Įspėja apie problemas
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Žalgirio klinikos Burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos centro vadovo, veido ir žandikaulių chirurgo Daliaus Matkevičiaus teigimu, žandikaulio traškesys gali būti smilkininio apatinio žandikaulio sąnario (SAŽS) sutrikimo požymis – viena dažniausių, tačiau dažnai ignoruojamų kramtymo sistemos problemų.
„Žmonės dažnai pripranta prie traškesio ar menko diskomforto žiojantis ir mano, kad tai normalu. Deja, tai pirmieji ženklai, kad sąnarys nebefunkcionuoja taip, kaip turėtų“, – sako D. Matkevičius.
Smilkininis apatinio žandikaulio sąnarys jungia apatinį žandikaulį su kaukole ir leidžia mums kalbėti, kramtyti, šypsotis, žiovauti. Tai itin sudėtinga struktūra, sudaryta iš sąnario galvutės, kremzlinio disko, raiščių ir aplinkinių raumenų.
„Kiekvienas mūsų žandikaulio judesys – tai tiksli kelių sistemų sąveika. Kai ši pusiausvyra sutrinka, padarinių gali būti visam organizmui – nuo veido skausmų iki laikysenos pokyčių“, – aiškina gydytojas.
SAŽS sutrikimai pasireiškia labai įvairiai, todėl ne visada iš karto atpažįstami. Dažniausi požymiai: žandikaulio traškėjimas žiojantis ar valgant, ribotas išsižiojimas (pavyzdžiui, sunku kąsti obuolį), skausmas veido, smilkinių, žandikaulio ar sprando srityse, zvimbimas ausyse, galvos svaigimas, naktinis dantų griežimas.
„Kai pacientai atvyksta skųsdamiesi skausmu prie ausies, jie dažnai pirmiausia kreipiasi į otorinolaringologus, manydami, kad problema ausyje. Tačiau nemažai tokių atvejų susiję būtent su žandikaulio sąnariu“, – teigia veido ir žandikaulių chirurgas D. Matkevičius.
Kodėl atsiranda sutrikimų?
Žandikaulio sąnario problemų gali kilti dėl mechaninių, uždegiminių ar psichologinių priežasčių. Tarp dažniausių – traumos, netaisyklingas sąkandis, uždegimai, augimo sutrikimai ar stresas.
„Stresas – vienas iš tyliausių kaltininkų. Kai žmogus patiria įtampą, jis dažnai nesąmoningai sukanda dantis arba jais griežia. Taip nuolat apkraunami kramtomieji raumenys, o sąnarys pervargsta“, – aiškina gydytojas.
Netaisyklingas sąkandis ar net vienas per aukštas danties plombos taškas taip pat gali pakeisti žandikaulio padėtį. Kūnas tai kompensuoja nauju įpročiu, tačiau tokia padėtis ilgainiui tampa žalinga – raumenys įsitempia, sąnario diskas nuslysta, o sąnarys ima traškėti.
Traškesys dažniausiai atsiranda tuomet, kai sąnario diskas pasislenka iš vietos. Žiojantis jis tarsi užšoka ir nusprūsta nuo sąnarinės galvutės, sukeldamas garsą. Tokie pakitimai gali progresuoti iki disko išsprūdimo be atsistatymo – tada žandikaulis ima krypti į vieną pusę, o burnos atvėrimas pasidaro ribotas.
„Jei traškesys tęsiasi ilgai, žmogus prie jo pripranta ir nebejaučia pavojaus. Tačiau sąnaryje tuo metu jau vyksta degeneraciniai procesai. Reikia gydyti ne garsą, o jo priežastį“, – pabrėžia D. Matkevičius.
Gydyti – kuo anksčiau
SAŽS gydymas, pasak specialisto, visada priklauso nuo priežasties ir sutrikimo laipsnio.
Gali būti taikomos miorelaksacinės kapos, kai specialiai pritaikyta kapa padeda atpalaiduoti raumenis, apsaugo dantis nuo nudilimo ir sumažina sąnario apkrovą. Ortodontinis gydymas taikomas, kai priežastis – netaisyklingas sąkandis (gali prireikti breketų ar kitų ortodontinių priemonių). Tam tikrais atvejais padeda kineziterapija ir sąnario mankštos – specialūs pratimai, kurie padeda atkurti raumenų balansą ir sąnario funkciją.
Ūmioje fazėje gali būti taikomas medikamentinis gydymas – skiriami priešuždegiminiai ar skausmą malšinantys vaistai. Kai kuriais atvejais prireikia kineziterapeuto, reabilitologo ar psichoterapeuto. Retais – pažengusiais – atvejais prireikia chirurginio gydymo.
„Svarbiausia – laiku atpažinti problemą. Kuo anksčiau pradedamas gydymas, tuo jis paprastesnis, nes sąnario struktūros pažeistos dar nestipriai“, – teigia D. Matkevičius.
Anot jo, visiškai pašalinti traškesį pavyksta retai, tačiau įmanoma sustabdyti jo progresavimą ir atkurti komfortą. Tinkamai gydant, pacientai vėl gali nevaržomai šypsotis, valgyti be skausmo ir pamiršti veido raumenų įtampą.
„Pacientai dažnai nustemba, kai po gydymo ne tik dingsta skausmas, bet ir pagerėja miegas, laikysena, net sumažėja galvos skausmai. Tai parodo, kaip glaudžiai žandikaulis susijęs su visa mūsų kūno biomechanika“, – dalijasi gydytojas.
Skaudūs padariniai
Negydomi žandikaulio sąnario sutrikimai gali turėti ilgalaikių padarinių – sukelti dantų nudilimą, sąnario degeneraciją, klausos sutrikimų ar net stuburo problemų. Negana to, anksčiau pradėtas gydymas visada yra trumpesnis, paprastesnis ir pigesnis.
„Žandikaulio sąnarys – mažas, bet labai svarbus. Todėl, jei girdite traškesį ar jaučiate skausmą, nelaukite, kol praeis savaime. Kuo anksčiau imsitės veiksmų, tuo didesnė tikimybė, kad sąnarį pavyks išsaugoti sveiką“, – ragina veido ir žandikaulių chirurgas D. Matkevičius.
Žandikaulio traškesys – tai ne tik keistas garsas, bet ir kūno siunčiamas signalas. Skirdami dėmesio savo burnos ir žandikaulio sveikatai, rūpinatės ne tik šypsena, bet ir bendra savijauta. Tad jei skauda, traška ar sunku išsižioti – neignoruokite. Jūsų sąnarys prašo pagalbos.
Dažniausi SAŽS požymiai:
žandikaulio traškėjimas žiojantis ar valgant;
ribotas išsižiojimas (pavyzdžiui, sunku kąsti obuolį);
skausmas veido, smilkinių, žandikaulio
ar sprando srityje;
zvimbimas ausyse, galvos svaigimas;
naktinis dantų griežimas.
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