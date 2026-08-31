 Kaip atsukti laiką – nuo miego kokybės iki genų žirklių

Kaip atsukti laiką – nuo miego kokybės iki genų žirklių

2026-08-31 23:00
Lina Bieliauskaitė (žurnalas „Sveikata“)

Se­nė­ji­mas – neiš­ven­gia­mas, o gal tai tie­siog bio­lo­gi­nė būk­lė, ku­rią moks­las pa­ma­žu mo­ko­si val­dy­ti? Kol vie­ni fi­lo­so­fiš­kai žvel­gia į le­kian­čius me­tus, ki­ti jau da­bar ban­do pa­ža­bo­ti bio­lo­gi­nį laik­ro­dį, siek­da­mi ne tik su­lauk­ti so­li­džių me­tų, bet ir iš­lai­ky­ti jau­nat­viš­ką ener­gi­ją.

<span>Kaip atsukti laiką – nuo miego kokybės iki genų žirklių</span>
Kaip atsukti laiką – nuo miego kokybės iki genų žirklių / Freepik.com nuotr.

Žmo­gaus se­nė­ji­mo spar­tą ir gy­ve­ni­mo truk­mę, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, le­mia trys es­mi­niai veiks­niai: ge­ne­ti­ka, gy­ve­ni­mo bū­das ir ap­lin­ka. Me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras, ge­ne­ti­kas ir vie­nas il­gaam­žiš­ku­mo ty­ri­mų pra­di­nin­kų Lie­tu­vo­je Vai­das Dir­sė pa­tiks­li­na: nors nu­ro­do­ma, kad ge­ne­ti­ka am­žė­ji­mo pro­ce­sus le­mia apie 10–20 pro­c., da­bar yra nau­jų ty­ri­mų, ku­rie ge­ne­ti­kos reikš­mę ma­ži­na dar la­biau – maž­daug iki 5 pro­c. „Da­bar yra dau­gy­bė bū­dų pa­ge­rin­ti sa­vo epi­ge­ne­ti­nį bio­lo­gi­nį laik­ro­dį. 

Tai ga­na pla­ti sri­tis, api­man­ti ir gy­ven­se­nos po­ky­čius, ir įvai­rias il­gaam­žiš­ku­mo moks­lo ino­va­ci­jas, – sa­ko pa­šne­ko­vas. – Bet ku­riuo at­ve­ju di­džią­ją da­lį to, kiek il­gai ir svei­kai gy­ven­si­me, kol kas le­mia gy­ven­se­na.“

Vaidas Dirsė
Vaidas Dirsė / Partnerio nuotr.

– Nea­be­jo­ti­na, kad vie­nas svar­biau­sių il­gaam­žiš­ku­mo veiks­nių – fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Ta­čiau kas šiuo at­ve­ju svar­biau: iš­tver­mės tre­ni­ruo­tės ar jė­gos pra­ti­mai rau­me­nų ma­sei stip­rin­ti? Koks bū­tų auk­si­nis stan­dar­tas?

– Auk­si­nio stan­dar­to tar­si ir nė­ra, bet ga­li­me kal­bė­ti apie mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus. Da­bar­ti­nė re­ko­men­duo­ja­ma nuei­tų žings­nių nor­ma su­ma­žė­jo nuo 10 tūkst. iki 7 tūkst. per die­ną. Kaip juo­kau­ju, no­rint iš­gy­ven­ti ir ne­nu­mir­ti, bent tiek rei­kė­tų nuei­ti kas­dien. Ta­čiau kal­bant apie il­gaam­žiš­ku­mo ty­ri­nė­ji­mus spor­to sri­ty­je pir­mau­ja la­bai in­ten­sy­vaus ak­ty­vu­mo spor­to ša­kos – jų at­sto­vų il­gaam­žiš­ku­mo bio­lo­gi­niai ro­dik­liai bū­na ge­riau­si. Ly­gi­nant spor­tuo­jan­čius ir ne­spor­tuo­jan­čius as­me­nis, ty­ri­mų iš­va­dos ne­si­ski­ria: spor­tuo­jan­čių epi­ge­ne­ti­nis laik­ro­dis ir te­lo­me­rų il­gis yra jau­nat­viš­kes­ni. Te­lo­me­ros – mū­sų ląs­te­lių chro­mo­so­mų frag­men­tai jų ga­luo­se, ku­rie ap­skri­tai su am­žiu­mi trum­pė­ja. Jei­gu jie trum­pė­ja la­bai in­ten­sy­viai, ga­li­me teig­ti, kad ir se­nė­ja­ma spar­čiau.

