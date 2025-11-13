Gydytojo perspėjimas: įvardijo amžių, nuo kada alkoholio geriau nebevartoti

Pasak gydytojo, įžengus į vidutinį amžių žmogaus kūnas ir psichika pradeda keistis, todėl svarbu laiku pritaikyti savo gyvenimo būdą.
„Kai senstame, pastebime, kad nebegalime visko, ką galėjome anksčiau – kartais tai gerai, kartais ne. Tačiau kai kurių dalykų tiesiog verta atsisakyti“, – sakė dr. J. London.
Turėdamas daugiau nei 25 metų patirtį ir būdamas sertifikuotas kardiovaskulinės chirurgijos specialistas, medikas dalijosi sveikatos patarimais savo naujienlaiškyje, tinklalaidėje ir „TikTok“ paskyroje.
Viename iš savo vaizdo įrašų jo sūnus paklausė: „Tėti, ko reikėtų vengti po 40-ies?“
Gydytojas pateikė keturis pagrindinius dalykus, nuo kurių, pasak jo, derėtų susilaikyti.
Alkoholis
Dr. J. London pabrėžė, kad vienas svarbiausių pokyčių – riboti arba visiškai atsisakyti alkoholio.
„Pirmi du punktai galioja bet kokiame amžiuje. Pirmasis – alkoholis, – sakė gydytojas. – Jeigu nori pasirūpinti savimi ilgam laikui, ribok arba atsisakyk alkoholio. Jis toksiškas kiekvienai organizmo ląstelei.“
Pasak mediko, tai gali būti nelengva, nes alkoholis yra „visur“, tačiau svarbiausia – sąmoningumas.
Didelis alkoholio kiekis didina širdies ligų, insulto, kepenų pažeidimų ir įvairių vėžio formų riziką, priminė Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS).
Rūkymas ir garinimas
„Toliau – rūkymas ir garinimas. Nemanau, kad kas nors dar ginčytųsi, jog tai blogai“, – kalbėjo gydytojas.
Jis priminė, kad rūkymas ir garinimas didina plaučių vėžio, infarkto ir insulto riziką, o Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, nuo rūkymo kasmet „anksčiau laiko“ miršta apie 8 milijonai žmonių.
„Nerūkykite ir negarinkite“, – pabrėžė J. London.
Miego trūkumas
Pasak chirurgo, miegas yra viena svarbiausių fizinės ir emocinės sveikatos sudedamųjų dalių, ypač bręstant.
Daugelis žmonių atidėlioja miegą – naršydami telefone, žiūrėdami vaizdo įrašus ar pasiduodami vadinamajam „tyčiniam miego atidėliojimui“, kai žmogus sąmoningai eina miegoti vėliau, kad spėtų skirti laiko sau.
„Nekeiskite miego į kitą veiklą, – perspėjo gydytojas. – Atsistatymas yra gyvybiškai svarbus viso gyvenimo metu, bet su amžiumi tampa dar svarbesnis.“
Toksiški žmonės
Galiausiai gydytojas pabrėžė, kad nuo 40 metų svarbu apsupti save tinkamais žmonėmis ir vengti tų, kurie į gyvenimą neša tik neigiamą energiją.
„Venkite toksiškų žmonių. Skirkite dėmesio ir meilės tiems, kurie jums rūpi – nes galiausiai būtent tai iš tiesų svarbiausia“, – sakė jis.
Pasak psichologų, toksiniai santykiai gali sukelti nerimą, depresiją, menkavertiškumo jausmą, o ilgainiui paveikti ir fizinę sveikatą – sutrikdyti miegą, mitybą ir netgi imuninę sistemą.
Dr. J. London patarimai internete sulaukė didelio susidomėjimo – daugelis pritarė, kad būtent po 40-ies reikėtų labiau rūpintis savo kūnu, psichika ir aplinka.
Naujausi komentarai