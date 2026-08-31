Ši patirtis neleidžia pamiršti, kad kūnas pasikeitė. Ji primena apie ribas, apie trapumą, apie tai, kad net paprasti veiksmai reikalauja pastangos. Tuo pat metu jis veikia ir psichologiškai: sekina, mažina kantrybę, kelia bejėgiškumo jausmą. Tai viena iš priežasčių, kodėl gyvenimas po insulto dažnai tampa nematoma kova: išoriškai žmogus gali atrodyti stabilus, tačiau viduje nuolat balansuoja tarp ištvermės ir nuovargio.
Ilgainiui, nuosekliai fiziškai dirbant, judant, laikantis disciplinos, šis skausmas iš Gintaro gyvenimo pradėjo trauktis. Tai nebuvo staigus pagerėjimas – greičiau lėtas atsitraukimas, leidęs grįžti prie paprasčiausių dalykų: lengviau eiti, judėti be lazdos, ilgiau išbūti nepatiriant nuolatinės įtampos. Kai skausmas sumažėjo, ne tik palengvėjo fiziškai, bet ir tapo psichologiniu lūžiu – ženklu, kad kūnas, nors ir pažeistas, vis dar geba atsakyti.
Žmogus prieš diagnozę
Iki 2018 m. lapkričio 15-osios G. Kazakauskas gyveno intensyvų, aktyvų architekto gyvenimą. Architektūra jam nebuvo vien profesija – tai buvo mąstymo būdas, kasdienė praktika, nuolatinis dialogas su erdve, struktūra ir laiku. Dirbant architekto darbą kūnas ir protas veikia kaip viena sistema: ranka brėžia, ką protas jau suformavęs, o judesys tampa minties tąsa.
Tai darbas, kuriame svarbu tikslumas, orientacija, gebėjimas matyti visumą ir detales vienu metu. Kūnas čia nėra tik instrumentas, jis – sprendimų dalis. Judėjimas, koordinacija, erdvės pojūtis – visa tai sudaro architekto profesinės tapatybės pagrindą.
Insultas šią struktūrą sugriovė per akimirką. Staiga dingo tai, kas iki tol atrodė savaime suprantama: judėjimas, pusiausvyra, koordinacija, autonomija. Dešinė kūno pusė tapo svetima – nebevaldoma, nebeatliepianti minties. Kūnas, ilgus metus buvęs patikimu sąjungininku, tapo neprognozuojamas.
Atsirado skausmas – ne epizodinis, ne laikinas, o nuolatinis, jaučiamas kiekvieną dieną. Atsirado ir kitas laikas. Laikas, kuris nebėra matuojamas projektais ar terminais, bet kūno galimybėmis, nuovargiu, skausmo intensyvumu. Lėtas, fragmentuotas, priklausomas nuo to, kiek dabar leidžia kūnas.
Tai akimirka, kai žmogus susiduria ne tik su fiziniu silpnumu, bet ir su egzistenciniu klausimu, kurio neįmanoma apeiti: kas aš esu, kai nebegaliu būti toks, koks buvau?
Į šį klausimą nėra greito atsakymo. Jis lydi visą sveikimo procesą, persmelkia kasdienius sprendimus ir verčia iš naujo įvertinti save – ne mąstant apie tai, kas prarasta, o tai, kas dar įmanoma.
Svajonės, vėjai ir jachtos
Be architektūros ir profesinės patirties, Gintaras buvo patyręs jachtos kapitonas. Buriavimas jam reiškė laisvę, tolimas svajones ir nuotykius, kuriuos diktuoja vėjas ir jūros bangos. Jo gyvenimo svajonės buvo tolimos, vėjuotos, o žuvėdrų dainos – skambios, lydinčios kiekvieną kelionę.
Ši patirtis atsispindi ir Gintaro įkurto Labdaros ir paramos fondo „Atbėk“ vizualinėje kalboje: daugelyje fondo nuotraukų matyti jachtos, simbolizuojančios kelionę, atkaklumą ir judėjimą į priekį, nepaisant ribojimų. Jachta tapo metafora gyvenimo po insulto – lėto, bet tvirto judėjimo per bangas, kurių niekada neįmanoma visiškai numatyti, tačiau pasitelkus kantrybę ir įgūdžius galima pasiekti naujas krantines.
Mokytis iš naujo
Insultas atima ne tik judesį, bet ir žmogaus profesinę tapatybę. Architektui ranka yra mąstymo įrankis. Brėžinys, eskizas, darbas kompiuteriu – procesai, kuriuose kūnas ir protas veikia kartu. Kai ši jungtis nutrūksta, tenka iš naujo suprasti, ką reiškia žodis „dirbti“.
Gintarui teko išmokti rašyti kaire ranka, dirbti kompiuteriu iš naujo, lėtai, be automatikos. Tai nebuvo tik techninis prisitaikymas, o psichologinis procesas, kai reikėjo susitaikyti su tuo, kad buvęs greitis nebegrįš, o rezultatai ateis tik sutelkus pastangas, o ne dėl įgūdžių inercijos.
Svarbu pabrėžti: mokymasis iš naujo nėra grįžimas atgal. Tai judėjimas į kitą profesinio gyvenimo formą. Architektūra čia tampa ne tik amatu, bet ir kantrybės, struktūruoto mąstymo, vidinės disciplinos praktika. Lėtesnis darbas vertės nesumažina – jis ją perkuria.
Tada gimė „Atbėk“
Labdaros ir paramos fondas „Atbėk“, įkurtas 2020 m. spalio 7 d., gimė ne kaip abstrakti iniciatyva, o kaip tiesioginė asmeninės patirties tąsa. Tai atsakas į suvokimą, kad po insulto žmogus dažnai lieka vienas su ilgalaikiais padariniais: fiziniais, emociniais, socialiniais.
