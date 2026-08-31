 Jei traš­ka žan­di­kau­lis: neig­no­ruo­ki­te sig­na­lų

Jei traš­ka žan­di­kau­lis: neig­no­ruo­ki­te sig­na­lų

2026-08-31 23:00
Ai­da Va­lins­kie­nė (žurnalas „Sveikata“)

Ar ka­da nors pa­ste­bė­jo­te, kad iš­si­žio­da­mi gir­di­te traš­ke­sį ar jau­čia­te skaus­mą prie au­sies? Gal ry­tais žan­di­kau­lis ne­bek­lau­so ar­ba sun­ku pla­čiai iš­si­žio­ti? Ne­nu­mo­ki­te ran­ka, nes tai jū­sų kū­no siun­čia­mi sig­na­lai. Skir­da­mi dė­me­sio sa­vo bur­nos ir žan­di­kau­lio svei­ka­tai, rū­pi­na­tės ne tik šyp­se­na, bet ir bend­ra sa­vi­jau­ta.

<span>Jei traš­ka žan­di­kau­lis: neig­no­ruo­ki­te sig­na­lų</span>
Jei traš­ka žan­di­kau­lis: neig­no­ruo­ki­te sig­na­lų / magnific.com nuotr.

Įs­pė­ja apie pro­ble­mas

Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų Žal­gi­rio kli­ni­kos Bur­nos, vei­do ir žan­di­kau­lių chi­rur­gi­jos cent­ro vadovo, vei­do ir žan­di­kau­lių chi­rur­go Da­liaus Mat­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, žan­di­kau­lio traš­ke­sys ga­li bū­ti smil­ki­ni­nio apa­ti­nio žan­di­kau­lio są­na­rio (SAŽS) su­tri­ki­mo po­žy­mis – vie­na daž­niau­sių, ta­čiau daž­nai ig­no­ruo­ja­mų kram­ty­mo sis­te­mos pro­ble­mų.

„Žmo­nės daž­nai pri­pran­ta prie traš­ke­sio ar men­ko dis­kom­for­to žio­jan­tis ir ma­no, kad tai nor­ma­lu. De­ja, tai pir­mie­ji ženk­lai, kad są­na­rys ne­be­funk­cio­nuo­ja taip, kaip tu­rė­tų“, – sa­ko D. Mat­ke­vi­čius.

Smil­ki­ni­nis apa­ti­nio žan­di­kau­lio są­na­rys jun­gia apa­ti­nį žan­di­kau­lį su kau­ko­le ir lei­džia mums kal­bė­ti, kram­ty­ti, šyp­so­tis, žio­vau­ti. Tai itin su­dė­tin­ga struk­tū­ra, su­da­ry­ta iš są­na­rio gal­vu­tės, kremz­li­nio dis­ko, raiš­čių ir ap­lin­ki­nių rau­me­nų.

„Kiek­vie­nas mū­sų žan­di­kau­lio ju­de­sys – tai tiks­li ke­lių sis­te­mų są­vei­ka. Kai ši pu­siaus­vy­ra su­trin­ka, pa­da­ri­nių ga­li bū­ti vi­sam or­ga­niz­mui – nuo vei­do skaus­mų iki lai­ky­se­nos po­ky­čių“, – aiš­ki­na gy­dy­to­jas.

Da­lius Mat­ke­vi­čius
Da­lius Mat­ke­vi­čius / Asmeninio archyvo nuotr.

SAŽS su­tri­ki­mai pa­si­reiš­kia la­bai įvai­riai, to­dėl ne vi­sa­da iš kar­to at­pa­žįs­ta­mi. Daž­niau­si po­žy­miai: žan­di­kau­lio traš­kė­ji­mas žio­jan­tis ar val­gant, ri­bo­tas iš­si­žio­ji­mas (pa­vyz­džiui, sun­ku kąs­ti obuo­lį), skaus­mas vei­do, smil­ki­nių, žan­di­kau­lio ar spran­do sri­ty­se, zvim­bi­mas au­sy­se, gal­vos svai­gi­mas, nak­ti­nis dan­tų grie­ži­mas.

