Kai nepakeliamas skausmas tampa lengvesnis: Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijai – 30

Iniciatyvių ir darbščių žmonių dėka spalio 9 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje Vilniuje įvyko prasmingas renginys, skirtas apžvelgti Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos veiklą.
Tai buvo ne tik proga paminėti labai svarbios medicinos srities reikšmingą sukaktį, bet ir susitikimas, kuriame prisiminti šviesaus atminimo gydytojai, kūrę Lietuvos paliatyviosios ir skausmo medicinos pagrindus – gydytojas kardiologas, pirmasis Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas prof. Arvydas Šeškevičius ir gydytoja anesteziologė – reanimatologė Janė Baublienė, dalintasi patirtimi, prisiminimais ir bendrystės jausmu.
Paliatyvioji medicina – visos medicinos širdis
Renginį atidarė POLA prezidentas, paliatyviosios medicinos ekspertas Ričardas Cervin. Jis pabrėžė, kad paliatyvioji medicina – tai visos medicinos širdis.
„Paliatyvioji medicina iš esmės gyvuoja tiek, kiek gyvuoja visa medicina. Pats Hipokratas dar prieš 2500 metų mus išmokė, palikdamas etikos kodeksą, skelbiantį gydytojo profesijos misiją – padėti sergančiam ir kenčiančiam. Medicina niekada nesiekė lengvų išeičių, ji visuomet ieškojo, kaip tobulėti, kad padėtų žmogui,“ – kalbėjo R. Cervin.
Jis pabrėžė, kad veiksminga pagalba sergančiajam turi būti visapusiška – greta medicininės pagalbos turi eiti psichologinė, socialinė ir dvasinė pagalba.
„Kol nėra visų šių elementų, tol visapusiškai padėti sunku. Puoselėdami paliatyviąją mediciną, padedame ne tik pacientui, bet ir jo artimiesiems. Svarbiausia – žinoti, kad tokia pagalba yra“, – sakė R. Cervin.
Svečias ekspertas: bendruomenė – raktas į sėkmę
Renginyje dalyvavo svečias iš Ispanijos – profesorius Carlos Centeno iš Navaros universiteto klinikos, tarptautinis paliatyviosios medicinos ekspertas ir Paliatyviosios pagalbos Europoje atlaso kūrėjas.
Savo kalboje jis pasidalijo prisiminimais apie prof. Arvydą Šeškevičių – gydytoją kardiologą, LSMU profesorių, Slaugos fakulteto įkūrėją, paliatyviosios medicinos pradininką, ilgametį Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos vadovą, daugelio knygų apie paliatyviąją mediciną autorių, kuris buvo ir pirmasis Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas.
„Profesorius Šeškevičius itin gerai suprato, kad paliatyviosios medicinos sėkmei būtina bendruomenė – nes tik bendromis pastangomis galima pasiekti reikšmingų pokyčių. Jis visada pabrėždavo slaugytojų darbo svarbą, gydytojų ir slaugytojų bendradarbiavimo būtinybę, švietimo ir mokslinių tyrimų reikšmę šios medicinos srities plėtrai“, – kalbėjo prof. Centeno.
Parodos – gyva atmintis ir įkvėpimo šaltinis
Renginio dalyviai buvo pakviesti aplankyti dvi parodas, surengtas Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos 30-mečiui.
Zenė Bernatavičienė, Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialo vedėja, pristatė ekspoziciją „Profesorius Arvydas Šeškevičius – Dzūkijos krašto šviesuolis, dalinęs gėrį, meilę, viltį…“. Ši paroda parengta 2024 metais Alytuje, iš kur kilęs profesorius (gimęs ir augęs Simne).
Gražu ir simboliška, kad idėją surengti šią parodą Vilniuje įkvėpė mažas, bet prasmingas simbolis – prof. A. Šeškevičiaus ekslibrisas, rastas Lietuvos medicinos bibliotekoje vienoje iš jo dovanotų knygų.
Prisiminimai apie gydytoją Janę Baublienę – „humanizmo salelės“ kūrėją
Dr. Irena Povilonienė, Nacionalinio vėžio centro gydytoja onkologė chemoterapeutė, pasidalijo jautria asmenine istorija apie Lietuvos paliatyviosios medicinos ištakas ir darbą kartu su šviesaus atminimo gydytoja, Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos steigėja Jane Baubliene.
Pasak Irenos Povilonienės, gydytoja Janė Baublienė dėjo labai daug pastangų, kad Lietuvoje atsirastų taip reikalinga pagalba skausmuose gyvenantiems pacientams. 1995 m. Santaros klinikose ji įkūrė Skausmo kliniką, vadintą „humanizmo salele“. J. Baublienė buvo atkakli ir veikli praktikė, į skausmo mediciną žiūrėjo plačiau – kaip į paliatyviosios medicinos dalį. Ji akcentuodavo, kad reikia valdyti ne tik skausmą, bet ir kitus simptomus. Didelė pagalba medikams buvo jos įkurta tridienė skausmo mokykla, kur gydytojai galėjo stažuotis ir mokytis apie skausmo valdymą.
Kaip mažas ekslibrisas tapo didelio renginio pradžia
Susitikimo metu Lietuvos medicinos bibliotekos patarėja informacijos sklaidos klausimais Regina Vaišvilienė pristatė parodą „Literatūra skausmo ir paliatyviosios medicinos tema“ ir pasidalijo istorija apie šio spalio 9-osios renginio idėją:
„Kai praėjusių metų pabaigoje pradėjau rengti parodą „Lietuvos medicina. 2024“ – ekslibrisų, surinktų per dešimtmetį (nuo 2014 m.), ėmiau ieškoti kai kurių jų autorių. Ieškojau dr. Arvydo Šeškevičiaus artimųjų – norėjau paklausti, gal jie žino, kas sukūrė šiuos ekslibrisus. Taip atradau parodą, susiradau Zenę, parašiau jai, sutarėme dėl parodos eksponavimo Lietuvos medicinos bibliotekoje, bet apie ekslibrisą, deja, taip ir nesužinojau. Vėliau sutikau POLA prezidentą Ričardą Cervin, kuris teiravosi dėl galimybės eksponuoti vaikų piešinių parodą. Išsikalbėjome, kad kaip tik spalio mėnesį planuojama paroda, skirta prof. A. Šeškevičiaus gyvenimui ir darbams prisiminti. Štai taip atsirado šis šviesus renginys. Apie ekslibrisą paskelbiau informaciją grupėje socialiniuose tinkluose – ten taip pat niekas iki šiol neįminė mįslės.“
30 metų paliatyviosios medicinos keliui – su dėkingumu ir žmogiškumu
Renginio atmosfera buvo kupina šilumos, prisiminimų ir pagarbos tiems, kurie savo darbu, žiniomis ir atsidavimu kūrė Lietuvos paliatyviosios medicinos pamatus.
Dabar, minint 30 metų sukaktį, Lietuvos paliatyviosios medicinos bendruomenė kalba apie tai, ką svarbiausia išsaugoti – žmogiškumą, pagarbą ir gebėjimą būti šalia, kai labai sunku. Nes kai skausmas tampa nepakeliamas, svarbiausia – kad šalia būtų žmogus, galintis padėti jį palengvinti.
Paroda „Profesorius Arvydas Šeškevičius – Dzūkijos krašto šviesuolis, dalinęs gėrį, meilę, viltį…“ Lietuvos medicinos bibliotekoje veiks iki spalio 30 d. Kviečiame apsilankyti.