Fondas „Atbėk“ siekia kalbėti apie ligą ne kaip apie baigtį, o kaip apie procesą. Apie ilgą sveikimo laiką, kasdienį darbą, paramos svarbą ne tik pirmosiomis savaitėmis, bet ir metais po įvykio. Tai bandymas sukurti erdvę, kurioje žmogaus patirtis nebūtų nuvertinta ar supaprastinta.
Šis fondas atspindi platesnę idėją: kad pagalba nėra vienkartinis gestas. Ji turi būti nuosekli, ilgalaikė ir orientuota į žmogaus orumą.
Kalbėdamas apie fondą „Atbėk“, G. Kazakauskas neatskiria jo nuo savo paties istorijos. Tai nėra projektas, kuris gimė „vėliau“. Jis atsirado tuo pačiu metu, kai atsirado suvokimas, kiek daug po insulto lieka nepasakyta ir nepaaiškinta.
„Šis fondas gimė iš asmeninės patirties, – sako jis. – Po insulto labai aiškiai pajutau, kaip lengva pasijusti sutrikusiam. Ne todėl, kad nėra gydytojų ar procedūrų, o todėl, kad trūksta paprasto, žmogiško paaiškinimo, kas dabar vyksta su manimi ir kaip su tuo gyventi.“
Didžiausias iššūkis tuo metu buvo ne tik fizinis silpnumas, bet ir informacijos stoka, netikrumas, nuolatinis jausmas, kad turi viską suprasti pats. „Buvo daug klausimų, į kuriuos niekas neturėjo laiko atsakyti. Kai lieki vienas su tais klausimais, labai greitai pradedi galvoti, kad esi vienintelis toks.“
Tuomet gimė tylus pažadas sau: jei pavyks atsistoti ant kojų, ši patirtis neturi likti asmeninė. Ji turi tapti kuo nors, kas padėtų kitiems.
Dabar fondas „Atbėk“ daro tai, ko labiausiai trūko jam pačiam. Fondas teikia ne medicininį gydymą, bet tai, kas dažnai lieka tarp eilučių: asmenine patirtimi grįstą informaciją, emocinį palaikymą, praktines gaires žmonėms, patyrusiems insultą, ir jų artimiesiems. Tai pagalba orientuotis naujoje realybėje, kurioje viskas vyksta lėčiau, bet ne mažiau giliai.
„Mūsų tikslas – kad žmogus nesijaustų vienas, – pabrėžia Gintaras. – Kad jis žinotų: tai, ką dabar išgyvena, yra suprantama. Kad yra kitų, kurie eina tuo pačiu keliu.“
Pagal turimus išteklius fondas teikia ir finansinę paramą, skaidriai paskirstydamas lėšas tiems, kuriems jos reikalingos sveikstant. Visa fondo veikla remiasi savanoriškomis rėmėjų aukomis – būtent jos leidžia išlaikyti tęstinumą ir pasiekti žmones, kurie šiandien yra ten, kur kažkada buvo jis pats.
„Šis fondas atsirado ne iš teorijos, – sako Gintaras. – Jis atsirado iš supratimo, kad net ir geriausias gydymas neatsako į visus klausimus, o žmogiškas palaikymas kartais tampa svarbiausiu sveikimo ramsčiu.“
Apie visuomenę, kuri mokosi
G. Kazakausko istorija neišvengiamai peržengia asmeninį lygmenį. Ji atskleidžia, kaip mūsų visuomenė suvokia ligą, sveikimą ir žmogaus vertę po traumų. Insultas Lietuvoje vis dar dažnai siejamas su pabaiga – darbingumo, savarankiškumo, aktyvaus gyvenimo.
Realybė yra sudėtingesnė. Žmonės, patyrę insultą, gyvena, dirba, kuria, myli ir kovoja. Klausimas tik vienas: ar mes, kaip visuomenė, sudarome jiems tam sąlygas?
Ši istorija kviečia peržiūrėti ne tik sveikatos, bet ir empatijos, kantrybės ir solidarumo ribas. Gyvenimas po insulto nėra grįžimas į ankstesnį tašką.
Tai naujos trajektorijos kūrimas, kuriame svarbiausia – ne greiti rezultatai, o pastovumas, disciplina ir tikėjimas. G. Kazakausko patirtis rodo, kad liga nebūtinai sunaikina žmogaus tapatybę – ji ją perkuria.
Skausmas, judėjimo ribotumas ir profesiniai iššūkiai tampa kasdienybės dalimi, tačiau kartu atsiranda ir naujas jautrumas, gilesnis santykis su laiku ir kūnu. Fondo „Atbėk“ veikla rodo, kaip asmeninė kova gali virsti bendruomenine atsakomybe.
Ši istorija – ne apie silpnumą. Ji apie pastangas gyventi visavertiškai net tada, kai sąlygos tam nepalankios. Apie žmogų, kuris nepasiduoda, ir apie visuomenę, kuri turi išmokti būti šalia.
PADĖKIME
Padėti – ne tik paaukoti, bet ir pastebėti, išgirsti, palaikyti. Fondas „Atbėk“ kviečia būti kartu su tais, iš kurių gyvenimas pareikalavo daugiau pastangų nei iš kitų.
Kiekviena parama padeda tęsti fondo veiklą ir būti šalia tų, kuriems šiandien to labiausiai reikia.
Contribee
Labdaros ir paramos fondo „Atbėk“ sąskaita: LT25 7300 0101 6481 8999.
PayPal: at[email protected]
Naujausi komentarai