Gydytojai įvardijo maudymosi žiemą pliusus ir minusus

Slovakas Matej Jurenka prie šalčio jau pripratęs. Jis pradėjo nuo šaltų dušų ir palaipsniui, per metus, perėjo prie maudynių lediniame ežere. Taip jis grūdinasi jau šešerius metus.
„Vandenyje būtina atsipalaiduoti naudojant kvėpavimą, todėl tam reikalingas specialus pasiruošimas“, – sakė šalčio mėgėjas Matej Jurenka.
Į ledinį vandenį M. Jurenka neria du kartus per savaitę – nuo rugsėjo iki balandžio. Jis teigia, kad tokios maudynės suteikia daug naudos.
„Geresnė sveikata, didesnis pasitikėjimas savimi, vidinė ramybė ir tikėjimas savo jėgomis“, – vardijo M. Jurenka.
Gydytojai pabrėžia, kad šalčio poveikis iš tiesų gali teigiamai atsiliepti organizmui – stiprina imunitetą, yra naudingas širdžiai ir net padeda mesti svorį.
„Ilgalaikis šalčio poveikis mažina kraujospūdį, taip pat treniruoja kraujagysles – jos susiaurėja ir vėl išsiplečia. Tai tarsi kraujagyslių mankšta“, – aiškino bendrosios praktikos gydytoja Lenka Ladošová.
Vis dėlto medikai įspėja, kad šaltis gali pridaryti ir bėdų. Tokia praktika nerekomenduojama sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, astma, epilepsija ir diabetu. Taip pat išskiriamos ir besilaukiančios moterys.
O štai Peter Hegyi taip grūdinasi jau dvejus metus.
„Vandenyje stengiuosi nusiraminti, kvėpuoti lėtai. Kai kuriuos dalykus, būdamas pradedantysis, dariau neteisingai, tačiau dabar esu kur kas atsargesnis“, – pasakojo šalčio mėgėjas P. Hegyi.
Išlipus iš vandens svarbu atgauti kvapą, judėti ir neskubėti apsirengti. Medikai taip pat nurodo, kad šalčio poveikis naudingas ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai.
