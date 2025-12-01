 Gry­bai ga­li bū­ti ir mais­tas, ir vais­tas

2025-12-31 23:58
Aida Valinskienė

Pri­sie­kę gry­bų mė­gė­jai ne tik ru­de­nį, bet ir va­sa­rą ran­da ką rink­ti miš­ke. Gam­tos ty­ri­mų cent­ro Mi­ko­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jos moks­lo dar­buo­to­jas dr. Jo­nas Kas­pa­ra­vi­čius pri­me­na, kuo naudingi gry­bai mū­sų or­ga­niz­mui ir ko­kių ri­zi­kų ky­la pri­si­rin­kus ne­ži­no­mų gry­bų, jų pa­dau­gi­nus ar tin­ka­mai ter­miš­kai neap­do­ro­jus.

– Ar va­sa­rą su­rink­ti val­go­mie­ji gry­bai yra to­kie pat sau­gūs var­to­ti kaip ru­de­ni­niai? Kuo jie ski­ria­si che­mi­nės su­dė­ties ar tok­si­nų po­žiū­riu?

– Kal­bant apie gry­bus, ku­rie de­ra be­veik vi­są se­zo­ną, va­sa­rą iš­dy­gę gry­bai sa­vo mais­ti­nė­mis sa­vy­bė­mis ir che­mi­ne su­dė­ti­mi iš es­mės nie­kuo ne­si­ski­ria nuo ru­de­nį ar pa­va­sa­rį išau­gu­sių. Ko­kių nors me­džia­gų juo­se ga­li bū­ti kiek dau­giau nei ru­de­nį išau­gu­siuo­se gry­buo­se, ki­tų – tiek pat ar net ma­žiau, bet ei­li­niam žmo­gui tas be ga­lo ma­žas skir­tu­mas jo­kios įta­kos ne­tu­ri.

Kal­bant apie tok­si­nus, koks nors pa­ste­bi­mas ar jun­ta­mas skir­tu­mas ga­lė­tų bū­ti tik var­to­jant kai ku­riuos nuo­din­gus gry­bus. Jie, esant tam tik­roms ap­lin­kos są­ly­goms, pa­vyz­džiui, karš­tam, sau­sam orui, ga­li su­kaup­ti kai ku­rių tok­siš­kų me­džia­gų dau­giau nei nor­ma­lio­mis au­gi­mo są­ly­go­mis.

Esant aukš­tes­nei ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­rai su­rink­ti gry­bai grei­čiau gen­da, to­dėl va­sa­rą rei­kia bū­ti ati­des­niems juos tvar­kant ir ruo­šiant iš jų mais­tą. Va­sa­rą išau­gę gry­bai kar­tais ga­li bū­ti la­biau su­kir­mi­ję, nei išau­gę vė­lų ru­de­nį, bet taip yra dėl ap­lin­kos są­ly­gų, ku­rios pa­lan­kios gry­bi­niams uo­du­kams ir įvai­rioms mu­se­lėms, ku­rių ler­vos gyvena daugiausia mū­sų miš­kuo­se au­gan­čiuo­se gry­buo­se. Esant ki­to­kioms są­ly­goms, su­kir­mi­ju­sių gry­bų ga­li bū­ti tiek pat ar net ma­žiau. Su­kir­mi­ju­sių gry­bų nuo­din­gu­mas, apie ku­rį ga­li­ma pa­skai­ty­ti se­nes­nė­je li­te­ra­tū­ro­je, yra kiek per­dė­tas. Tai dau­giau es­te­ti­nė pro­ble­ma.

– Ko­kie va­sa­ri­niai gry­bai Lie­tu­vo­je yra ypač nau­din­gi svei­ka­tai ir ko­dėl? Ar yra re­ko­men­duo­ja­mų rū­šių, tu­rin­čių gy­do­mų­jų sa­vy­bių?

