Glaukoma sergantiems vaikams – nauja galimybė

Įprastoje aplinkoje
Kauno klinikų Akių ligų klinikos Vaikų akių ligų skyriuje pradėti naudoti tonometrai, leidžiantys akispūdį matuoti įprastoje vaikui aplinkoje – namuose.
„Tai didelė naujovė – drįstu sakyti, kad Lietuvoje dar nebuvo praktikos akispūdį matuoti ne tik klinikoje, bet ir paciento namuose. Glaukoma – rimta problema tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, nes tai neišgydoma liga, reikalaujanti nuolatinės priežiūros. Mūsų mažiausiems pacientams tai ypač sudėtinga: reikia dažnai lankytis ligoninėje, atlikti sudėtingus tyrimus, o neretai vaiką net tenka migdyti. Šios priemonės padės palengvinti ir medikų darbą, ir nelengvą šeimų kelią“, – pranešime spaudai cituojama Kauno klinikų Akių ligų klinikos vadovė prof. Reda Žemaitienė.
Vaikų glaukoma – reta, tačiau labai rimta akių liga, dažniausiai susijusi su sutrikusiu intraokulinio skysčio nutekėjimu iš akies. Dėl to pažeidžiamas regos nervas ir gali vystytis negrįžtamas regos sutrikimas. „Nuo suaugusiųjų glaukomos ji skiriasi tuo, kad dažnai būna įgimta arba susijusi su kitomis akies vystymosi anomalijomis ar atliktomis operacijomis, todėl reikalauja išskirtinės priežiūros ir patirties“, – pažymi Kauno klinikų Akių ligų klinikos Vaikų akių ligų skyriaus vadovas doc. dr. Arvydas Gelžinis.
Specifiniai iššūkiai
Diagnozuojant vaikų glaukomą susiduriama su specifiniais iššūkiais – mažiesiems sunku išbūti tyrimo metu, o simptomai gali būti nepastebimi arba lengvai supainiojami su kitais sutrikimais. „Tėvams svarbu atkreipti dėmesį į tokius požymius kaip padidėjusi akis, ašarojimas, šviesos baimė. Ankstyvas akispūdžio įvertinimas gali iš esmės pakeisti ligos eigą“, – akcentuoja gydytojas.
Iki šiol akispūdis dažniausiai buvo matuojamas tik klinikoje, tačiau ne visuomet atspindėdavo tikrąją situaciją, nes akispūdis gali svyruoti. Naujoji technologija leidžia šiuos matavimus atlikti namuose, natūralioje vaiko aplinkoje. „Galimybė matuoti akispūdį namuose padeda sumažinti vaikų stresą, atsisakyti sedacijos ar hospitalizacijos, o šeimos tyrimą gali atlikti joms patogiu metu. Gauti duomenys yra objektyvesni, parodo akispūdžio svyravimus per visą dieną ir leidžia laiku pastebėti ligos progresavimą. Tai iš esmės pagerins glaukomos kontrolę ir padės išsaugoti vaikų regėjimą“, – teigia doc. dr. A. Gelžinis.
Padės stebėti ligą
Nauji tonometrai pacientams bus skiriami į namus reikiamam laikui, o surinkti duomenys taps gydytojams svarbia priemone personalizuojant gydymą ir stebint ligos eigą.
Šią technologiją Kauno klinikoms padovanojo geradariai. „Ši dovana mums – ne tik moderni pagalba kasdienėje praktikoje, bet ir stiprus bendruomeniškumo ženklas. Ji primena, kad rūpintis vaikų regėjimu yra visos visuomenės bendras tikslas“, – pažymi Kauno klinikų Akių ligų klinikos specialistai.
Kasmet šios klinikos Vaikų akių ligų skyriuje gydoma kelios dešimtys vaikų, sergančių įvairiomis glaukomos formomis ar padidėjusiu akispūdžiu.