Taip pat yra ty­ri­mų, ro­dan­čių, kad, žmo­gui pa­sie­kus 70 me­tų ri­bą, jė­gos spor­tas yra bū­ti­nas, kad neiš­tik­tų to­kios su se­nė­ji­mu su­si­ju­sios li­gos kaip sar­ko­pe­ni­ja – rau­me­nų ny­ki­mas. Tai­gi, kad ju­dė­ti bū­ti­na, ži­no­me ir be ty­ri­mų, bet jie skai­ti­ne ver­te pa­ro­do, kad tai tik­rai svar­bu.

Freepik.com nuotr.

– Pas­ta­ruo­ju me­tu ne­ma­žai dis­ku­tuo­ja­ma ir apie pro­tar­pi­nį ba­da­vi­mą, ka­lo­ri­jų ri­bo­ji­mą. Kuo tai ga­li bū­ti nau­din­ga mū­sų or­ga­niz­mui?

– Mi­ty­ba yra su­dė­tin­giau­sia ilgaamžiškumo mokslo sritis. No­rint at­lik­ti ty­ri­mą, rei­kia su­rink­ti ne­ma­žą ti­ria­mų­jų gru­pę, ku­ri il­gą lai­ką lai­ky­tų­si konk­re­taus mi­ty­bos pla­no. Tai tech­niš­kai pa­da­ry­ti la­bai su­dė­tin­ga. Kol kas mi­ty­ba in­ten­sy­viai ty­ri­nė­ja­ma la­bo­ra­to­ri­nė­mis są­ly­go­mis su mo­de­li­niais or­ga­niz­mais. Ten dvi sri­tys ro­do ge­rus re­zul­ta­tus – Vi­dur­že­mio jū­ros die­ta ir pro­tar­pi­nis ba­da­vi­mas. Ta­čiau šiuos re­zul­ta­tus dar rei­kia pa­tik­rin­ti su žmo­nė­mis.

Pro­tar­pi­nio ba­da­vi­mo pa­grin­di­nė min­tis yra la­bai tei­sin­ga. Jo me­tu or­ga­niz­mas ap­si­va­lo nuo tok­si­nų ir ki­tų blo­gų me­džia­gų, re­gu­liuo­ja­mas svo­ris. Ta­čiau tai tin­ka ne vi­siems. Šią mi­ty­bą rei­kė­tų įsi­ver­tin­ti in­di­vi­dua­liai, pa­si­tar­ti su spe­cia­lis­tais, die­to­lo­gais.

– Kai ku­rios il­gaam­žiš­ku­mo stu­di­jos ro­do, kad ge­ri san­ty­kiai ga­li bū­ti ne­tgi svar­besni už die­tas.

– La­bai tei­sin­ga įžval­ga – į tai bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys ty­ri­nė­jant va­di­na­mą­sias mė­ly­ną­sias zo­nas pa­sau­ly­je, kur gy­ve­na dau­giau­sia šim­ta­me­čių. Be spe­ci­fi­nės mi­ty­bos ir re­gio­no ypa­tu­mų, pa­vyz­džiui, di­de­lio sau­lės kie­kio, pa­ste­bė­ta: ar tai bū­tų Oki­na­vos sa­la Ja­po­ni­jo­je, ar Sar­di­ni­ja Ita­li­jo­je – vi­sur eg­zis­tuo­ja stip­rios bend­ruo­me­nės. Ti­kė­ti­na, kad bend­ruo­me­nės pa­gal­ba ir ki­ti as­pek­tai tu­ri įta­kos stre­sui val­dy­ti. Stre­sas yra pa­grin­di­nis veiks­nys, ku­ris, re­mian­tis ty­ri­mais, blo­gi­na il­gaam­žiš­ku­mo ro­dik­lius – su­trum­pi­na te­lo­me­rų il­gį ir epi­ge­ne­ti­nį am­žių. Jei­gu ver­tin­tu­me pa­gal svar­bą il­gaam­žiš­ku­mui mi­ty­bą, mie­gą, spor­tą ir stre­są, pa­sta­ra­sis bū­tų pir­mo­je vie­to­je. Tai­gi pir­miau­sia rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti stre­so val­dy­mu, o tik ta­da pe­rei­ti prie ki­tų da­ly­kų.

