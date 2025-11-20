Gydytoja perspėja: šis skausmas gali baigtis amputacija

Pasak gydytojos, pirmieji požymiai ne visuomet būna ryškūs.
„Jei kraujotaka yra sutrikusi, simptomų gali ir jokių nebūti. Tai, ką žmogus pastebi, dažniausiai būna ilgai gyjančios žaizdos. Kuomet sutrikimas yra, žmogus dažnai jaučia skausmus judant – pavyzdžiui, skauda blauzdos raumenį. O kai jau vizualiai kažką pamato, būtina kreiptis pas specialistą“, – aiškino I. Valužytė.
Vienas dažniausių simptomų – skausmas einant, kuris signalizuoja, kad galūnės negauna pakankamai kraujo.
„Tai nuskambės baisiai, tačiau gresia amputacija. Jei žmogus delsia, gali formuotis gangrena, o tai reiškia audinių žūtį. Jų išgelbėti nebegalima, ir žmogus netenka dalies arba net visos galūnės“, – neslėpė specialistė.
Cukrinis diabetas dažnai vadinamas „tyliąja liga“ ir ne be priežasties – kraujagyslės ir nervai pažeidžiami nepastebimai.
„Cukrinio diabeto atveju atsiranda pakitimų smulkiose kraujagyslėse, nervų sistemoje. Tad kraujagyslė siaurėja ir formuojasi diabetinė pėda“, – sakė I. Valužytė.
Diabetinė pėda – viena rimčiausių diabeto komplikacijų, kuri gali baigtis amputacija, jei laiku nepastebima. Tačiau gydytoja akcentuoja, kad reguliarūs sveikatos patikrinimai gali užkirsti kelią komplikacijoms.
„Pagrindinė profilaktinė priemonė – patikra pas specialistus. Jei žmogus serga cukriniu diabetu, vieną kartą per metus reikėtų atvykti konsultacijai pas kraujagyslių chirurgą. To užtenka, o jei bus pakitimų, specialistas duos rekomendacijų, kaip elgtis toliau“, – teigė pašnekovė.
Anot I. Valužytės, rūkymas yra vienas didžiausių kraujagyslių pažeidimo rizikos veiksnių.
„Tuo atveju, jei žmogus diabeto neturi, bet, pavyzdžiui, yra aktyvus rūkalius, reikėtų stebėti sveikatą. Kai atsiranda skausmai einant, galima įtarti kraujotakos sutrikimą“, – tvirtino gydytoja.
Lapkričio 14 dieną, minint diabetinės pėdos dieną, gydytojai atliko patikras ir nustatė kelis rimtus atvejus.
„Mes, kaip kraujagyslių chirurgai, Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje tą dieną atlikome patikrą net 200 pacientų. Radome net 5 pacientus, kuriems buvo rekomenduotas stacionarinis gydymas, t. y. radome žaizdas, į kurias pacientas nekreipė dėmesio“, – pasakojo I. Valužytė.
Nors dažniausiai šios ligos komplikacijos siejamos su brandesnio amžiaus pacientais, tačiau, anot gydytojos, susirgti gali ir jaunesni.
„Cukrinio diabeto atvejų daugėja. Pasitaiko ir 1 tipo cukraligės atvejų, tačiau didžioji dauguma yra vyresnio amžiaus žmonės, sergantys 2 tipo cukralige“, – teigė ji.
Naujausi komentarai