Gaivina idėją įteisinti mobiliąsias vaistines

Konservatorė Jurgita Sejonienė siūlo leisti vaistinėms tokias paslaugas teikti miestų, miestelių ir kaimo vietovėse, kur nėra vaistinės arba yra bent viena, tačiau mobilioji vaistinė dirbtų kitu laiku.

Farmacijos įstatymo pataisos numato, kad paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, karantiną arba įvedus karo ar nepaprastąją padėtį mobiliosios vaistinės be apribojimų galėtų dirbti visuose miestuose, miesteliuose ir kaimo vietovėse.

Seime pradėti svarstyti praėjusios kadencijos grupės Seimo narių parengti pakeitimai dėl išvažiuojamųjų vaistinių. Ministrų kabinetas pernai lapkritį pritarė tokiai iniciatyvai.

Tokių vaistinių idėjos autoriai tada BNS teigė, kad pavienės vaistinės ar jų tinklai bus suinteresuoti teikti „vaistinės ant ratų“ paslaugas ir lankyti tolimesnius kaimus ar miestelius, kuriuose vaistinių nėra.

Tuomet planuota, kad mobilias paslaugas 342-iose kaimo vietovėse teiktų 25-ios vaistinės.

Lietuvos vaistinių asociacijos vadovė Kristina Nemaniūtė-Gagė BNS yra sakiusi, kad tai, ar mobilios vaistinės bus įteisintos, priklausys nuo taisyklių, be to, svarbu, kad prie to finansiškai prisidėtų savivaldybės.