Iššūkis: kaip motyvuoti gydytis nuo mirtinos kepenų ligos

Patikros programa – veiksminga
„Drįsčiau teigti, kad hepatito C patikros programa – viena sėkmingiausių mūsų šalyje įgyvendinamų programų. Suvienytomis šeimos gydytojų, slaugytojų, gydytojų gastroenterologų ir infektologų pastangomis jau patikrinta 81 proc. 1945–1994 m. gimusių Lietuvos gyventojų populiacijos, apie 1 mln. 450 tūkst. žmonių naujai diagnozuota ir sėkmingai išgydyta apie 8 320 šia lėtine liga sergančių asmenų“, – konstatavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys Limas Kupčinskas, Hepatito C eliminacijos darbo grupės vadovas.
Profesorius pasidžiaugė, kad dabar visi jie gyvena visavertį gyvenimą, daugelis gal net nesusimąstydami, kad išvengė mirtinos ligos.
„Tačiau kaip motyvuoti gydytis tuos, kuriems šeimos gydytojai pranešė apie teigiamą kraujo tyrimo atsakymą ir kurie nesikreipė, nors buvo siųsti pas gydytojus specialistus diagnozei patikslinti ir gydytis?“ – dabartinį iššūkį įvardija prof. L. Kupčinskas.
Ignoruoja tyrimų rezultatus
2022 m. gegužę Lietuvoje pradėta nacionalinė patikros programa, kurios tikslas – ankstyvas hepatito C viruso infekcijos išaiškinimas, šeimos gydytojui atliekant antikūnų prieš šį virusą tyrimą.
Lietuvoje nemokamai tiriami: vieną kartą per gyvenimą – 1945–1994 m. gimę ir nepriskiriami rizikos grupėms žmonės. Kasmet – asmenys, kurių šeimos nariui diagnozuotas hepatitas C, kurie bandė ar vartoja švirkščiamuosius narkotikus, yra užsikrėtę ŽIV infekcija, gydomi priklausomybės ligų klinikose.
25 tūkst. – manoma, kad Lietuvoje gali būti tiek žmonių, užsikrėtusių hepatitu C.
Sužinojęs teigiamą hepatito C antikūnų testo atsakymą šeimos gydytojas pacientą siunčia į gastroenterologo ar infekcinių ligų gydytojo konsultaciją diagnozei patvirtinti ir gydyti. Bėda, kad didelė dalis asmenų, kurių pirminiai tyrimų rezultatai teigiami, nesikreipia į specialistus.
„Šio mūsų hepatito C eliminacijos ambasadorių susitikimo tikslas – rasti būdų pagerinti teigiamus tyrimų rezultatus sužinojusių žmonių atvykimą pas specialistus ir užtikrinti gydymo kelią. Ypač daug tarp nesikreipusių – rizikos grupės asmenų: bandžiusių ar vartojusių švirkščiamuosius narkotikus, dalyvavusių metadono programose ar sergančių ŽIV / AIDS. Dėl to į susitikimą kvietėme laisvės atėmimo įstaigų medikus, priklausomybės centrų vadovus pasidalyti patirtimi ir kartu rasti geriausią sprendimą, užtikrinantį patekimą pas specialistus“, – sako hepatito C eliminacijos darbo grupės vadovas.
Nesaugių procedūrų vaisius
Hepatito C virusas (HCV) atrastas palyginti neseniai – tik 1989 m. Jis yra viena pagrindinių kepenų cirozės ir kepenų vėžio priežasčių.
Kol 1993 m. nebuvo sukurtas metodas, kaip nustatyti hepatito C antikūnus kraujyje, virusas buvo perduodamas perpilant kraują, atliekant operacijas, naudojant nevienkartines medicinines priemones ir pan.
„Lietuvoje, skirtingai nuo daugelio Vakarų Europos šalių, didelė dalis žmonių hepatitu C užsikrėtė atliekant nesaugias medicinos procedūras: perpilant kraują, atliekant operacijas, naudojant nevienkartines medicinos priemones ir pan. Taip pat – manikiūro, pedikiūro, tatuiruočių salonuose. Priežastis – maždaug iki 1994-ųjų negalėjome patikrinti kraujo dėl hepatito C viruso“, – pasakoja prof. L. Kupčinskas.
Yra efektyvių vaistų
Manoma, kad Lietuvoje gali būti apie 25 tūkst. žmonių, užsikrėtusių hepatitu C. Virusas gali ilgai glūdėti žmogaus organizme be jokių požymių. Nuo užsikrėtimo pradžios, kai prasideda nepastebimas kepenų uždegimas, iki sunkių komplikacijų (kepenų cirozė, pirminis kepenų vėžys) gali praeiti 15–30 metų.
Lėtinis hepatitas C iki šiol yra viena dažniausių kepenų transplantacijos priežasčių – tai viena brangiausių operacijų, kurios pavyktų išvengti laiku pradėjus gydymą.
Profesorius džiaugiasi, kad dabar jau yra efektyvių vaistų šiai lėtinei ligai gydyti – 96–99 proc. besigydančių sėkmingai pasveiksta.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) iškėlė tikslą – iki 2030 m. eliminuoti hepatito C infekciją pasaulyje. Lietuva priėmė šį tikslą ir kartu su hepatito C eliminacijos ambasadoriais ir visomis suinteresuotomis šalimis jo siekia. Tačiau jis bus pasiektas tik tada, kai visi pacientai, kuriems šeimos gydytojai nustatė antikūnų prieš hepatito C virusą ir kuriems reikalingas gydymas, laiku kreipsis į gydytojus gastroenterologus arba infektologus.