„Kai pa­cien­tai at­vyks­ta skųs­da­mie­si skaus­mu prie au­sies, jie daž­nai pir­miau­sia krei­pia­si į oto­ri­no­la­rin­go­lo­gus, ma­ny­da­mi, kad pro­ble­ma au­sy­je. Ta­čiau ne­ma­žai to­kių at­ve­jų su­si­ję bū­tent su žan­di­kau­lio są­na­riu“, – tei­gia vei­do ir žan­di­kau­lių chi­rur­gas D. Mat­ke­vi­čius.

Ko­dėl at­si­ran­da su­tri­ki­mų?

Žan­di­kau­lio są­na­rio pro­ble­mų ga­li kil­ti dėl me­cha­ni­nių, už­de­gi­mi­nių ar psi­cho­lo­gi­nių prie­žas­čių. Tarp daž­niau­sių – trau­mos, ne­tai­syk­lin­gas są­kan­dis, už­de­gi­mai, au­gi­mo su­tri­ki­mai ar stre­sas.

„Stre­sas – vie­nas iš ty­liau­sių kal­ti­nin­kų. Kai žmo­gus pa­ti­ria įtam­pą, jis daž­nai ne­są­mo­nin­gai su­kan­da dan­tis ar­ba jais grie­žia. Taip nuo­lat ap­krau­na­mi kram­to­mie­ji rau­me­nys, o są­na­rys per­vargs­ta“, – aiš­ki­na gy­dy­to­jas.

Ne­tai­syk­lin­gas są­kan­dis ar net vie­nas per aukš­tas dan­ties plom­bos taš­kas taip pat ga­li pa­keis­ti žan­di­kau­lio pa­dė­tį. Kū­nas tai kom­pen­suo­ja nau­ju įpro­čiu, ta­čiau to­kia pa­dė­tis il­gai­niui tam­pa ža­lin­ga – rau­me­nys įsi­tem­pia, są­na­rio dis­kas nu­slys­ta, o są­na­rys ima traš­kė­ti.

Traš­ke­sys daž­niau­siai at­si­ran­da tuo­met, kai są­na­rio dis­kas pa­si­slen­ka iš vie­tos. Žio­jan­tis jis tar­si už­šo­ka ir nu­sprūs­ta nuo są­na­ri­nės gal­vu­tės, su­kel­da­mas gar­są. To­kie pa­ki­ti­mai ga­li pro­gre­suo­ti iki dis­ko iš­sprū­di­mo be at­si­sta­ty­mo – ta­da žan­di­kau­lis ima kryp­ti į vie­ną pu­sę, o bur­nos at­vė­ri­mas pa­si­da­ro ri­bo­tas.

„Jei traš­ke­sys tę­sia­si il­gai, žmo­gus prie jo pri­pran­ta ir ne­be­jau­čia pa­vo­jaus. Ta­čiau są­na­ry­je tuo me­tu jau vyks­ta de­ge­ne­ra­ci­niai pro­ce­sai. Rei­kia gy­dy­ti ne gar­są, o jo prie­žas­tį“, – pa­brė­žia D. Mat­ke­vi­čius.

Gy­dy­ti – kuo anks­čiau

SAŽS gy­dy­mas, pa­sak spe­cia­lis­to, vi­sa­da pri­klau­so nuo prie­žas­ties ir su­tri­ki­mo laips­nio.

Ga­li bū­ti tai­ko­mos mio­re­lak­sa­ci­nės ka­pos, kai spe­cia­liai pri­tai­ky­ta ka­pa pa­de­da at­pa­lai­duo­ti rau­me­nis, ap­sau­go dan­tis nuo nu­di­li­mo ir su­ma­ži­na są­na­rio ap­kro­vą. Or­to­don­ti­nis gy­dy­mas tai­ko­mas, kai prie­žas­tis – ne­tai­syk­lin­gas są­kan­dis (ga­li pri­reik­ti bre­ke­tų ar ki­tų or­to­don­ti­nių prie­mo­nių). Tam tik­rais at­ve­jais pa­de­da ki­ne­zi­te­ra­pi­ja ir są­na­rio mankš­tos – spe­cia­lūs pra­ti­mai, ku­rie pa­de­da at­kur­ti rau­me­nų ba­lan­są ir są­na­rio funk­ci­ją.