Freepik.com nuotr.

– Kaip po­pu­lia­ru sa­ky­ti, vi­sos li­gos – nuo ner­vų?

– Vie­na­reikš­miš­kai. Pa­vyz­džiui, at­lie­kant ge­ne­ti­nius ty­ri­mus, ga­li­me ma­ty­ti stre­so sri­tį ir nu­sta­ty­ti, ka­da žmo­gus ge­ne­tiš­kai jam im­les­nis. Tuo­met žmo­gus ga­li su­si­rgti įvai­rio­mis li­go­mis, ku­rioms, at­ro­do, nė­ra aki­vaiz­džios prie­žas­ties, nors vis dėl­to prie­žas­tis aiš­ki – daug stre­so.

– Ir prie­šin­gai – ko­ky­biš­kas mie­gas tam­pa es­mi­ne or­ga­niz­mo re­ge­ne­ra­ci­jos prie­lai­da?

– Tik­rai taip. Vėl­gi bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas, ku­ris la­bai aiš­kiai pa­ro­dė, kad ma­žiau nei 6 va­lan­das mie­gan­čio žmo­gaus te­lo­me­ros bū­na ga­nė­ti­nai trum­pos. Įdo­mu, kad jei mie­go truk­mė il­ges­nė nei 8 va­lan­dos, te­lo­me­ros taip pat trum­pes­nės. Va­di­na­si, 6–8 va­lan­dų mie­go truk­mė yra tin­ka­miau­sia kal­bant apie il­gaam­žiš­ku­mą ir bio­lo­gi­nį am­žių. Šian­dien jau ne­sun­kiai ga­li­me pa­ma­tuo­ti mie­go ko­ky­bę ir tai tik­rai re­ko­men­duo­ju. Neuž­ten­ka iš­mie­go­ti 8 va­lan­das – svar­bu ste­bė­ti bū­tent gi­laus mie­go truk­mę ir ki­tas mie­go fa­zes, nes tai su­tei­kia daug nau­din­gų iš­va­dų. Jei­gu gi­laus mie­go fa­zė nuo­lat trum­pes­nė nei pu­sant­ros va­lan­dos per nak­tį, tai ga­li ro­dy­ti ne tik il­gaam­žiš­ku­mo pro­ble­mas, bet ir svei­ka­tos su­tri­ki­mus. Esa­me ste­bė­ję as­me­nis, ku­rių gi­laus mie­go fa­zė trun­ka vos apie pus­va­lan­dį, – tai la­bai pra­stas ro­dik­lis. Ma­no pa­ties re­kor­das sie­kia 3 va­lan­das 40 mi­nu­čių, o tai fak­tiš­kai dvi­gu­bai vir­ši­ja re­ko­men­duo­ja­mą nor­mą. Ste­bint ro­dik­lius ga­li­ma ko­re­guo­ti pa­pil­dų pro­to­ko­lus ar tai­ky­ti spe­ci­fi­nes te­ra­pi­jas, ku­rios pa­de­da ge­rin­ti mie­go ko­ky­bę.

Freepik.com nuotr.

– Tai­gi esa­te iš tų moks­lo at­sto­vų, ku­rie teo­ri­ją grin­džia ir sa­vo pa­tir­ti­mi?

– Taip, ir Lie­tu­vo­je jau esa­me su­bū­rę tam tik­rą il­gaam­žiš­ku­mo bend­ruo­me­nę – teo­ri­jas tai­ko­me pra­ktiš­kai, o ar tai vei­kia, pa­ro­do il­gaam­žiš­ku­mo bio­lo­gi­nių pa­ra­met­rų ma­ta­vi­mai. Ka­dan­gi juos at­lie­ka­me kas pus­me­tį jau de­šimt me­tų, o bend­ruo­me­nė išau­go nuo pen­kių iki be­veik 900 žmo­nių, tu­ri­me pa­ti­ki­mų pra­kti­nių pa­ste­bė­ji­mų, kas pa­ge­ri­no ro­dik­lius, o kas pa­blo­gi­no.

