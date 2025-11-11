Gydytojai sunerimę: galimas neteisingas vaistų vartojimas

Nuo savaitgalio vaistinėse – chaosas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Pacientas ateina į vaistinę, pateikia savo asmens dokumentą, o vaistininkai, prisijungę prie E. sveikatos, nieko nemato“, – sakė vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Atėjo pirmadienis, tačiau situacija nepagerėjo.
„Susijungė gydytojai, vaistinės, kurios nedirbo savaitgalį, ir sistema neatlaikė krūvio“, – aiškino vaistininkas Saulius Morkūnas.
Dėl E. sveikatos trikdžių vaistininkai visą dieną negalėjo matyti receptų, todėl dalis žmonių liko be vaistų.
„Deja, tikrai pasitaiko tokių situacijų, ypač su vaistų grupėmis, kurios veikia miegą, psichiką. Šių vaistų, taip pat ir antibiotikų, išduoti be galiojančio elektroninio ar popierinio recepto negalime“, – teigė S. Korbutaitė.
Sistemos trikdžiai šiandien paveikė ir gydytojų darbą. Jie negalėjo nei išrašyti receptų, nei matyti paciento ligos istorijos. Medikai piktinosi, kad teks dirbti viršvalandžius.
Tačiau anot ministerijos, naujovės buvo būtinos.
„Mes norime skatinti racionalų vaistų vartojimą ir didinti prieinamumą“, – komentavo sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas.
Kai kuriais atvejais vaistus pacientams parduos net tuomet, jei recepto galiojimas pasibaigė pastarąjį mėnesį.
„Jei vartojate tuos pačius vaistus ilgą laiką, pavyzdžiui, nuo širdies arba kraujagyslių ligų, jums nereikės eiti pas gydytoją. Vaistininkas pamatys, kad seniai juos vartojate ir išduos vaistus be galiojančio recepto“, – pasakojo D. Naumovas.
Anksčiau vaistininkai privalėjo skaičiuoti tabletes, o dabar galės parduoti daugiau nei jų išrašė gydytojas.
„Galimos tam tikras rizikos. Žinoma, vaistininkui patogiau, nes nereikia plėšyti pakuotės ir skaičiuoti tablečių, tačiau bus gaunamas didesnis tablečių kiekis nei gydytojas paskyrė, tad galima savigyda“, – sakė Šeimos gydytojų asociacijos prezidentas Julius Kalibatas.
Tačiau ministerija įsitikinusi, kad pacientai, įsigiję daugiau vaistų, savigyda neužsiims.
„Tai skatina prieinamumą. Galbūt turi neigiamą įtaką, tačiau ji nėra kritiška“, – tikino sveikatos apsaugos viceministras.
Tuo tarpu medikai sako, kad žino ir kitokių atvejų.
„Keičiama vaistų dozuotė, nusprendžiama, kad vaistai yra per stiprūs arba, kad vaistai neveikia, tad žmogus suvartoja daugiau nei reikia“, – aiškino J. Kalibatas.
Tiesa, už didesnį vaistų kiekį teks mokėti daugiau, todėl žmogui nesutikus, vaistininkai vis tiek privalės pakuotes plėšyti ir skaičiuoti tabletes.
Anot vaistininkų, tai, kad receptinius vaistus nuo šiol galima įsigyti likus daugiau dienų iki turimų vaistų pasibaigimo, geras sprendimas.
„Anksčiau buvo iki penkių dienų, o dabar iki septynių. Pacientai galės patogiau sudėlioti savo grafiką. Esant skirtingoms fasavimo pakuotėms, žmogui išpuola skirtingos kito vartojimo vaistų įsigijimo datos“, – pasakojo vaistininkas.
„Tai labai aktualu tiems, kas keliauja“, – teigė S. Korbutaitė.
Tačiau vis dar pastebimas kai kurių antibiotikų trūkumas, todėl ministerija leis vaistininkams savo nuožiūra skirti ir kitus vaistus.
„Jei jūsų vaistas susideda iš dviejų veikliųjų medžiagų ir to vaisto nėra, tuomet bus galima pirkti atskiromis veikliosiomis medžiagomis“, – dalijosi D. Naumovas.
Tačiau gydytojai ir čia įžvelgia rizikų.
„Paėmus kitą vaistą, nors medžiaga yra ta pati, gali būti alerginės reakcijos arba kitoks įsisavinimas, kuris gali sukelti tam tikrų problemų“, – neslėpė Šeimos gydytojų asociacijos prezidentas.
Nuo šiol gydytojai prieš išrašydami vaistus, sistemoje galės iš anksto patikrinti, ar šis vaistas yra prekyboje.
