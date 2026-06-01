Gydytojai ragina nedelsti: šie požymiai gali išduoti odos vėžį

Gydytojai rekomenduoja nuo 35 metų profilaktiškai odą tikrintis bent kartą per metus, o jaunesniems – kas kelerius metus. Dažniau apsilankyti pas specialistus turėtų tie, kurie yra stipriai nudegę saulėje, lankosi soliariumuose ar turi artimųjų, sirgusių odos vėžiu. Pastebėjus pakitusį apgamą ar naują odos darinį, delsti nereikėtų.
„Melanoma laikoma ganėtinai klastinga odos liga, odos vėžiu, nes gali atsirasti iš apgamo, gali atsirasti ir kaip pakitęs darinys sveikoje odoje. Kadangi ji yra tyli, neskausminga, neniežtinti, ilgą laiką pirmųjų pakitimų galime ir nepastebėti“, – kalbėjo „Sapiegos klinikos“ dermatovenerologė Iveta Gylienė.
Anot specialistų, apžiūrint apgamus pirmiausia reikėtų vadovautis paprasčiausiu „bjauriojo ančiuko“ principu – jeigu apgamas atrodo įtartinai ir išsiskiria iš kitų kūno odos darinių, reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytojus.
„Kita taisyklė – A, B, C, D, E iš anglų kalbos. A – asimetriškas darinys, B – nelygūs kraštai, C – color, daugiau nei viena spalva, D – diametras, didesnis nei 6 milimetrai, E – evolution, tai yra kaita laikui bėgant“, – teigė I. Gylienė.
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Nors žodis melanoma daugeliui vis dar skamba kaip nuosprendis, specialistai pabrėžia – svarbiausia laiku pasitikrinti.
„Tai tikrai ne nuosprendis, todėl ši akcija ir yra tokia svarbi. Kuo anksčiau aptinkame pokyčius ir įtariame ankstyvą melanomą, tuo sėkmingesnis jos gydymas. Tai reiškia, kad dažnu atveju pakanka tik chirurgiškai pašalinti darinį“, – šnekėjo I. Gylienė.
Vasara jau visai čia pat, todėl gydytojai rekomenduoja vengti tiesioginių saulės spindulių nuo 10 iki 16 valandos, dengti odą drabužiais ir nepamiršti apsauginių kremų nuo saulės.
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