– Ar vasarą surinkti valgomieji grybai yra tokie pat saugūs vartoti kaip rudeniniai? Kuo jie skiriasi cheminės sudėties ar toksinų požiūriu?
– Kalbant apie grybus, kurie dera beveik visą sezoną, vasarą išdygę grybai savo maistinėmis savybėmis ir chemine sudėtimi iš esmės niekuo nesiskiria nuo rudenį ar pavasarį išaugusių. Kokių nors medžiagų juose gali būti kiek daugiau nei rudenį išaugusiuose grybuose, kitų – tiek pat ar net mažiau, bet eiliniam žmogui tas be galo mažas skirtumas jokios įtakos neturi.
Kalbant apie toksinus, koks nors pastebimas ar juntamas skirtumas galėtų būti tik vartojant kai kuriuos nuodingus grybus. Jie, esant tam tikroms aplinkos sąlygoms, pavyzdžiui, karštam, sausam orui, gali sukaupti kai kurių toksiškų medžiagų daugiau nei normaliomis augimo sąlygomis.
Esant aukštesnei aplinkos temperatūrai surinkti grybai greičiau genda, todėl vasarą reikia būti atidesniems juos tvarkant ir ruošiant iš jų maistą. Vasarą išaugę grybai kartais gali būti labiau sukirmiję, nei išaugę vėlų rudenį, bet taip yra dėl aplinkos sąlygų, kurios palankios grybiniams uodukams ir įvairioms muselėms, kurių lervos gyvena daugiausia mūsų miškuose augančiuose grybuose. Esant kitokioms sąlygoms, sukirmijusių grybų gali būti tiek pat ar net mažiau. Sukirmijusių grybų nuodingumas, apie kurį galima paskaityti senesnėje literatūroje, yra kiek perdėtas. Tai daugiau estetinė problema.
– Kokie vasariniai grybai Lietuvoje yra ypač naudingi sveikatai ir kodėl? Ar yra rekomenduojamų rūšių, turinčių gydomųjų savybių?
– Įvairių vitaminų, mikroelementų, antioksidantų, taip pat kitų įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, pasižyminčių gydomosiomis savybėmis, turi daugelis vasarą augančių grybų, ne tik kai kurie dabar plačiai išreklamuoti egzotiški ar kokie nors labai reti. Problema, kad daugelio naudingų medžiagų koncentracija grybuose yra labai maža. Pastebimo poveikio sveikatai suvalgius keletą vaisiakūnių nevertėtų tikėtis – nebent tokių grybų maistui vartotume daug ir ilgesnį laiką. Tačiau, vartojant atskirų rūšių grybus dideliais kiekiais ir ilgą laiką, kartais gali paaiškėti, kad juose esančios kitos medžiagos kai kurių žmonių organizmą, tiksliau, atskirus jo organus, veikia neigiamai ir net stipriau nei tos, kurios turėtų gydyti. Kai kuriais atvejais padariniai gali būti ir nelabai malonūs. Tad kartkartėmis suvalgyti profilaktikai yra viena, o tikėtis išgyti – kita.
Kaip ir visose gyvenimo srityse, vartojant grybus reikia vadovautis sveiku protu, saiko jausmu – tuomet grybų poveikis bus tik teigiamas.
Daugelyje grybų yra antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių medžiagų, nors dažniausiai – labai nedaug. Net patys populiariausi grybai, pavyzdžiui, baravykai, pasižymi gydomosiomis savybėmis. Jų nuoviru buvo gydomi odos uždegimai ir nudegimai, o kompresais – nušalimai.
Gydančių nuo vėžio, cholesterolį mažinančių medžiagų turi net tokie be galo visur paplitę grybai kaip gauruotieji mėšlagrybiai. Lietuvoje jie nepopuliarūs tarp grybautojų jau vien dėl savo pavadinimo, nors ant mėšlo niekada ir neauga. Kita vertus, pats faktas, kad jie turi tokių medžiagų, dar nereiškia, kad gali būti sėkmingai vartojami kaip vaistas ir būtinai išgydys bet kokios formos vėžį. Šie grybai turi ir cukrų kraujyje mažinančių medžiagų; jų turi ir pievagrybiai, lelijinės stirnabudės. Žalsvosios ūmėdės ir gluosninės kreivabudės turi medžiagų, mažinančių cholesterolio kiekį kraujyje. Pastarosios dar gali padėti ir sergant mažakraujyste. Gruzdais kadaise gydydavo inkstų akmenligę.
