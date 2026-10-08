Įspėja dėl pavojingo žaislo: vaikai gali uždusti

Suspaudžiamas meškiuko formos žaislas su veltiniais rutuliukais, blizgučiais ir medžio formos detalėmis. Žaislas pagamintas iš tamprios ir minkštos medžiagos, kurią galima minkyti rankose, o suspaustas žaislas grįžta į pradinę formą. Žaislas įpakuotas į skaidraus plastiko maišelį su spalvinga kartonine etikete viršuje.
Anot tarnybos, antistresinis žaislas art. PROFI25009, brūkšninis kodas 6966669525329, yra pavojingas, t. y. nustatyta, kad žaislas neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 a) punkto reikalavimų.
Nustatyta, kad nuo žaislo nuimamieji standžiojo plastiko dekoratyviniai komponentai – širdutės, medžio dekoracija, žvaigždės – visiškai telpa į mažų dalių cilindrą. Reikalavimas netaikomas minkštiems veltiniams rutuliukams.
Gaminys taip pat neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto, 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo II skyriaus 5 ir 7 punktų reikalavimų šios grupės žaislams. Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų.
Žaislai neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės.
Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tokie reikalavimai taip pat taikomi kitiems žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų sudedamosioms dalims ir nuo žaislų nuimamoms dalims.
Įvertinus riziką, nustatyta rimta rizika – kyla užspringimo ir uždusimo pavojus. Žaislo standžiojo plastiko nuimamieji dekoratyviniai komponentai gali atsiskirti nuo žaislo ir patekti į vaiko burną. Juos prarijus arba jiems patekus į kvėpavimo takus, kyla užspringimo ar uždusimo pavojus.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 12, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vakarų Lietuvos regiono skyrius 2026-10-07 sprendimu Nr. 1KL-1052 uždraudė UAB „Profisa“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.
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