Išsakė nuomonę apie šiuos greituosius testus: gali ir suklaidinti

Staigus nuovargis, dažnas prabudimas naktį, karščio bangos, emocijų kaita – ką reiškia tokie simptomai moterims?
„Nemanau, kad menopauzę lengva atpažinti, kadangi simptomų skaičiuojama iki 200. Dažnai atsitinka, kad moterys konsultuojasi su dešimt specialistų, randa kitų negalavimų priežasčių, kol galiausiai kreipiasi į menopauzės specialistą ir nustatoma menopauzės diagnozė“, – šnekėjo Menopauzės asociacijos bendraįkūrėja Valentina Šuvalova.
„Tačiau likus keliems metams iki menopauzės, net 7–10, gali prasidėti tam tikri simptomai. Dažnai atbėga net labai jauno amžiaus moterys, vos sutrikus ciklui, įtaria menopauzę, nes dažnai atidėlioja nėštumą, aktualus vaisingumo klausimas“, – teigė Šeškinės poliklinikos akušerė-ginekologė Inesa Žeimė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vietoje dešimt specialistų galbūt užtektų vieno greitojo savikontrolės testo, o kad toks yra, dalis moterų, kaip ir vilnietė Jolanta, nebuvo girdėjusi.
„Ne, neteko, nors man gal jau ir būtų aktualu, gal jau reikėtų pasidaryti, nežinau, bet nieko nejaučiu, jokių simptomų“, – aiškino moteris.
Visgi vaistininkai sako, kad moterys tokius testus jau atranda ir naudoja, bet ne masiškai.
„Kad būtų didelis susidomėjimas, tikrai nesulaukiame“, – tvirtino „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Laura Vanagaitė.
„Po truputį didėja susidomėjimas, kadangi naujas dalykas – iš lūpų į lūpas arba rekomendacijos, moterys ateina nusipirkti“, – sakė „Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė.
Testas savikontrolės, o atsakymas vos per kelias minutes.
„Atliekamas labai paprastai, iš šlapimo mėginio. Matuoja hormono kiekį, jei jo koncentracija padidėjusi, atsiranda dvi juostelės“, – pabrėžė L. Vanagaitė.
Pasitikrinti pastaruoju metu greitaisiais testais galima dėl daug ko – ne tik COVID-19 ar gripo, bet ir vitamino D ar geležies atsargų organizme, aptikti įvairias ligas, pavyzdžiui, nustatyti streptokoko infekciją, Laimo ligą, galima ištestuoti net vyrų vaisingumą. Tačiau, kiek tokie savikontrolės testai patikimi būtent menopauzei nustatyti?
„Gal nusiraminimas moteriai kažkoks, kol laukia vizito. Hormoniniai tyrimai nėra taikomi menopauzei diagnozuoti“, – tvirtino I. Žeimė.
„Šie testai neturėtų būti naudojami kasdienėje praktikoje, nes jie gana netikslūs. Dabartinėje rinkoje esantys yra kokybiniai, jie nustato tik didelį hormono kiekį, o jis svyruoja, tad labai netikslu remtis šiuo testu“, – šnekėjo Menopauzės asociacijos bendraįkūrėja.
Gydytoja akušerė ginekologė sako – toks testas gali ir suklaidinti, bet galbūt vis tiek geriau sveikata domėtis, nei ignoruoti.
„Susipriešinimas yra, kiek jie tikslūs. Aišku, yra visada paklaida nurodyta gamintojo. Galbūt nereikia pykti, jeigu mes turime tokių priemonių, kodėl nepasinaudojus ir nepasitikrinus“, – nurodė „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
„Taip pat šis testas negali būti naudojamas reprodukcinės sveikatos, vaisingumo įvertinimui“, – sakė V. Šuvalova.
Menopauzė dažniausiai prasideda nuo 45 iki 55-erių. Jeigu simptomai labai intensyvūs, gali būti skirta hormonų pakaitinė terapija, lengvesniais atvejais padeda:
„Dažniausiai augalinio pagrindo – raudonasis dobilas“, – tvirtino „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
Visgi, anot gydytojų, dalis moterų dėl menopauzės pagalbos nesikreipia ir tai priima kaip etapą, kurį tiesiog reikia iškęsti.
„Lietuvoje moterys mažiau šneka apie menopauzę ir mažai kreipiasi pagalbos, sakyčiau, tik 10 proc., kurios galėtų kreiptis“, – teigė V. Šuvalova.
Gerinant savijautą, svarbu nepamiršti mankštos, mitybos ir poilsio.
