Gyvensenos medicinos specialistė: kaip išmokyti žmones nesusirgti

Formuoti įpročius
Gyvensenos medicina – tai mokslu pagrįsta praktika, kai kasdienio gyvenimo būdo pokyčiais siekiama lėtinių ligų profilaktikos, gydymo ir valdymo. Gyvensenos medicinos specialistai vis dažniau tampa šeimos gydytojų komandų nariais tiek viešosiose, tiek privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. Jie padeda žmonėms formuoti sveiko gyvenimo būdo įpročius ir mažinti tikimybę susirgti lėtinėmis ligomis.
Pašnekovės žodžiais, šiandien vis dar pernelyg dažnai sveikatą pradedame vertinti tada, kai žmogus jau turi nusiskundimų, tyrimai rodo pakitimus ar yra diagnozuota liga.
„Man visada norisi žmogaus paklausti: o kodėl turime laukti, kol problema taps liga? Kodėl apie mitybą, fizinį aktyvumą, miegą, stresą ir kitus gyvensenos veiksnius pradedame rimtai kalbėti tik tada, kai jau turime su kuo kovoti?“ – klausia S. Kapeliorienė.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pabrėžia: nesveika mityba, fizinis pasyvumas, tabako ir žalingas alkoholio vartojimas yra tarp pagrindinių galimų valdyti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių. Sergančiųjų šiomis ligomis (širdies ir kraujagyslių ligomis, vėžiu, cukriniu diabetu ir lėtinėmis kvėpavimo sistemos ligomis) gydymas ir rūpestis jais kaip milžiniška našta gula ant pasaulio sveikatos sistemos pečių. Kaip patys savo pastangomis galėtume sumažinti šią naštą?
Ne dėl draudimų sąrašo
Devynerius metus visuomenės sveikatos ir sveikos gyvensenos srityje dirbanti S. Kapeliorienė pastebi: žmonės dažniausiai į ją kreipiasi ne todėl, kad nežino, kas yra sveika.
„Didžiausia problema dažnai nėra informacijos trūkumas. Informacijos turime labai daug. Žmogus gali per kelias minutes internete rasti šimtus patarimų, ką valgyti, kiek sportuoti ar kaip geriau miegoti. Tačiau žinojimas dar nereiškia pokyčio“, – teigia ji.
Pasak S. Kapeliorienės, žmogui dažnai reikia ne dar vienos paskaitos apie tai, ko negalima, ne dar vieno draudimų sąrašo, o specialisto, kuris padėtų suprasti, nuo ko konkrečiai pradėti.
„Gyvensenos medicinos srityje man pirmiausia svarbu ne draudimai. Svarbiausi – žmogus ir tai, kokį gyvenimą jis gyvena, kokie jo įpročiai, kas jam trukdo keistis ir kokie pokyčiai jam realiai įmanomi“, – sako specialistė.
Nerealūs planai
S. Kapeliorienė pataria nesusiplanuoti daugybės pokyčių iš karto.
Pašnekovė pastebi, kad žmonės neretai nori pakeisti viską iš karto – pradėti sportuoti, atsisakyti cukraus, visiškai pakeisti mitybą, eiti miegoti anksčiau ir dar kasdien medituoti.
„Tada praeina savaitė ar dvi, ir žmogus nusivilia savimi, nes nepavyko įgyvendinti viso plano. Aš visada sakau – pradėkime nuo vieno pokyčio. Kartais vienas realus, nuosekliai įgyvendintas pokytis yra daug vertingesnis už dešimt pažadų sau“, – teigia gyvensenos medicinos specialistė.
Jos įsitikinimu, sveikatos stiprinimas turi tapti kasdienio gyvenimo dalimi, o ne trumpalaikiu projektu „nuo pirmadienio“.
„Sveikata nėra 30-ies dienų iššūkis. Tai mūsų kasdienybė“, – tvirtina.
Suaugusiesiems ir vaikams
Apie sveikatą S. Kapeliorienė kalba ne tik individualiai konsultuodama žmones. Ji veda paskaitas, mokymus ir edukacijas įvairaus amžiaus auditorijoms – nuo mažų vaikų tėvų iki kitų suaugusiųjų ir specialistų.