Antikoaguliaciniu, arba, paprasčiau tariant, kraujo skystinamuoju, poveikiu pasižyminčių medžiagų turi elninės skydabudės, drebulyniniai baltikai, plačialapės kremblės ir kai kurie kiti grybai. Paprastieji kelmučiai pasižymi nestipriu vidurius laisvinančiu poveikiu, o tikrosios ūmėdės – šlapimą varančiu.
Priešalkoholinėmis savybėmis pasižymi rašaliniai mėšlagrybiai, kelminiai mėšlagrybiai, baravykai paąžuoliai, valgomosios geltonpintės ir kai kurie kiti grybai. Visų jų negalima valgyti nei prieš geriant alkoholinius gėrimus, nei jų išgėrus.
Įvairių gydomųjų savybių turi ir daugelis kitų vasarą augančių grybų. Problema, kad kai kurios iš minėtomis savybėmis pasižyminčių naudingų medžiagų, grybus apdorojant termiškai, suyra. Norint jas išskirti, išgryninti, tenka naudoti naujausius prietaisus ir metodiką. Močiučių metodai tinka toli gražu ne visuomet.
– Kokie jūsų pagrindiniai patarimai grybautojams, norintiems išvengti apsinuodijimo?
– Svarbiausia – rinkti tik žinomus grybus. Nepažįstate grybų? Prieš vykstant grybauti verta pavartyti ir paskaityti įvairius grybų atlasus, panaršyti internete. Informacijos – tikrai daug, tik gali būti sunkoka atsirinkti, kas tikrai naudinga ir suprantama, kas rimta, o kas – tik svaičiojimai.
Grybaudami, jei tik turite tokią galimybę, pasitelkite grybų atpažinimo programėles, tačiau visiškai jomis pasitikėti negalima. Jeigu programėlė pateikė kokį nors pavadinimą, reikėtų paieškoti to grybo nuotraukų internete, peržiūrėti kiek galima daugiau nuotraukų ir nepamiršti, kad tarp jų gali būti pateikta ir kitos rūšies grybų nuotraukų. Tokie jau tie interneto paieškų sistemų ypatumai.
Atminkite, kad nuspręsti, imti ar neimti konkretų grybą, turi žmogus, o ne programėlė. Už grubias klaidas programėlės kūrėjai tikrai neatsakys. Geriausiai programėlės atpažįsta visiškai išaugusius, tačiau neperaugusius, tipiškus grybus, į kuriuos žvelgiant matyti visos jiems būdingos detalės.
Idealiu atveju arba kilus mažiausiai abejonei, grybą reikėtų išrauti, jokiu būdu nenupjauti, nes turi aiškiai matytis apatinė koto dalis. Tai vienintelis būdas tiksliai atpažinti grybą.
Reikėtų pasidomėti, kokie grybai gali augti konkrečiu metu, o kokie – ne. Pavyzdžiui, neverta liepos mėnesį ieškoti žaliuokių, nes jos – tipiški rudeniniai, vėsių orų grybai. Gerai, jeigu vietoj žaliuokių prisirinksite žalios spalvos ūmėdžių, tačiau dažniau nepatyrę žaliuokių mėgėjai prisirenka žalsvųjų musmirių. Vasarą jos jau auga ir iš viršaus gali būti labai panašios į žaliuokes. Rudenį gali net augti šalia. Jeigu nepatyręs grybautojas ne rauna, o pjauna ir nelabai žino, kaip turėtų atrodyti tikros žaliuokės kepurėlės apatinė dalis – tai jau pirmas žingsnis link didelių problemų.
Nereikia rinkti apdžiūvusių, papuvusių, turinčių kokių nors neaiškios kilmės dėmių ar iš dalies suminkštėjusių, vandens prisigėrusių grybų.
