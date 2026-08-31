Kaip atsukti laiką – nuo miego kokybės iki genų žirklių

Žmogaus senėjimo spartą ir gyvenimo trukmę, specialistų teigimu, lemia trys esminiai veiksniai: genetika, gyvenimo būdas ir aplinka. Medicinos mokslų daktaras, genetikas ir vienas ilgaamžiškumo tyrimų pradininkų Lietuvoje Vaidas Dirsė patikslina: nors nurodoma, kad genetika amžėjimo procesus lemia apie 10–20 proc., dabar yra naujų tyrimų, kurie genetikos reikšmę mažina dar labiau – maždaug iki 5 proc. „Dabar yra daugybė būdų pagerinti savo epigenetinį biologinį laikrodį.
Tai gana plati sritis, apimanti ir gyvensenos pokyčius, ir įvairias ilgaamžiškumo mokslo inovacijas, – sako pašnekovas. – Bet kuriuo atveju didžiąją dalį to, kiek ilgai ir sveikai gyvensime, kol kas lemia gyvensena.“
– Neabejotina, kad vienas svarbiausių ilgaamžiškumo veiksnių – fizinis aktyvumas. Tačiau kas šiuo atveju svarbiau: ištvermės treniruotės ar jėgos pratimai raumenų masei stiprinti? Koks būtų auksinis standartas?
– Auksinio standarto tarsi ir nėra, bet galime kalbėti apie minimalius reikalavimus. Dabartinė rekomenduojama nueitų žingsnių norma sumažėjo nuo 10 tūkst. iki 7 tūkst. per dieną. Kaip juokauju, norint išgyventi ir nenumirti, bent tiek reikėtų nueiti kasdien. Tačiau kalbant apie ilgaamžiškumo tyrinėjimus sporto srityje pirmauja labai intensyvaus aktyvumo sporto šakos – jų atstovų ilgaamžiškumo biologiniai rodikliai būna geriausi. Lyginant sportuojančius ir nesportuojančius asmenis, tyrimų išvados nesiskiria: sportuojančių epigenetinis laikrodis ir telomerų ilgis yra jaunatviškesni. Telomeros – mūsų ląstelių chromosomų fragmentai jų galuose, kurie apskritai su amžiumi trumpėja. Jeigu jie trumpėja labai intensyviai, galime teigti, kad ir senėjama sparčiau.
Taip pat yra tyrimų, rodančių, kad, žmogui pasiekus 70 metų ribą, jėgos sportas yra būtinas, kad neištiktų tokios su senėjimu susijusios ligos kaip sarkopenija – raumenų nykimas. Taigi, kad judėti būtina, žinome ir be tyrimų, bet jie skaitine verte parodo, kad tai tikrai svarbu.
– Pastaruoju metu nemažai diskutuojama ir apie protarpinį badavimą, kalorijų ribojimą. Kuo tai gali būti naudinga mūsų organizmui?
– Mityba yra sudėtingiausia ilgaamžiškumo mokslo sritis. Norint atlikti tyrimą, reikia surinkti nemažą tiriamųjų grupę, kuri ilgą laiką laikytųsi konkretaus mitybos plano. Tai techniškai padaryti labai sudėtinga. Kol kas mityba intensyviai tyrinėjama laboratorinėmis sąlygomis su modeliniais organizmais. Ten dvi sritys rodo gerus rezultatus – Viduržemio jūros dieta ir protarpinis badavimas. Tačiau šiuos rezultatus dar reikia patikrinti su žmonėmis.
Protarpinio badavimo pagrindinė mintis yra labai teisinga. Jo metu organizmas apsivalo nuo toksinų ir kitų blogų medžiagų, reguliuojamas svoris. Tačiau tai tinka ne visiems. Šią mitybą reikėtų įsivertinti individualiai, pasitarti su specialistais, dietologais.
– Kai kurios ilgaamžiškumo studijos rodo, kad geri santykiai gali būti netgi svarbesni už dietas.
– Labai teisinga įžvalga – į tai buvo atkreiptas dėmesys tyrinėjant vadinamąsias mėlynąsias zonas pasaulyje, kur gyvena daugiausia šimtamečių. Be specifinės mitybos ir regiono ypatumų, pavyzdžiui, didelio saulės kiekio, pastebėta: ar tai būtų Okinavos sala Japonijoje, ar Sardinija Italijoje – visur egzistuoja stiprios bendruomenės. Tikėtina, kad bendruomenės pagalba ir kiti aspektai turi įtakos stresui valdyti. Stresas yra pagrindinis veiksnys, kuris, remiantis tyrimais, blogina ilgaamžiškumo rodiklius – sutrumpina telomerų ilgį ir epigenetinį amžių. Jeigu vertintume pagal svarbą ilgaamžiškumui mitybą, miegą, sportą ir stresą, pastarasis būtų pirmoje vietoje. Taigi pirmiausia reikėtų pasirūpinti streso valdymu, o tik tada pereiti prie kitų dalykų.
– Kaip populiaru sakyti, visos ligos – nuo nervų?