Paskaitose daug dėmesio skiria vaikų mitybai, sveikos gyvensenos įpročiams, fiziniam aktyvumui, miegui, emocinei sveikatai, tėvystės įgūdžiams, ligų prevencijai ir kasdieniams sprendimams, kurie ilgainiui daro įtaką sveikatai.
„Kai kalbu su tėvais apie vaikų mitybą, dažnai primenu labai paprastą dalyką – vaikas nesimoko sveikos gyvensenos iš mūsų žodžių. Jis mokosi iš to, ką mato namuose. Todėl pirmiausia turime klausti ne „ką turėtų valgyti mano vaikas?“, o „kokį pavyzdį jis mato kasdien?“ – sako specialistė.
Ji taip pat veda mokymus specialistams, kaip mentorė padeda kitiems žmonėms geriau suprasti sveikatos edukacijos, komunikacijos ir gyvensenos medicinos principus.
„Man labai svarbu ne tik pačiai dalytis žiniomis, bet ir padėti jas perduoti kitiems. Kai žmogus po paskaitos sako: „Aš supratau, nuo ko pradėsiu“, man tai yra vienas didžiausių įvertinimų“, – teigia ji.
Žmogus gali per kelias minutes internete rasti šimtus patarimų, ką valgyti, kiek sportuoti ar kaip geriau miegoti. Tačiau žinojimas dar nereiškia pokyčio.
Prevencija – kasdienybėje
„Prevencija neturi būti tik gražus žodis“, – sako S. Kapeliorienė.
Pasak jos, visuomenėje vis dar trūksta suvokimo, kad prevencija nėra vien profilaktinis apsilankymas pas gydytoją: „Profilaktiniai tyrimai labai svarbūs. Tačiau prevencija prasideda gerokai anksčiau. Ji prasideda mūsų kasdienybėje – nuo maisto pasirinkimų, judėjimo, miego, rūkymo, alkoholio vartojimo, streso valdymo ir aplinkos, kurioje gyvename.“
PSO taip pat akcentuoja, kad daugelio lėtinių ligų riziką galima mažinti kontroliuojant rizikos veiksnius, o ankstyva prevencija ir intervencijos gali sumažinti ligų naštą žmogui ir sveikatos sistemai.
„Nesakau, kad sveika gyvensena garantuoja, jog žmogus niekada nesusirgs. Tai būtų neteisinga. Tačiau mes tikrai galime kalbėti apie rizikos mažinimą, ankstyvą intervenciją ir žmogaus gebėjimą pačiam aktyviai dalyvauti rūpinantis savo sveikata“, – pabrėžia pašnekovė.
Ne tik gydyti
Ar sveikatos sistemos tikslas turėtų būti ne tik gydyti? Būtent čia, pasak specialistės, ir slypi vienas svarbiausių klausimų: „Mes turime labai gerą mediciną, turime gydytojus, turime diagnostiką, gydymo metodus. Tačiau norėčiau, kad žmogus sveikatos sistemoje būtų sutinkamas ne tik tada, kai jau turi problemą. Norėčiau, kad jis gautų daugiau profesionalios pagalbos dar tada, kai galime užkirsti kelią problemai arba ją atitolinti.“
S. Kapeliorienės nuomone, gyvensenos medicinos specialistų vaidmuo mūsų visuomenėje ateityje turėtų būti dar svarbesnis.
„Gyvensenos medicinos specialistas nėra žmogus, kuris tiesiog pasako: „Valgykite daržovių ir sportuokite.“ Mūsų darbas – padėti žmogui suprasti savo gyvenseną, rizikos veiksnius, atrasti realius pokyčius ir išmokti juos išlaikyti.“
Sandra pabrėžia, kad šiandien žmogui reikia ne daugiau informacijos, o daugiau aiškumo, individualaus požiūrio ir pagalbos pokyčių kelyje.
„Todėl mano klausimas paprastas: ar mes norime turėti sveikatos sistemą, kuri daugiausia gydo, ar sistemą, kuri taip pat padeda žmonėms nesusirgti? Manau, kad ateities medicina turi apimti abu dalykus“, – įsitikinusi ji.
Gal būtent nuo šio požiūrio turėtų prasidėti tikrasis pokytis. Ne nuo diagnozės. Ne nuo ligoninės. Ne nuo pirmųjų vaistų. O nuo klausimo, kurį pašnekovė ragina užduoti sau kiekvieną dieną: ką aš galiu padaryti dėl savo sveikatos šiandien?
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