusą ir, be abejo, COVID-19.