– Vienareikšmiškai. Pavyzdžiui, atliekant genetinius tyrimus, galime matyti streso sritį ir nustatyti, kada žmogus genetiškai jam imlesnis. Tuomet žmogus gali susirgti įvairiomis ligomis, kurioms, atrodo, nėra akivaizdžios priežasties, nors vis dėlto priežastis aiški – daug streso.
– Ir priešingai – kokybiškas miegas tampa esmine organizmo regeneracijos prielaida?
– Tikrai taip. Vėlgi buvo atliktas tyrimas, kuris labai aiškiai parodė, kad mažiau nei 6 valandas miegančio žmogaus telomeros būna ganėtinai trumpos. Įdomu, kad jei miego trukmė ilgesnė nei 8 valandos, telomeros taip pat trumpesnės. Vadinasi, 6–8 valandų miego trukmė yra tinkamiausia kalbant apie ilgaamžiškumą ir biologinį amžių. Šiandien jau nesunkiai galime pamatuoti miego kokybę ir tai tikrai rekomenduoju. Neužtenka išmiegoti 8 valandas – svarbu stebėti būtent gilaus miego trukmę ir kitas miego fazes, nes tai suteikia daug naudingų išvadų. Jeigu gilaus miego fazė nuolat trumpesnė nei pusantros valandos per naktį, tai gali rodyti ne tik ilgaamžiškumo problemas, bet ir sveikatos sutrikimus. Esame stebėję asmenis, kurių gilaus miego fazė trunka vos apie pusvalandį, – tai labai prastas rodiklis. Mano paties rekordas siekia 3 valandas 40 minučių, o tai faktiškai dvigubai viršija rekomenduojamą normą. Stebint rodiklius galima koreguoti papildų protokolus ar taikyti specifines terapijas, kurios padeda gerinti miego kokybę.
– Taigi esate iš tų mokslo atstovų, kurie teoriją grindžia ir savo patirtimi?
– Taip, ir Lietuvoje jau esame subūrę tam tikrą ilgaamžiškumo bendruomenę – teorijas taikome praktiškai, o ar tai veikia, parodo ilgaamžiškumo biologinių parametrų matavimai. Kadangi juos atliekame kas pusmetį jau dešimt metų, o bendruomenė išaugo nuo penkių iki beveik 900 žmonių, turime patikimų praktinių pastebėjimų, kas pagerino rodiklius, o kas pablogino.
– Kiek Jums pačiam pavyko atsukti savo laikrodį atgal?
– Kai man sukako 40, biologiškai buvau dvejais metais jaunesnis. Tai neblogas rezultatas. Tačiau mūsų bendruomenėje yra žmonių, kurie sugebėjo pajaunėti ir dešimčia metų. Žinoma, yra ir antirekordinių atvejų, kai pagal biologinį amžių žmogus būna net keturiolika metų vyresnis.
– Šiek tiek užsiminėte apie papildus. Šiandien jau nemažai medžiagų populiarėja būtent kaip priemonės ilgaamžiškumui skatinti: nikotinamido mononukleotidas (NMN), resveratrolis ir kt. Ar jau turime pakankamai įrodymų apie realią jų naudą?
– NMN, taip pat nikotinamido ribozidas (NR), resveratrolis, trimetilglicinas (TMG) intensyviai tyrinėjami moksliniu lygmeniu. Su laboratoriniais gyvūnais atlikta daugybė tyrimų ir stebėta atitinkamų preparatų nauda ilgaamžiškumui. Tačiau, kalbant apie žmones, tokių tyrimų dar trūksta, nors su NMN / NR šiuo metu vyksta keliolika klinikinių tyrimų, tačiau jie dar pirmosiose fazėse. Efektyvumą ilgaamžiškumui patikrinti sudėtinga, kol žmogus nenugyvena viso savo gyvenimo, bet tikrinami biologiniai parametrai, pavyzdžiui, nikotinamido adenino dinukleotido (NAD) koncentracija. Įrodyta, kad NMN / NR ją padidina. Kadangi NAD molekulė yra gyvybiškai svarbi mūsų organizmui, galime daryti netiesiogines išvadas, kad, vartojant NMN / NR ir padidėjus NAD koncentracijai, ląstelės atjaunėja, o tai daro netiesioginę įtaką ilgaamžiškumui. Taigi atsakymas: ir taip, ir ne. Taip, nes yra tyrimų su gyvūnais; ne, nes dar trūksta tyrimų su žmonėmis.
– Neabejotinai ilgaamžiškumas netenka prasmės be aštraus proto. Kokius galėtume akcentuoti įpročius, kurie padėtų išlaikyti smegenų neuroplastiškumą ir vyresniame amžiuje?
– Patarimų šioje srityje – labai daug: nuo nuolatinės protinės veiklos iki papildų. Pavyzdžiui, naujausi tyrimai rodo, kad kreatinas labai pagerina smegenų funkcijas, nors anksčiau jis buvo laikomas klasikiniu sportininkų papildu raumenų masei. Pasirodo, net nedidelės jo dozės yra itin svarbios smegenims, ypač vyresniems žmonėms.
Beje, mūsų bendruomenėje teko tyrinėti ilgaamžius nuo 99 iki 106 metų. Visiems jiems būdingas nuolatinis domėjimasis – tai ir yra auksinis standartas. Taip pat jie pabrėžė, kad stengiasi vengti streso, mėgsta pajuokauti, yra pozityvūs.
– Jeigu žmogus šiandien nuspręstų siekti ilgaamžiškumo, kokius paprastus, bet moksliškai efektyviausius pokyčius rekomenduotumėte pirmiausia?
– Siūlyčiau to nedaryti savarankiškai, nes žmogus, neturintis biomedicininio išsilavinimo, perskaitytą informaciją gali interpretuoti klaidingai ir sulaukti priešingo efekto. Rekomenduoju pasikonsultuoti su specialistais, kurie sudėliotų planą. Tačiau, kaip ir kalbėjome, visada svarbu pradėti nuo sveikos gyvensenos, nes nėra trumpesnio kelio – vartojant papildus, bet blogai maitinantis, mažai miegant ir nesportuojant ilgai gyventi nepavyks. Pradėjus sveikai gyventi galima pasidomėti ir inovacijomis, tokiomis kaip šalčio, raudonųjų spindulių terapija, hiperbarinės deguonies kameros.
Reikia pripažinti, kad, norint giliai į tai pasinerti, prireiks ir finansų, ir laiko. Kažkada skaičiavau, kad, norint maksimaliai išnaudoti visas galimybes: mitybą, papildus, procedūras, tyrimus, reikėtų apie 500 eurų per mėnesį. Galima susidėlioti ir pigesnį planą, bet iš principo ilgas gyvenimas ir jaunystė nėra nemokami dalykai.
– Ilgaamžiškumas Jūsų akiratyje – bemaž 20 metų. Kaip per šį laikotarpį pasistūmėjo mokslas?
– Per 20 metų atsirado labai daug naujų tyrimų. Einama link to, kad būtų galima kontroliuoti patį senėjimo procesą ląstelių lygmeniu ir net jį atsukti atgal. Tai skamba fantastiškai, bet jau atlikta sėkmingų tyrimų su pelėmis ir beždžionėmis. Pavyzdžiui, beždžionėms buvo atjaunintas akies audinys. Tai didžiulis proveržis ir revoliucija medicinoje. Šių metų sausį pradėti pirmieji tokie tyrimai su žmonėmis – jie turėtų baigtis 2032 m. Tad, jei viskas seksis gerai, bus galima praktiškai taikyti genų inžinerijos metodą, įtraukiant keturis faktorius, kurie leidžia atjauninti ląstelę. Žinoma, tai sukels etinių ir teisinių klausimų, nes jei visi pradės jaunintis, kas kiek nori, gali kilti chaosas. Be to, iš pradžių finansiškai tai bus prieinama ne visiems. Pavyzdžiui, kita – genomų žirklių technologija, leidžianti iškirpti su liga susijusį geną, jau taikoma Anglijoje gydant tam tikras kraujo ligas. Efektyvumas siekia apie 96 proc., bet vieno paciento gydymo kaina – maždaug nuo
1,5 iki 3 mln. dolerių. Tačiau technologijos pinga: prieš 23 metus pirmąkart nuskaityti žmogaus genomą kainavo 3 mlrd. dolerių, o dabar tai jau galima padaryti maždaug už 1,5 tūkst. dolerių.
– Vadinasi, klausti, ar per 20–30 metų tikėtina pasiekti, kad 100 metų bus žmogaus gyvenimo standartas, nebėra prasmės?
– Taip, manau, tai įvyks net ir greičiau. Per pastarąjį šimtmetį vidutinę gyvenimo trukmę padvigubinome nuo 40 iki 80 metų. Teigiama, kad jau dabar gimė kūdikis, kuris sulauks 150 metų. Tačiau svarbus ir psichologinis momentas: ar pats žmogus norės tiek gyventi? Pamenu interviu su 116 metų moterimi, kuri sakė, kad jai jau pabodo gyventi. Taigi čia yra ir filosofinių aspektų.
– Kalbant apie vadinamąją ilgaamžių bendruomenę – ar kitiems iš šalies neatrodo, kad griežtos strategijos, nuolatinis standartų siekis kaip tik kelia papildomą stresą ir galiausiai ima slopinti gyvenimo džiaugsmą?
– Neneigsiu, yra ir kraštutinių variantų. Terminas „biohakeris“ apibūdina asmenį, kuris nuolat matuoja ir stebi viską: nuo kraujo rodiklių iki duomenų išmaniuosiuose žieduose ar gliukozės matuokliuose. Galbūt tai perteklinis dalykas, bet jei žmonėms tai teikia pasitenkinimą? Aš į tai žiūriu ramiau: nors vadovaujuosi mokslinėmis gairėmis, neatsisakau ir paprastų gyvenimo malonumų, pavyzdžiui, suvalgyti bulvių traškučių ar išgerti saldaus gazuoto gėrimo. Manau, svarbu nepamiršti tiesiog gyventi.
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