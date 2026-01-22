Įsigaliojo privalomojo sveikatos draudimo pokyčiai

Įmoka padidėjo
Nuo šių metų sausio padidėjo PSD įmokų tarifai. Savarankiškai PSD įmokas mokantys gyventojai kas mėnesį turi mokėti 80,48 euro (pernai įmoka siekė 72,45 euro). Pokyčius lėmė šalyje padidėjusi minimali mėnesinė alga (MMA), nuo kurios ir priklauso PSD įmokų dydžiai.
PSD išlieka svarbia garantija, užtikrinančia sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimą, kai jų gyventojui prireikia.
„Ankstesnių metų patirtis rodo, kad pasikeitus PSD įmokų dydžiui, dalis gyventojų vis dar sumoka jas pagal senus, nebegaliojančius tarifus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad PSD įsigalioja tik tada, kai sumokama įstatymu nustatyto dydžio įmoka. Todėl už sausio mėnesį sumokėjusiems per mažą įmoką, rekomenduojama iki mėnesio pabaigos primokėti trūkstamą sumą šių įmokų administratoriui – „Sodrai“, kad būtų išvengta nesklandumų dėl neįsigaliojusio draudimo“, – sako Valstybinės ligonių kasos Draudžiamųjų registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė.
Yra viena sąlyga
Nustojus galioti PSD, jam dar suteikiamas vadinamasis papildomas mėnuo – laikotarpis, kai sveikatos priežiūros paslaugomis galima naudotis nemokamai, tačiau su sąlyga, kad iki to mėnesio pabaigos bus sumokėta PSD įmoka.
„Pavyzdžiui, jei nuo sausio 6-osios nutraukiate darbo santykius, esate laikomas apdraustuoju iki sausio 31-osios. Be to, visą vasarį turėtumėte papildomą mėnesį ir avansu galėtumėte naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, apmokamomis iš PSD fondo lėšų. Tačiau tam, kad sveikatos draudimas vasarį galiotų, privalomojo sveikatos draudimo įmoka turi būti sumokėta iki vasario pabaigos“, – teigia N. Jelenskienė.
Pasak jos, savarankiškai mokėti PSD įmokos nereikėtų tuomet, jei iki vasario mėnesio pabaigos žmogus įsidarbintų arba būtų priskirtas prie valstybės lėšomis draudžiamų asmenų.
Papildomas mėnuo ypač svarbus laikotarpiais, kai keičiasi gyvenimo aplinkybės: gyventojui nutraukus darbo sutartį ar keičiant darbovietę, baigus ar nutraukus studijas, savarankiškai mokant PSD įmokas, taip pat kitais atvejais, kai kinta asmens statusas.
PSD valstybės lėšomis galioja tik tiems žmonėms, kurie nedirba ar nevykdo kitos ekonominės veiklos ir negauna pajamų, nuo kurių privaloma mokėti PSD įmokas. Pavyzdžiui, nedirbantis pensijos gavėjas, nevykdantis jokios papildomos veiklos, yra apdraustas PSD valstybės lėšomis, o pensijos gavėjas, dirbantis pagal verslo liudijimą, jau turėtų mokėti PSD įmokas pats, kaip vykdantis veiklą.
Prievolė sumokėti skolą
Kai gyventojas kreipiasi į gydymo įstaigą dėl sveikatos priežiūros paslaugų, įstaigos naudojama informacinė sistema parodo, ar jis turi teisę gauti nemokamas paslaugas. Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad tuo atveju, jei gyventojui galioja papildomas mėnuo, šio mėnesio garantija neatleidžia nuo prievolės sumokėti PSD įmoką iki mėnesio pabaigos. Nesumokėjus įmokos, gyventojo draudimas nutrūksta. Neapdraustiems gyventojams suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos ar kompensuojamųjų vaistų išlaidos, padengtos PSD fondo lėšomis, vėliau iš jų yra išieškomos pagal galiojančius teisės aktus (nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba).
„PSD apdraustais laikomi tik tie gyventojai, kurie neturi šio mokesčio įsiskolinimų ir yra sumokėję einamojo laikotarpio įmoką. Jei įmokos nebuvo mokamos kelis mėnesius ar net metus, sveikatos draudimas atnaujinamas tik padengus visą skolą, tačiau ne didesnę nei už penkerius metus, ir sumokėjus einamojo mėnesio įmoką“, – aiškina N. Jelenskienė.
Pavyzdžiui, jei gyventojas nuo praėjusių metų rugsėjo iki šių metų sausio nemokėjo PSD įmokų, jo draudimas pradės galioti nuo tos datos, kai jis sumokės susikaupusį įsiskolinimą už rugsėjį, spalį, lapkritį ir gruodį, taip pat kai sumokės sausio mėnesio PSD įmoką. Reikėtų nepamiršti, kad PSD įmokų skolas „Sodra“ turi teisę priverstinai išieškoti.
Pasitikrinkite, ar esate drausti
Prieš kreipiantis į gydymo įstaigas, gyventojai raginami pasitikrinti savo draudimo galiojimą.
Pasitikrinti galite:
• VLK interneto svetainės ligoniukasa.lrv.lt skyrelyje „Pasitikrinkite, ar esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu“;
• prisijungus prie VLK elektroninių paslaugų platformos;
• atvykus į bet kurį VLK gyventojų aptarnavimo skyrių ir pateikus asmens dokumentą.
Jei sužinojote, kad esate nedraustas
Mokantiems PSD įmokas šių įmokų administravimo klausimais geriausia iš karto kreiptis į „Sodrą“, kurios darbuotojai atsakys į klausimus, susijusius su PSD įmokų mokėjimu, nurodys reikiamą mokėjimo kodą ir kitą informaciją.
Informaciją apie PSD įmokų mokėjimą galite rasti „Sodros“ interneto svetainėje – čia taip pat galima pasitikrinti, ar nesusikaupė PSD įmokų skola. Paskambinti į „Sodros“ informacijos centrą galima telefonu +370 5 250 0883.
