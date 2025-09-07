Greičiau pastoti padės embrionų genetiniai tyrimai?

Papildoma procedūra
Preimplantacinė genetinė diagnostika su aneuploidijos tyrimu (PGT-A) – tai papildoma pagalbinio apvaisinimo mėgintuvėlyje procedūra, atliekama prieš implantuojant embrionus į gimdą. Ja siekiama patikrinti, ar embrionai turi teisingą chromosomų skaičių.
Aneuploidija – genetinė būklė, kai ląstelėse trūksta chromosomų arba jų yra daugiau kaip 46. Tokiu atveju galimi persileidimai, gimdymo defektai, kūdikis gali gimti su Dauno sindromu.
Vyresnės nei 35 metų moterys susiduria su didesne aneuploidijos rizika, kadangi su amžiumi kiaušinėlių kokybė blogėja.
Moksliniame tyrime dalyvavo 100 35–42 metų moterų, kurios gydėsi nevaisingumą Jungtinės Karalystės klinikoje„King’s Fertility“. Pusei jų buvo atlikti PGT-A testai.
Mokslininkai nustatė, kad tos moterys, kurioms buvo atlikti PGT-A testai, pastojo greičiau – joms prireikė mažiau embrionų perkėlimo procedūrų.
Išauga persileidimo rizika
PGT-A testą atlikusių moterų grupėje taip pat fiksuotas didesnis gimstamumas po trijų embrionų perkėlimų į gimdą – 72 proc., palyginti su 52 proc. grupėje, kurioje moterims minėti testai nebuvo atliekami.
„Vis daugiau vyresnių nei 35 metų moterų kuria šeimas, o šio amžiaus grupės moterims labiau linkę susidaryti embrionai su netinkamu chromosomų skaičiumi“, – sakė Karališkojo koledžo Londone ir „King’s Fertility“ atstovas dr. Yusufas Beebeejaunas.
Pasak jo, dėl šių priežasčių išauga nesėkmingos implantacijos ir persileidimo rizika.
„Mūsų tyrimų rezultatai rodo, kad tikslingas PGT-A tyrimo taikymas šioje amžiaus grupėje galėtų padėti daugiau moterų greičiau susilaukti vaiko, kartu sumažinant emocinę žalą, kurią daro nesėkmingi pakartotiniai ciklai“, – sakė dr. Y. Beebeejaunas.
Aktualu vyresnėms pacientėms
Mokslininkų teigimu, žurnale „Journal of Clinical Medicine“ paskelbto tyrimo rezultatams patvirtinti reikalingi platesnio masto tyrimai.
Mokslininkai daro išvadą, kad tyrimai yra tinkami vyresnėms nei 35 metų moterims, bet siūlo „ypač daug dėmesio skirti pacientėms, kurioms yra daugiau nei 39-eri, ir sumažinti aukštos kokybės embrionų kartelę nuo trijų iki dviejų“, kad padidėtų jų tinkamumas.
Tyrimui taip pat buvo pasitelkti mozaikiniai embrionai, kurie turi tiek normalių, tiek ir anomalinių ląstelių. Tokių embrionų dažnai pasitaiko apvaisinimo mėgintuvėlyje atvejais, bet mokslininkai juos retai tiria.
Tikisi sėkmingesnių nėštumų
„Sutelkdami dėmesį tik į 35–42 metų moteris ir įtraukdami mozaikinius embrionus, sprendėme klausimus, kurie ankstesniuose tyrimuose nebuvo pakankamai išnagrinėti“, – teigė Karališkojo koledžo Londone ir „King’s Fertility“ mokslininkė dr. Sesha Sunkara.
„Nors šiems rezultatams patvirtinti reikalingi platesnio masto daugiacentriai tyrimai, efektyvesnis gydymas sutrumpinus kelią iki nėštumo ir kūdikio gimimo galėtų sumažinti pagalbinio apvaisinimo keliamą fizinę ir emocinę naštą vyresnio reprodukcinio amžiaus moterims“, – tvirtino ji.
Tyrime dalyvavusi 39-erių Ana pagimdė po pirmojo embriono perkėlimo.
„Tikėjau, kad PGT-A [diagnostika] suteiks man santykinį ramybės jausmą, o mano nėštumai ateityje bus sėkmingesni. [...] Be to, bus mažesnė su aneuploidija siejamų sindromų, pvz., Dauno, tikimybė“, – sakė ji.
„Manau, PGT-A taip pat padėjo man apvaisinimo mėgintuvėlyje procese, kadangi man pavyko tapti nuostabaus vaiko mama jau po pirmojo embriono perkėlimo. Tai, kad jis buvo genetiškai normalus, galbūt padidino šią tikimybę, nes genetiškai normalūs embrionai rečiau sukelia persileidimų“, – pridūrė moteris.
„Didžiuojamės, kad vadovavome šiam novatoriškam tyrimui, sprendžiančiam vieną svarbiausių klausimų, susijusių su apvaisinimo mėgintuvėlyje procedūromis moterims, kurios yra vyresnės nei 35-erių. Tikimės, kad šie rezultatai bus panaudoti didesniuose daugiacentriuose tyrimuose“, – teigė „King’s Fertility“ klinikos direktorius ir tyrimo bendraautoris dr. Ippokratis Sarris.