– Kiek Jums pa­čiam pa­vy­ko at­suk­ti sa­vo laik­ro­dį at­gal?

– Kai man su­ka­ko 40, bio­lo­giš­kai bu­vau dve­jais me­tais jau­nes­nis. Tai ne­blo­gas re­zul­ta­tas. Ta­čiau mūsų bend­ruo­me­nė­je yra žmo­nių, ku­rie su­ge­bė­jo pa­jau­nė­ti ir de­šim­čia me­tų. Ži­no­ma, yra ir an­ti­re­kor­di­nių at­ve­jų, kai pa­gal bio­lo­gi­nį am­žių žmo­gus bū­na net ke­tu­rio­li­ka me­tų vy­res­nis.

– Šiek tiek už­si­mi­nė­te apie pa­pil­dus. Šian­dien jau ne­ma­žai me­džia­gų po­pu­lia­rė­ja bū­tent kaip prie­mo­nės il­gaam­žiš­ku­mui ska­tin­ti: ni­ko­ti­na­mi­do mo­no­nuk­leo­ti­das (NMN), res­ve­rat­ro­lis ir kt. Ar jau tu­ri­me pa­kan­ka­mai įro­dy­mų apie rea­lią jų nau­dą?

– NMN, taip pat ni­ko­ti­na­mi­do ri­bo­zi­das (NR), res­ve­rat­ro­lis, tri­me­tilg­li­ci­nas (TMG) in­ten­sy­viai ty­ri­nė­ja­mi moks­li­niu lyg­me­niu. Su la­bo­ra­to­ri­niais gy­vū­nais at­lik­ta dau­gy­bė ty­ri­mų ir ste­bė­ta ati­tin­ka­mų pre­pa­ra­tų nau­da il­gaam­žiš­ku­mui. Ta­čiau, kal­bant apie žmo­nes, to­kių ty­ri­mų dar trūks­ta, nors su NMN / NR šiuo me­tu vyks­ta ke­lio­li­ka kli­ni­ki­nių ty­ri­mų, ta­čiau jie dar pir­mo­sio­se fa­zė­se. Efek­ty­vu­mą il­gaam­žiš­ku­mui pa­tik­rin­ti su­dė­tin­ga, kol žmo­gus ne­nu­gy­ve­na vi­so sa­vo gy­ve­ni­mo, bet tik­ri­na­mi bio­lo­gi­niai pa­ra­met­rai, pa­vyz­džiui, nikotinamido adenino dinukleotido (NAD) kon­cent­ra­ci­ja. Įro­dy­ta, kad NMN / NR ją pa­di­di­na. Ka­dan­gi NAD mo­le­ku­lė yra gy­vy­biš­kai svar­bi mū­sų or­ga­niz­mui, ga­li­me da­ry­ti ne­tie­sio­gi­nes iš­va­das, kad, var­to­jant NMN / NR ir pa­di­dė­jus NAD kon­cent­ra­ci­jai, ląs­te­lės at­jau­nė­ja, o tai da­ro ne­tie­sio­gi­nę įta­ką il­gaam­žiš­ku­mui. Tai­gi at­sa­ky­mas: ir taip, ir ne. Taip, nes yra ty­ri­mų su gy­vū­nais; ne, nes dar trūks­ta ty­ri­mų su žmo­nė­mis.

Freepik.com nuotr.

– Nea­be­jo­ti­nai il­gaam­žiš­ku­mas ne­ten­ka pra­smės be ašt­raus pro­to. Ko­kius ga­lė­tu­me ak­cen­tuo­ti įpro­čius, ku­rie pa­dė­tų iš­lai­ky­ti sme­ge­nų neu­rop­las­tiš­ku­mą ir vy­res­nia­me am­žiu­je?

