Jūsų vaikas dažnai serga? Įvardijo, kiek kartų per metus sirgti yra normalu

Apie tai daugiau kalbėjo vaikų ligų gydytoja, klinikų „Mama, aš sergu“ savininkė dr. Indrė Plėštytė.
– Kaip per metus, ypač šaltuoju sezonu, vaikui yra normalu sirgti? Kada reikėtų sunerimti?
– Tikiu, kad kiekvieni tėvai nori, jog vaikai visai nesirgtų, bet jeigu kalbėtume apie darželinukus, maždaug iki 4–5 metų, praktiškai kas mėnesį sirgti yra norma. Sakoma, kad imunologiškai devyni kartai per metus yra normalu. Vyresniems labai norėtųsi, kad kas tris mėnesius ar net rečiau būtų ligos. Labai priklauso nuo kiekvieno vaiko ir nuo to, kokias ligas ar kokius sutrikimus savo organizme turi.
– Jeigu serga dažniau, reikėtų sunerimti?
– Manau, reikėtų sunerimti ne tik tada, kai dažniau serga, bet ir kai serga ilgai – kaip sakoma, ilgai kapstosi iš ligos, ligos komplikuojasi, reikia daug vaistų. Vadinasi, kažkas ne taip su vaiko sveikata.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kodėl vaikai taip dažnai serga, ypač darželinukai?
– Yra paplitęs pasakymas, kad imuninę sistemą reikia stiprinti. Ne, imuninės sistemos neįmanoma sustiprinti. Imuninė sistema mokosi, o vienintelis būdas pasitikrinti, ar ji išmoko gerai, – laikyti „kontrolinį“, susirgti. Mes irgi sergame. Būna, kad galvą skauda, norime pamiegoti, kažkaip ne taip jaučiamės. Viduje galbūt jau sergame, tik mūsų imuninė sistema stipresnė ir per daug nesiskundžia. Vaikai turi sirgti, kad išmoktų pasveikti. Net stebisi tėvai, kai vaikas perserga paprastu peršalimu labai tvarkingai, kaip pagal vadovėlį. Aš sakau: „Aš jūsų vaiko ligai rašau dešimt.“ Ne ligai, bet pačiai eigai – kaip vaikas greitai pasveiko. Tėvai nustemba: „Bet mes sirgome.“ Taip, bet jau kita liga, kitas apsikrėtimas bus lengvesnis, vis lengvesnis, nes vaikas išmoksta.
– Kokie būtų patarimai, kaip stiprinti vaiko organizmą?
– Deja, imunitetas nėra raumuo, kad eitume į sporto klubą ir viskas sustiprėtų. Nėra taip, kad davėme vieną tabletę, vieną papildą ir tas imunitetas sustiprėjo. Tai yra mūsų žinios ir patirtis. Svarbiausia, kad vaikas galėtų gerai mokytis ir jo imuninė sistema gerai mokytųsi. Jis turi gauti tinkamą mitybą, visus resursus, kad vystytųsi įvairios ląstelės, turėtų tiek vitaminų, tiek kitų „statybinių medžiagų“. Vaikas turi būti pailsėjęs, dienoje turi būti griežtas režimas, jis neturi būti pervargęs. Labai svarbus miegas. Kai pasako, kad mažas vaikas eina miegoti 12 valandą nakties, skauda širdį, nes vaikas tikrai per mažai miega.
– Kalbant konkrečiai apie vitaminus. Gal galėtumėte įvardyti 2–3 svarbiausius, ką verta vartoti?
– Turbūt girdėjote – ir visa spauda rašo, ir moksliniai tyrimai rodo – kad vitaminas D yra vienas iš svarbiausių vitaminų, jeigu kalbame apie imuninę sistemą. Kartais ir tėvai nuleidžia rankas: „Na, mums visiems dabar jo trūksta.“ Deja, trūksta, ir, deja, reikia tinkamas normas duoti tiek vaikams, tiek patiems vartoti. Mes visą laiką klausiame ne tik ar duodate vitaminą D, bet ir kiek – kiek tarptautinių vienetų vitamino D per dieną gaunate, nes dažniausiai jis duodamas, bet per mažomis dozėmis. Žuvų taukai, polinesočiosios riebalų rūgštys taip pat labai svarbios. Nebent turime labai turiningą, subalansuotą mitybą, galbūt jų ir nereikėtų, bet visgi visos rekomendacijos krypsta link to, kad jų duoti reikia.