– Įvai­rių vi­ta­mi­nų, mik­roe­le­men­tų, an­tiok­si­dan­tų, taip pat ki­tų įvai­rių bio­lo­giš­kai ak­ty­vių me­džia­gų, pa­si­žy­min­čių gy­do­mo­sio­mis sa­vy­bė­mis, tu­ri dau­ge­lis va­sa­rą au­gan­čių gry­bų, ne tik kai ku­rie da­bar pla­čiai iš­rek­la­muo­ti eg­zo­tiš­ki ar ko­kie nors la­bai re­ti. Prob­le­ma, kad dau­ge­lio nau­din­gų me­džia­gų kon­cent­ra­ci­ja gry­buo­se yra la­bai ma­ža. Pas­te­bi­mo po­vei­kio svei­ka­tai su­val­gius ke­le­tą vai­sia­kū­nių ne­ver­tė­tų ti­kė­tis – ne­bent to­kių gry­bų mais­tui var­to­tu­me daug ir il­ges­nį lai­ką. Ta­čiau, var­to­jant at­ski­rų rū­šių gry­bus di­de­liais kie­kiais ir il­gą lai­ką, kar­tais ga­li paaiš­kė­ti, kad juo­se esan­čios ki­tos me­džia­gos kai ku­rių žmo­nių or­ga­niz­mą, tiks­liau, at­ski­rus jo or­ga­nus, vei­kia nei­gia­mai ir net stip­riau nei tos, ku­rios tu­rė­tų gy­dy­ti. Kai ku­riais at­ve­jais pa­da­ri­niai ga­li bū­ti ir ne­la­bai ma­lo­nūs. Tad kart­kar­tė­mis su­val­gy­ti pro­fi­lak­ti­kai yra vie­na, o ti­kė­tis iš­gy­ti – ki­ta.

Kaip ir visose gyvenimo srityse, vartojant grybus reikia vadovautis sveiku protu, saiko jausmu – tuomet grybų poveikis bus tik teigiamas.

Dau­ge­ly­je gry­bų yra an­tiok­si­da­ci­nė­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­min­čių me­džia­gų, nors daž­niau­siai – la­bai ne­daug. Net pa­tys po­pu­lia­riau­si gry­bai, pa­vyz­džiui, ba­ra­vy­kai, pa­si­žy­mi gy­do­mo­sio­mis sa­vy­bė­mis. Jų nuo­vi­ru bu­vo gy­do­mi odos už­de­gi­mai ir nu­de­gi­mai, o komp­re­sais – nu­ša­li­mai.

Gy­dan­čių nuo vė­žio, cho­les­te­ro­lį ma­ži­nan­čių me­džia­gų tu­ri net to­kie be ga­lo vi­sur pa­pli­tę gry­bai kaip gau­ruo­tie­ji mėš­lag­ry­biai. Lie­tu­vo­je jie nepopuliarūs tarp gry­bau­to­jų jau vien dėl sa­vo pa­va­di­ni­mo, nors ant mėš­lo nie­ka­da ir neau­ga. Ki­ta ver­tus, pa­ts fak­tas, kad jie tu­ri to­kių me­džia­gų, dar ne­reiš­kia, kad ga­li bū­ti sėk­min­gai var­to­ja­mi kaip vais­tas ir bū­ti­nai iš­gy­dys bet ko­kios for­mos vė­žį. Šie gry­bai tu­ri ir cuk­rų krau­jy­je ma­ži­nan­čių me­džia­gų; jų tu­ri ir pie­vag­ry­biai, le­li­ji­nės stir­na­bu­dės. Žals­vo­sios ūmė­dės ir gluos­ni­nės krei­va­bu­dės tu­ri me­džia­gų, ma­ži­nan­čių cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je. Pas­ta­ro­sios dar ga­li pa­dė­ti ir ser­gant ma­žak­rau­jys­te. Gruz­dais ka­dai­se gy­dy­da­vo inks­tų ak­men­li­gę.

An­ti­koa­gu­lia­ci­niu, ar­ba, pa­pras­čiau ta­riant, krau­jo skys­ti­na­muo­ju, po­vei­kiu pa­si­žy­min­čių me­džia­gų tu­ri el­ni­nės sky­da­bu­dės, dre­bu­ly­ni­niai bal­ti­kai, pla­čia­la­pės kremb­lės ir kai ku­rie ki­ti gry­bai. Pap­ras­tie­ji kel­mu­čiai pa­si­žy­mi ne­stip­riu vi­du­rius lais­vi­nan­čiu po­vei­kiu, o tik­ro­sios ūmė­dės – šla­pi­mą va­ran­čiu.

Prie­šal­ko­ho­li­nė­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­mi ra­ša­li­niai mėš­lag­ry­biai, kel­mi­niai mėš­lag­ry­biai, ba­ra­vy­kai paą­žuo­liai, val­go­mo­sios gel­ton­pin­tės ir kai ku­rie ki­ti gry­bai. Vi­sų jų ne­ga­li­ma val­gy­ti nei prieš ge­riant al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, nei jų iš­gė­rus.

