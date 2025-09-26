Išrinktas naujasis SAM viceministras: pareigas paliko Jelena Čelutkienė

S. Krunkaitis patarėju buvo paskirtas sausį, jis buvo atsakingas už sveikatos apsaugos sistemos atsparumo ekstremaliems ir ypatingiems civiliniams įvykiams, hibridinėms bei karinėms grėsmėms formavimą.
Ministerija yra skelbusi, kad naujasis viceministras turi darbo patirties darbo skubios pagalbos, slaugos skyriuose, stacionare, pabėgėlių stovykloje bei karo sąlygomis.
Jis ėjo medicinos gydytojo pareigas Antakalnio poliklinikoje, Naujininkų pabėgėlių centre, ligoninėse Zarasuose ir Edinburge, Jungtinėje Karalystėje.
S. Krunkaitis tarnavo Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje. Jis medicinos mokslus baigė Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Vilniaus universitete, kur įgijo medicinos gydytojo ir šeimos gydytojo specialybes.
J. Čelutkienė Sveikatos apsaugos ministerijoje dirbo nuo praėjusių metų gruodžio M. Jakubauskienei tapus ministre, ji buvo atsakinga už specializuotos medicinos klausimus.
J. Čelutkienė yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorė, Santaros klinikos kardiologė, yra buvusi Lietuvos kardiologų draugijos prezidentė.
Naujausi komentarai