Kaip pasiruošti operacijai: jokio makiažo, lakuotų nagų ar priklijuojamų blakstienų

Vien Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (RVUL) operuojama apie 60 žmonių per dieną, tačiau kasdien net tris operacijas tenka atidėti dėl netinkamo žmonių pasiruošimo. Pacientai atvyksta sočiai prisivalgę, neišsigydę kitų ligų arba pasipuošę kaip į Vienos balių. Ką reikėtų žinoti, LNK žurnalistas teiravosi RVUL gydytojos reanimatologės anesteziologės Gabrielės Ledinauskienės.

– Prieš planinę operaciją yra labai daug žingsnių, kaip jai turėtume pasiruošti. Kokie tie žingsniai?

– Pradėčiau nuo to, kokias klaidas dažniausiai daro pacientai. Labai dažnai operacijos dieną atvyksta ir pavalgę, ir išgėrę skysčių. Taip pat daugelis būna neatlikę reikalingų tyrimų prieš operaciją arba neteisingai nutraukę tam tikrų vaistų vartojimą, ypač kraują skystinančių.

– Kokiais atvejais dar negalite atlikti planinės operacijos ir tenka ją atidėti?

– Viena iš tokių dažnesnių priežasčių ta, kad žmonės būna neišsigydę tam tikrų ligų. Pavyzdžiui, esant labai dideliam kraujospūdžiui, mes negalime atlikti nei anestezijos, nei operacijos.

– O kaip dėl maisto? Prieš operaciją visai nederėtų valgyti ir reikėtų atvykti tuščiu skrandžiu?

– Prieš operaciją valgyti tikrai nederėtų. Daugelis galvoja, kad šis draudimas yra vien tam, kad po operacijos nesupykintų. Ne visai taip. To priežastis gerokai rimtesnė. Anestezijos metu atsipalaiduoja visi raumenys, tarp kurių ir skrandžio. Ir jeigu jis yra pilnas, jo turinys laisvai gali keliauti į viršų. O tuo metu neveikiant apsauginiams refleksams, kurie anestezijos metu irgi būna užblokuoti, gali patekti į plaučius, kvėpavimo takus. Ir tai gali baigtis mirtimi. Tokia būklė vadinasi aspiracija ir sukelia labai stiprų plaučių uždegimą, kuris net ir šiais laikais yra itin sunkiai išgydomas. Dažniausiai reikalauja intensyvios terapijos. Jei įvyksta tokia komplikacija, išgelbėti pavyksta maždaug tik kas antrą pacientą.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Kiek laiko iki operacijos negalima valgyti?

– Žmogui, kuris neturi skrandžio ištuštinimą lėtinančių ligų, pavyzdžiui, cukrinio diabeto, rekomenduojama iki operacijos nevalgyti šešias valandas, tiek pat laiko neturėtų gerti nei kavos, nei arbatos. Na, o vandenį ar negazuotą mineralinį galima vartoti ilgiau, tačiau bet kokių skysčių jau nereikėtų gerti likus dviem valandoms iki operacijos.

Svarbu prieš planinę operaciją atvykti ne tik nelakuotais nagais, bet ir be jokio makiažo.

– Ar tiesa, kad negerai ir lakuoti nagai? Kodėl?

– Taip, tiesa. Mums, anesteziologams, svarbi paciento tiek veido odos spalva, tiek nagų spalva, nes visa tai suteikia papildomos informacijos apie sveikatos būklę. Tad patartume prieš planinę operaciją atvykti ne tik nelakuotais nagais, bet ir be jokio makiažo. Ir kitas svarbus momentas, ypač kalbant apie nagus, mes dedame ant piršto tokį specifinį prietaisą, kuris veikia šviesos principu. Jeigu nagas lakuotas, tai gali iškreipti parodymus. Kitas ne mažiau svarbus dalykas – esant labai ilgam nagui, mes tiesiog negalime šio prietaiso uždėti. O jis labai svarbus, nes rodo deguonies įsisotinimą kraujyje.

– Ilgų nagų negalima, makiažo – irgi. O kaip dėl priklijuojamų blakstienų?

– Patartume irgi specialiai prieš operaciją to nedaryti, gydytojams tikrai nerūpi grožis. Yra daug svarbesnių priežasčių. Bendrosios anestezijos metu neveikia jokie apsauginiai refleksai. Žmogus nemirksi, akys gali išsausėti. Kad to išvengtume, dažnai akis apklijuojame specialia plėvele. Ypač dėl to, kad jei keičiant paciento padėtį akis nevalingai atsimerktų, nesant tiems refleksams galimi ragenos pažeidimai. Tad tos dirbtinės blakstienos gali prilipti prie tų plėvelių ir padaryti meškos paslaugą.

– O kaip dėl papuošalų? Ar būna tokių pacientų, kurie sako, kad tai jo talismanas ir nenusiims?

– Pasitaiko ir tokių atvejų, bet vėlgi visi draudimai turi priežastį. Operacijos metu skiriame pacientui nemažai skysčių, dėl ko gali pabrinkti audiniai, pirštai ir paskui žiedą tenka nuimti, nes jis ima spausti ir sukelia skausmą. Kai kuriais atvejais netgi gali tekti jį nukirpti replėmis. Be to, operacijos metu kraujui stabdyti mes naudojame prietaisą, kuris pagrįstas elektros išlydžio principu. Tuomet per metalą elektros srovė gali pereiti ir nudeginti odą.

– Sakoma, kad patiems nereikėtų skustis ir plaukelių nuo tos vietos, kuri bus operuojama?

– Taip. Tai atliks medicininis personalas, kuris su specialia plaukų kirpimo mašinėle daug geriau nuskus, nei tai padarytų pats žmogus. Nes neteisingai skutant galima pažeisti ir odą, o vėliau gali įaugti plaukeliai – kyla tos operuotos vietos supūliavimo rizika.