Įvai­rių gy­do­mų­jų sa­vy­bių tu­ri ir dau­ge­lis ki­tų va­sa­rą au­gan­čių gry­bų. Prob­le­ma, kad kai ku­rios iš mi­nė­to­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­min­čių nau­din­gų me­džia­gų, gry­bus ap­do­ro­jant ter­miš­kai, suy­ra. No­rint jas iš­skir­ti, iš­gry­nin­ti, ten­ka nau­do­ti nau­jau­sius prie­tai­sus ir me­to­di­ką. Mo­čiu­čių me­to­dai tin­ka to­li gra­žu ne vi­suo­met.

– Ko­kie jū­sų pa­grin­di­niai pa­ta­ri­mai gry­bau­to­jams, no­rin­tiems iš­veng­ti ap­si­nuo­di­ji­mo?

– Svar­biau­sia – rink­ti tik ži­no­mus gry­bus. Ne­pa­žįs­ta­te gry­bų? Prieš vyks­tant gry­bau­ti ver­ta pa­var­ty­ti ir pa­skai­ty­ti įvai­rius gry­bų at­la­sus, pa­nar­šy­ti in­ter­ne­te. In­for­ma­ci­jos – tik­rai daug, tik ga­li bū­ti sun­ko­ka at­si­rink­ti, kas tik­rai nau­din­ga ir su­pran­ta­ma, kas rim­ta, o kas – tik svai­čio­ji­mai.

Gry­bau­da­mi, jei tik tu­ri­te to­kią ga­li­my­bę, pa­si­tel­ki­te gry­bų at­pa­ži­ni­mo pro­gra­mė­les, ta­čiau vi­siš­kai jo­mis pa­si­ti­kė­ti ne­ga­li­ma. Jei­gu pro­gra­mė­lė pa­tei­kė ko­kį nors pa­va­di­ni­mą, rei­kė­tų paieš­ko­ti to gry­bo nuo­trau­kų in­ter­ne­te, per­žiū­rė­ti kiek ga­li­ma dau­giau nuo­trau­kų ir ne­pa­mirš­ti, kad tarp jų ga­li bū­ti pa­teik­ta ir ki­tos rū­šies gry­bų nuo­trau­kų. To­kie jau tie in­ter­ne­to paieš­kų sis­te­mų ypa­tu­mai.

At­min­ki­te, kad nu­spręs­ti, im­ti ar neim­ti konk­re­tų gry­bą, tu­ri žmo­gus, o ne pro­gra­mė­lė. Už gru­bias klai­das pro­gra­mė­lės kū­rė­jai tik­rai neat­sa­kys. Ge­riau­siai pro­gra­mė­lės at­pa­žįs­ta vi­siš­kai išau­gu­sius, ta­čiau ne­pe­rau­gu­sius, ti­piš­kus gry­bus, į ku­riuos žvel­giant ma­ty­ti vi­sos jiems bū­din­gos de­ta­lės.

Idea­liu at­ve­ju ar­ba ki­lus ma­žiau­siai abe­jo­nei, gry­bą rei­kė­tų iš­rau­ti, jo­kiu bū­du nenupjauti, nes tu­ri aiš­kiai ma­ty­tis apa­ti­nė ko­to da­lis. Tai  vie­nin­te­lis bū­das tiks­liai at­pa­žin­ti gry­bą.

Rei­kė­tų pa­si­do­mė­ti, ko­kie gry­bai ga­li augti konk­re­čiu me­tu, o ko­kie – ne. Pa­vyz­džiui, ne­ver­ta lie­pos mė­ne­sį ieš­ko­ti ža­liuo­kių, nes jos – ti­piš­ki ru­de­ni­niai, vė­sių orų gry­bai. Ge­rai, jei­gu vie­toj ža­liuo­kių pri­si­rink­si­te ža­lios spal­vos ūmė­džių, ta­čiau daž­niau ne­pa­ty­rę ža­liuo­kių mė­gė­jai pri­si­ren­ka žals­vų­jų mus­mi­rių. Va­sa­rą jos jau au­ga ir iš vir­šaus ga­li bū­ti la­bai pa­na­šios į ža­liuo­kes. Ru­de­nį ga­li net aug­ti ša­lia. Jei­gu ne­pa­ty­ręs gry­bau­to­jas ne rau­na, o pjau­na ir ne­la­bai ži­no, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti tik­ros ža­liuo­kės ke­pu­rė­lės apa­ti­nė da­lis – tai jau pir­mas žings­nis link di­de­lių pro­ble­mų.