– Pa­ta­ri­mų šio­je sri­ty­je – la­bai daug: nuo nuo­la­ti­nės pro­ti­nės veik­los iki pa­pil­dų. Pa­vyz­džiui, nau­jau­si ty­ri­mai ro­do, kad krea­ti­nas la­bai pa­ge­ri­na sme­ge­nų funk­ci­jas, nors anks­čiau jis bu­vo lai­ko­mas kla­si­ki­niu spor­ti­nin­kų pa­pil­du rau­me­nų ma­sei. Pa­si­ro­do, net ne­di­de­lės jo do­zės yra itin svar­bios sme­ge­nims, ypač vy­res­niems žmo­nėms.

Be­je, mū­sų bend­ruo­me­nė­je te­ko ty­ri­nė­ti il­gaam­žius nuo 99 iki 106 me­tų. Vi­siems jiems bū­din­gas nuo­la­ti­nis do­mė­ji­ma­sis – tai ir yra auk­si­nis stan­dar­tas. Taip pat jie pa­brė­žė, kad sten­gia­si veng­ti stre­so, mėgs­ta pa­juo­kau­ti, yra po­zi­ty­vūs.

– Jei­gu žmo­gus šian­dien nu­spręs­tų siek­ti il­gaam­žiš­ku­mo, ko­kius pa­pras­tus, bet moks­liš­kai efek­ty­viau­sius po­ky­čius re­ko­men­duo­tu­mė­te pir­miau­sia?

– Siū­ly­čiau to ne­da­ry­ti sa­va­ran­kiš­kai, nes žmo­gus, ne­tu­rin­tis bio­me­di­ci­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo, per­skai­ty­tą in­for­ma­ci­ją ga­li in­terp­re­tuo­ti klai­din­gai ir su­lauk­ti prie­šin­go efek­to. Re­ko­men­duo­ju pa­si­kon­sul­tuo­ti su spe­cia­lis­tais, ku­rie su­dė­lio­tų pla­ną. Ta­čiau, kaip ir kal­bė­jo­me, vi­sa­da svar­bu pra­dė­ti nuo svei­kos gy­ven­se­nos, nes nė­ra trum­pes­nio ke­lio – var­to­jant pa­pil­dus, bet blo­gai mai­ti­nan­tis, ma­žai mie­gant ir ne­spor­tuo­jant il­gai gy­ven­ti ne­pa­vyks. Pra­dė­jus svei­kai gy­ven­ti ga­li­ma pa­si­do­mė­ti ir ino­va­ci­jo­mis, to­kio­mis kaip šal­čio, rau­do­nų­jų spin­du­lių te­ra­pi­ja, hi­per­ba­ri­nės de­guo­nies ka­me­ros.

Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad, no­rint gi­liai į tai pa­si­ner­ti, pri­reiks ir fi­nan­sų, ir lai­ko. Kaž­ka­da skai­čia­vau, kad, no­rint mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti vi­sas ga­li­my­bes: mi­ty­bą, pa­pil­dus, pro­ce­dū­ras, ty­ri­mus, rei­kė­tų apie 500 eu­rų per mė­ne­sį. Ga­li­ma su­si­dė­lio­ti ir pi­ges­nį pla­ną, bet iš prin­ci­po il­gas gy­ve­ni­mas ir jau­nys­tė nė­ra ne­mo­ka­mi da­ly­kai.

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– Il­gaam­žiš­ku­mas Jū­sų aki­ra­ty­je – be­maž  20 me­tų. Kaip per šį lai­ko­tar­pį pa­si­stū­mė­jo moks­las?