Ūmio­je fa­zė­je ga­li bū­ti tai­ko­mas me­di­ka­men­ti­nis gy­dy­mas – ski­ria­mi prie­š­už­de­gi­mi­niai ar skaus­mą mal­ši­nan­tys vais­tai. Kai ku­riais at­ve­jais pri­rei­kia ki­ne­zi­te­ra­peu­to, rea­bi­li­to­lo­go ar psi­cho­te­ra­peu­to. Re­tais – pa­žen­gu­siais – at­ve­jais pri­rei­kia chi­rur­gi­nio gy­dy­mo.

„Svar­biau­sia – lai­ku at­pa­žin­ti pro­ble­mą. Kuo anks­čiau pra­de­da­mas gy­dy­mas, tuo jis pa­pras­tes­nis, nes są­na­rio struk­tū­ros pa­žeis­tos dar ne­stip­riai“, – tei­gia D. Mat­ke­vi­čius.

Anot jo, vi­siš­kai pa­ša­lin­ti traš­ke­sį pa­vyks­ta re­tai, ta­čiau įma­no­ma su­stab­dy­ti jo pro­gre­sa­vi­mą ir at­kur­ti kom­for­tą. Tin­ka­mai gy­dant, pa­cien­tai vėl ga­li ne­var­žo­mai šyp­so­tis, val­gy­ti be skaus­mo ir pa­mirš­ti vei­do rau­me­nų įtam­pą.

„Pa­cien­tai daž­nai nu­stem­ba, kai po gy­dy­mo ne tik dings­ta skaus­mas, bet ir pa­ge­rė­ja mie­gas, lai­ky­se­na, net su­ma­žė­ja gal­vos skaus­mai. Tai pa­ro­do, kaip glau­džiai žan­di­kau­lis su­si­jęs su vi­sa mū­sų kū­no bio­me­cha­ni­ka“, – da­li­ja­si gy­dy­to­jas.

magnific.com nuotr.

Skau­dūs pa­da­ri­niai

Ne­gy­do­mi žan­di­kau­lio są­na­rio su­tri­ki­mai ga­li tu­rė­ti il­ga­lai­kių pa­da­ri­nių – su­kel­ti dan­tų nu­di­li­mą, są­na­rio de­ge­ne­ra­ci­ją, klau­sos su­tri­ki­mų ar net stu­bu­ro pro­ble­mų. Ne­ga­na to, anks­čiau pra­dė­tas gy­dy­mas vi­sa­da yra trum­pes­nis, pa­pras­tes­nis ir pi­ges­nis.

„Žan­di­kau­lio są­na­rys – ma­žas, bet la­bai svar­bus. To­dėl, jei gir­di­te traš­ke­sį ar jau­čia­te skaus­mą, ne­lau­ki­te, kol praeis sa­vai­me. Kuo anks­čiau im­si­tės veiks­mų, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad są­na­rį pa­vyks iš­sau­go­ti svei­ką“, – ra­gi­na vei­do ir žan­di­kau­lių chi­rur­gas D. Mat­ke­vi­čius.

Žan­di­kau­lio traš­ke­sys – tai ne tik keis­tas gar­sas, bet ir kū­no siun­čia­mas sig­na­las. Skir­da­mi dė­me­sio sa­vo bur­nos ir žan­di­kau­lio svei­ka­tai, rū­pi­na­tės ne tik šyp­se­na, bet ir bend­ra sa­vi­jau­ta. Tad jei skau­da, traš­ka ar sun­ku iš­si­žio­ti – neig­no­ruo­ki­te. Jū­sų są­na­rys pra­šo pa­gal­bos.

Daž­niau­si SAŽS po­žy­miai:

žan­di­kau­lio traš­kė­ji­mas žio­jan­tis ar val­gant;

ri­bo­tas iš­si­žio­ji­mas (pa­vyz­džiui, sun­ku kąs­ti obuo­lį);

skaus­mas vei­do, smil­ki­nių, žan­di­kau­lio 

ar spran­do sri­ty­je;

zvim­bi­mas au­sy­se, gal­vos svai­gi­mas;

nak­ti­nis dan­tų grie­ži­mas.

Šiame straipsnyje:
žandikaulis
traška žandikaulis
žandikaulio sąnarys
simptomai
ignoruoti simptomus
pavojaus signalas
Žal­gi­rio kli­ni­ka
Bur­nos
vei­do ir žan­di­kau­lių chi­rur­gi­jos cent­ras
Da­lius Mat­ke­vi­čius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų