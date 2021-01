Gautos kelios dešimtys pranešimų apie nepageidaujamas COVID-19 vakcinos reakcijas

Kaip BNS sakė Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vyresnioji patarėja Rugilė Pilvinienė, daugiau tokių pranešimų pradėta gauti pradėjus vakcinaciją antrąja doze.

„Tendenciją matome, kad po to, kai prasidėjo vakcinavimas antrąja doze, mes gavome daugiau nepageidaujamų reakcijų pranešimų negu per tą patį laikotarpį po pirmosios vakcinacijos dozės“, – sakė ji.

Pasak VVKT atstovės, tendencija, kad nepageidaujamos reakcijos dažniau registruotos po antrosios dozės, pastebėta ir klinikinių tyrimų metu bei nurodyta „BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcinos savybių aprašyme.

Tendenciją matome, kad po to, kai prasidėjo vakcinavimas antrąja doze, mes gavome daugiau nepageidaujamų reakcijų pranešimų negu per tą patį laikotarpį po pirmosios vakcinacijos dozės.

„Iš principo tai, kad taip bus, jau buvo numatyta klinikinių tyrimų metu ir tai yra tiesiai ir aiškiai įvardyta“, – sakė ji.

R. Pilvinienės teigimu, dauguma pranešimų buvo apie vietines nepageidaujamas reakcijas: rankos skausmą, limfmazgių padidėjimą toje pusėje, kurioje yra suleista vakcina, patinimą. Sisteminės reakcijos, tokios kaip karščiavimas, nėra vyraujančios.

Vis dėlto, pasak jos, buvo atvejų, kai žmonės pranešė apie aukštą, 38-39 laipsnių karščiavimą, smarkų galvos skausmą, vėmimą, tačiau jų pasitaikė vienetai.

„Buvo žmonės, kurie pranešė apie vėmimą, vienas pranešimas buvo, kad žmogus labai prastai jautėsi ir skaudėjo galvą, kreipėsi dėl to į priėmimo skyrių. Tačiau mes neturime duomenų, kad jiems prisireikė stacionarizavimo, ilgalaikio gydymo“, – sakė VVKT atstovė.

Visos nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta, praeidavo per kelias dienas, vėliau žmogus jausdavosi normaliai.

Taip pat gauta keletas pranešimų apie tai, kad žmonėms iš karto po vakcinacijos buvo sumažėjęs kraujospūdis, tačiau kol kas neturima duomenų, ar tai galėjo būti ūmi alerginė reakcija. Asmenys buvo bealpstantys, jiems pagalba suteikta įstaigose, kuriose skiepyti.

Ligoninė: reakcija pasireiškė nedidelei daliai darbuotojų

LSMU Kauno klinikinė ligoninė, kurios medikai yra tarp gavusiųjų antrąją vakcinos dozę, BNS informavo, jog nenumatytų reakcijų į vakciną nebuvo užfiksuota, o nedidelei daliai ligoninės darbuotojų pasireiškė lengva arba vidutinio sunkumo reakcija.

Pasak ligoninės, po pirmojo skiepo reakcija nepasireiškė beveik niekam, po antrojo skiepijimo kai kurie darbuotojai pajuto vieną ar daugiau iš gamintojo nurodytų simptomų, tokių kaip skausmas dūrio vietoje, nuovargis, galvos, raumenų, sąnarių skausmas, šaltkrėtis, karščiavimas. Jie, kaip ir nurodo gamintojas, praėjo po vienos ar dviejų dienų.

LSMU Kauno ligoninės Infekcijų kontrolės skyriaus vadovės Ritos Butylkinos duomenimis, šias reakcijas pajuto apie 2-3 proc. paskiepytųjų personalo darbuotojų.

„Kai kurie skiepytieji, tarp jų ir aš, nepajuto apskritai jokios organizmo reakcijos į vakciną“, – sako R.Butylkina.

Visi antrą kartą paskiepyti COVID-19 vakcina LSMU Kauno ligoninės darbuotojai šiuo metu dirba. Pirmąjį skiepą gavo 1,7 tūkst. darbuotojų, antrąjį – 454. Vakcinacija įstaigoje vyksta etapais.

Pasak R. Pilvinienės, klinikinių vakcinos tyrimų duomenys rodo, kad kurios nepageidaujamos reakcijos dažniau pasireiškė jaunesniems pacientams, pavyzdžiui, pažasties patinimas, nuovargis, galvos, raumenų ir sąnarių skausmai, šaltkrėtis, pykinimas, vėmimas.

Dėl COVID-19 vakcinų VVKT sulaukė daugiau pranešimų nei įprastai, tačiau R. Pilvinienė pastebėjo, kad tarnyba aktyviai dirbo, ragindama tai daryti, be to, ši vakcina yra nauja, sukėlusi didelį visuomenės susidomėjimą, todėl, tikėtina, tai taip pat prisidėjo prie to, kad apie nepageidaujamas reakcijas pranešama dažniau.

Statistikos departamento skelbiamais duomenimis, pirmąjį skiepą nuo COVID-19 šiuo metu yra gavę beveik 58 tūkst. žmonių, antrąjį – 9 tūkst. žmonių.