– Per 20 me­tų at­si­ra­do la­bai daug nau­jų ty­ri­mų. Ei­na­ma link to, kad bū­tų ga­li­ma kont­ro­liuo­ti pa­tį se­nė­ji­mo pro­ce­są ląs­te­lių lyg­me­niu ir net jį at­suk­ti at­gal. Tai skam­ba fan­tas­tiš­kai, bet jau at­lik­ta sėk­min­gų ty­ri­mų su pe­lė­mis ir be­ždžio­nė­mis. Pa­vyz­džiui, be­ždžio­nėms bu­vo at­jau­nin­tas akies au­di­nys. Tai di­džiu­lis pro­ver­žis ir re­vo­liu­ci­ja me­di­ci­no­je. Šių me­tų sau­sį pra­dė­ti pir­mie­ji to­kie ty­ri­mai su žmo­nė­mis – jie tu­rė­tų baig­tis 2032 m. Tad, jei vis­kas sek­sis ge­rai, bus ga­li­ma pra­ktiš­kai tai­ky­ti ge­nų in­ži­ne­ri­jos me­to­dą, įtrau­kiant ke­tu­ris fak­to­rius, ku­rie lei­džia at­jau­nin­ti ląs­te­lę. Ži­no­ma, tai su­kels eti­nių ir tei­si­nių klau­si­mų, nes jei vi­si pra­dės jau­nin­tis, kas kiek no­ri, ga­li kil­ti chao­sas. Be to, iš pra­džių fi­nan­siš­kai tai bus priei­na­ma ne vi­siems. Pa­vyz­džiui, ki­ta – ge­no­mų žirk­lių tech­no­lo­gi­ja, lei­džian­ti iš­kirp­ti su li­ga su­si­ju­sį ge­ną, jau tai­ko­ma Ang­li­jo­je gy­dant tam tik­ras krau­jo li­gas. Efek­ty­vu­mas sie­kia apie 96 pro­c., bet vie­no pa­cien­to gy­dy­mo kai­na – maž­daug nuo 

1,5 iki 3 mln. do­le­rių. Ta­čiau tech­no­lo­gi­jos pin­ga: prieš 23 me­tus pir­mą­kart nu­skai­ty­ti žmo­gaus ge­no­mą kai­na­vo 3 mlrd. do­le­rių, o da­bar tai jau ga­li­ma pa­da­ry­ti maž­daug už 1,5 tūkst. do­le­rių.

– Va­di­na­si, klaus­ti, ar per 20–30 me­tų ti­kė­ti­na pa­siek­ti, kad 100 me­tų bus žmo­gaus gy­ve­ni­mo stan­dar­tas, ne­bė­ra pra­smės?

– Taip, ma­nau, tai įvyks net ir grei­čiau. Per pa­sta­rą­jį šimt­me­tį vi­du­ti­nę gy­ve­ni­mo truk­mę pa­dvi­gu­bi­no­me nuo 40 iki 80 me­tų. Tei­gia­ma, kad jau da­bar gi­mė kū­di­kis, ku­ris su­lauks 150 me­tų. Ta­čiau svar­bus ir psi­cho­lo­gi­nis mo­men­tas: ar pa­ts žmo­gus no­rės tiek gy­ven­ti? Pa­me­nu in­ter­viu su 116 me­tų mo­te­ri­mi, ku­ri sa­kė, kad jai jau pa­bo­do gy­ven­ti. Tai­gi čia yra ir fi­lo­so­fi­nių as­pek­tų.

– Kal­bant apie va­di­na­mą­ją il­gaam­žių bend­ruo­me­nę – ar ki­tiems iš ša­lies neat­ro­do, kad griež­tos stra­te­gi­jos, nuo­la­ti­nis stan­dar­tų sie­kis kaip tik ke­lia pa­pil­do­mą stre­są ir ga­liau­siai ima slo­pin­ti gy­ve­ni­mo džiaugs­mą?

– Ne­neig­siu, yra ir kraš­tu­ti­nių va­rian­tų. Ter­mi­nas „bio­ha­ke­ris“ api­bū­di­na as­me­nį, ku­ris nuo­lat ma­tuo­ja ir ste­bi vis­ką: nuo krau­jo ro­dik­lių iki duo­me­nų iš­ma­niuo­siuo­se žie­duo­se ar gliu­ko­zės ma­tuok­liuo­se. Gal­būt tai per­tek­li­nis da­ly­kas, bet jei žmo­nėms tai tei­kia pa­si­ten­ki­ni­mą? Aš į tai žiū­riu ra­miau: nors va­do­vau­juo­si moks­li­nė­mis gai­rė­mis, neat­si­sa­kau ir pa­pras­tų gy­ve­ni­mo ma­lo­nu­mų, pa­vyz­džiui, su­val­gy­ti bul­vių traš­ku­čių ar iš­ger­ti sal­daus ga­zuo­to gė­ri­mo. Ma­nau, svar­bu ne­pa­mirš­ti tie­siog gy­ven­ti. 

Šiame straipsnyje:
ilgaamžiškumas
senėjimas
Vai­das Dir­sė
gera savijauta
genai
genetika
miegas
jaunatviška energija

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