Parsinešus surinktus grybus namo, reikia juos iškart sutvarkyti arba dėti į šaldiklį, tačiau, iš jo išėmus ir atšildžius, taip pat reikia iškart tvarkyti, ruošti ir vartoti. Grybų patiekalai – vienkartinio naudojimo. Negalima jų kelis kartus šildyti ir valgyti. Ypač tai aktualu kalbant apie sriubas. Grybų baltymai ir kai kurios kitos juose esančios medžiagos yra gana nestabilūs ir toliau irsta net išvirti, o jų irimo produktai – nuodingi.
Jeigu suvalgius kokį nors grybų patiekalą atsiranda blogų pojūčių, patartina to patiekalo ar grybų, iš kurių jis buvo pagamintas, daugiau nebevartoti. Kitaip sakant, visuomet būtina įsiklausyti į savo organizmą.
– Koks vis dėlto grybų poveikis mūsų virškinimo sistemai – daugiau naudos ar žalos?
– Tinkamai paruošti valgomieji grybai, jeigu vartojami saikingai, sveikų žmonių virškinimo sistemai yra labai naudingi. Taip, tai nelengvai virškinamas maistas, jis greitai nesuteikia daug kalorijų, juose esama ir sunkiai virškinamų medžiagų.
Norisi pabrėžti, kad dažnai kaip sunkiai virškinama medžiaga minimas grybuose esantis chitinas, bet tai netiesa. Pavyzdžiui, salotose, obuoliuose, kriaušėse, avokaduose ir kituose augaliniuose produktuose esančios celiuliozės nei mūsų žarnynas, nei jame gyvenantys mikroorganizmai, arba žarnyno mikrobiota, nesuvirškina. Tai savotiška balastinė medžiaga. Tačiau ji labai naudinga tiek mikrobiotos mitybos, tiek substrato, ant kurio gali augti, tiek ir fizinio poveikio žarnynui atžvilgiu. Ji kiek struktūrizuoja žarnyno turinį, kuriame susikaupia tam tikras vandens ir kitų šalinamų medžiagų kiekis, o visa tai skatina žarnyno peristaltiką, palaiko normalią, ritmingą žarnyno veiklą. Tokiu pačiu poveikiu pasižymi ir grybų ląstelių sieneles sudarantis chitinas. Mūsų virškinimo sistema jo nesuvirškina, nes neturi tam reikalingų fermentų. Teoriškai kokie nors negausūs žarnyno mikroorganizmai galėtų turėti ir chitiną ardančių fermentų, tačiau chitinas žarnyne būna per trumpai, kad jie suspėtų jį apvirškinti.
Kadangi grybai linkę kaupti kai kurias nepageidaujamas medžiagas, pavyzdžiui, sunkiuosius metalus, nepatartina grybų rinkti prie įvairių gamyklų, miestuose, šalia greitkelių, sąvartynų. Neužterštose vietose surinkti grybai pavojaus šiuo atžvilgiu nekelia.
Kitos grybuose esančios medžiagos, ypač vadinamieji antriniai metabolitai, gali būti ir sunkiai skaidomi, ir nuodingi. Jų kiekis, sudėtis ir savybės priklauso nuo konkretaus grybo prigimties ir jo augimo sąlygų. Kai kurios iš jų gali labai teigiamai veikti organizmą, normalizuoti jo veiklą, padėti jam įveikti kai kurias problemas ar sutrikimus.
Grybai pasižymi ir tuo, kad suteikia sotumo jausmą, todėl tai ir savotiškas dietinis produktas. Išskirtiniais atvejais grybai gali net gelbėti nuo bado ar padėti atsigauti po jo. Tokie atvejai yra žinomi, aprašyti ir abejonių nekelia.
Deja, kai kuriais atvejais nesaikingas, reguliarus kai kurių valgomųjų grybų vartojimas gali turėti ir fatališkų padarinių. Kaip ir visose gyvenimo srityse, vartojant grybus reikia vadovautis sveiku protu, saiko jausmu – tuomet grybų poveikis bus tik teigiamas.