Ne­rei­kia rink­ti ap­džiū­vu­sių, pa­pu­vu­sių, tu­rin­čių ko­kių nors neaiš­kios kil­mės dė­mių ar iš da­lies su­minkš­tė­ju­sių, van­dens pri­si­gė­ru­sių gry­bų. 

Par­si­ne­šus su­rink­tus gry­bus na­mo, rei­kia juos iš­kart su­tvar­ky­ti ar­ba dė­ti į šal­dik­lį, ta­čiau, iš jo išė­mus ir at­šil­džius, taip pat rei­kia iš­kart tvar­ky­ti, ruoš­ti ir var­to­ti. Gry­bų pa­tie­ka­lai – vien­kar­ti­nio nau­do­ji­mo. Ne­ga­li­ma jų ke­lis kar­tus šil­dy­ti ir val­gy­ti. Ypač tai ak­tua­lu kal­bant apie sriu­bas. Gry­bų bal­ty­mai ir kai ku­rios ki­tos juo­se esan­čios me­džia­gos yra ga­na ne­sta­bi­lūs ir to­liau irs­ta net iš­vir­ti, o jų iri­mo pro­duk­tai – nuo­din­gi. 

Jei­gu su­val­gius ko­kį nors gry­bų pa­tie­ka­lą at­si­ran­da blo­gų po­jū­čių, pa­tar­ti­na to pa­tie­ka­lo ar gry­bų, iš ku­rių jis bu­vo pa­ga­min­tas, dau­giau ne­be­var­to­ti. Ki­taip sa­kant, vi­suo­met bū­ti­na įsi­klau­sy­ti į sa­vo or­ga­niz­mą.

– Koks vis dėl­to gry­bų po­vei­kis mū­sų virš­ki­ni­mo sis­te­mai – dau­giau nau­dos ar ža­los?

– Tin­ka­mai pa­ruoš­ti val­go­mie­ji gry­bai, jei­gu var­to­ja­mi sai­kin­gai, svei­kų žmo­nių virš­ki­ni­mo sis­te­mai yra la­bai nau­din­gi. Taip, tai ne­leng­vai virš­ki­na­mas mais­tas, jis grei­tai ne­su­tei­kia daug ka­lo­ri­jų, juo­se esa­ma ir sun­kiai virš­ki­na­mų me­džia­gų.

No­ri­si pa­brėž­ti, kad daž­nai kaip sun­kiai virš­ki­na­ma me­džia­ga mi­ni­mas gry­buo­se esan­tis chi­ti­nas, bet tai ne­tie­sa. Pa­vyz­džiui, sa­lo­to­se, obuo­liuo­se, kriau­šė­se, avo­ka­duo­se ir ki­tuo­se au­ga­li­niuo­se pro­duk­tuo­se esan­čios ce­liu­lio­zės nei mū­sų žar­ny­nas, nei ja­me gy­ve­nan­tys mik­roor­ga­niz­mai, ar­ba žar­ny­no mik­ro­bio­ta, ne­su­virš­ki­na. Tai sa­vo­tiš­ka ba­las­ti­nė me­džia­ga. Ta­čiau ji la­bai nau­din­ga tiek mik­ro­bio­tos mi­ty­bos, tiek su­bstra­to, ant ku­rio ga­li aug­ti, tiek ir fi­zi­nio po­vei­kio žar­ny­nui at­žvil­giu. Ji kiek struk­tū­ri­zuo­ja žar­ny­no tu­ri­nį, ku­ria­me su­si­kau­pia tam tik­ras van­dens ir ki­tų ša­li­na­mų me­džia­gų kie­kis, o vi­sa tai ska­ti­na žar­ny­no pe­ris­tal­ti­ką, pa­lai­ko nor­ma­lią, rit­min­gą žar­ny­no veik­lą. To­kiu pa­čiu po­vei­kiu pa­si­žy­mi ir gry­bų ląs­te­lių sie­ne­les su­da­ran­tis chi­ti­nas. Mū­sų virš­ki­ni­mo sis­te­ma jo ne­su­virš­ki­na, nes ne­tu­ri tam rei­ka­lin­gų fer­men­tų. Teo­riš­kai ko­kie nors ne­gau­sūs žar­ny­no mik­roor­ga­niz­mai ga­lė­tų tu­rė­ti ir chi­ti­ną ar­dan­čių fer­men­tų, ta­čiau chi­ti­nas žar­ny­ne bū­na per trum­pai, kad jie su­spė­tų jį ap­virš­kin­ti.

Ka­dan­gi gry­bai lin­kę kaup­ti kai ku­rias ne­pa­gei­dau­ja­mas me­džia­gas, pa­vyz­džiui, sun­kiuo­sius me­ta­lus, ne­pa­tar­ti­na gry­bų rink­ti prie įvai­rių ga­myk­lų, mies­tuo­se, ša­lia greit­ke­lių, są­var­ty­nų. Neuž­terš­to­se vie­to­se su­rink­ti gry­bai pa­vo­jaus šiuo at­žvil­giu ne­ke­lia.

Ki­tos gry­buo­se esan­čios me­džia­gos, ypač va­di­na­mie­ji ant­ri­niai me­ta­bo­li­tai, ga­li bū­ti ir sun­kiai skai­do­mi, ir nuo­din­gi. Jų kie­kis, su­dė­tis ir sa­vy­bės pri­klau­so nuo konk­re­taus gry­bo pri­gim­ties ir jo au­gi­mo są­ly­gų. Kai ku­rios iš jų ga­li la­bai tei­gia­mai veik­ti or­ga­niz­mą, nor­ma­li­zuo­ti jo veik­lą, pa­dė­ti jam įveik­ti kai ku­rias pro­ble­mas ar su­tri­ki­mus.

Gry­bai pa­si­žy­mi ir tuo, kad su­tei­kia so­tu­mo jaus­mą, to­dėl tai ir sa­vo­tiš­kas die­ti­nis pro­duk­tas. Išs­kir­ti­niais at­ve­jais gry­bai ga­li net gel­bė­ti nuo ba­do ar pa­dė­ti at­si­gau­ti po jo. To­kie at­ve­jai yra ži­no­mi, ap­ra­šy­ti ir abe­jo­nių ne­ke­lia.

De­ja, kai ku­riais at­ve­jais ne­sai­kin­gas, re­gu­lia­rus kai ku­rių val­go­mųjų gry­bų var­to­ji­mas ga­li tu­rė­ti ir fa­ta­liš­kų pa­da­ri­nių. Kaip ir vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se, var­to­jant gry­bus rei­kia va­do­vau­tis svei­ku pro­tu, sai­ko jaus­mu – tuo­met gry­bų po­vei­kis bus tik tei­gia­mas.

Apie gry­bus

Tei­gia­mas po­vei­kis žar­ny­nui:

Daug skai­du­lų (ypač chi­ti­no). Nors žmo­gaus or­ga­niz­mas chi­ti­no ne­skai­do, jis vei­kia kaip ne­tir­pios skai­du­los, ge­ri­nan­čios žar­ny­no pe­ris­tal­ti­ką, ir ga­li pa­dė­ti esant vi­du­rių už­kie­tė­ji­mui.

Pre­bio­ti­nis po­vei­kis. Kai ku­rios gry­buo­se esan­čios me­džia­gos (pvz., be­ta gliu­ka­nai) vei­kia kaip pre­bio­ti­kai, t. y. mais­tas ge­ro­sioms žar­ny­no bak­te­ri­joms. Tai ga­li pa­dė­ti stip­rin­ti žar­ny­no mik­ro­bio­tą.

Ma­žai ka­lo­ri­jų, daug mais­ti­nių me­džia­gų. Dėl to, kad gry­buo­se daug van­dens, skai­du­lų ir jie tu­ri B gru­pės vi­ta­mi­nų, pui­kiai tin­ka virš­ki­ni­mo sis­te­mą tau­so­jan­čiai mi­ty­bai.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

Ga­li­mas nei­gia­mas po­vei­kis:

Sun­kiai virš­ki­na­mi. Ne vi­sų žmo­nių skran­dis ge­rai to­le­ruo­ja gry­bus – ypač jei jie kep­ti rie­ba­luo­se ar jų var­to­ja­ma daug. Ga­li pūs­ti pil­vą, ga­li­mas sun­ku­mo jaus­mas ar net vi­du­ria­vi­mas.

Ne­tin­ka­mai ap­do­ro­ti gry­bai. Ne­vir­tus ar blo­gai ter­miš­kai ap­do­ro­tus gry­bus virš­kin­ti sun­kiau, be to, kai ku­rių rū­šių gry­bai, tin­ka­mai ter­miš­kai neap­do­ro­ti, yra nuo­din­gi.

Ap­si­nuo­di­ji­mo ri­zi­ka. Net ir ne­nuo­din­gi gry­bai ga­li su­kel­ti skran­džio ir žar­ny­no su­tri­ki­mų, jei bu­vo su­rink­ti pa­se­nę, pra­dė­ję ges­ti ar ne­tin­ka­mai lai­ky­ti.

