Kaip šiandien užauginti sveiką vaiką?

Kaip atpažinti, kad vaikui trūksta miego, judėjimo ar poilsio, ir kokių signalų tėvai neturėtų ignoruoti? Koks turėtų būti balansas tarp draudimų ir tinkamų įpročių ugdymo? Apie tai „Žinių radijo“ žurnalistė kalbėjosi su klinikos „Pagalba mažyliui“ vaikų gydytoja, mitybos ir sveikos gyvensenos specialiste Egle Lanzbergaite-Manuilova.
– Dar 2018 m. buvo skelbiama, kad beveik 89 proc. vaikų buvo diagnozuota bent viena liga ar trauma. Aštuoneri metai praėjo nuo to laiko. Ką stebite šiandien? Kokias išvadas galime daryti kalbėdami apie mūsų vaikų sveikatą? Kokios tendencijos, jeigu lygintume su ankstesniais laikais? Kaip keičiasi vaikų sveikata ir, labai įdomu, kaip keičiasi tėvų požiūris į vaikų sveikatą?
– Vaikų gydymo įstaigose mes vis dar kasdien sulaukiame pacientų dėl tų pačių priežasčių. Iš esmės nuo infekcijų šimtu procentų apsisaugoti nepavyksta, todėl atvyksta sergantys vaikučiai, atvyksta ir profilaktiniam patikrinimui. Bet galbūt esminis pokytis tarp to, kas buvo anksčiau ir yra dabar, yra šiek tiek, nesakyčiau, gerąja linkme pasikeitęs gyvenimo būdas. Dėl to turime labai ženkliai, sakyčiau, net epidemiškai išaugusį vaikų, turinčių antsvorio ar medžiagų apykaitos problemų, skaičių. Taip pat, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, jeigu grįžtume į 1990 m., 8 proc. 5–19 metų amžiaus vaikų turėjo antsvorio problemų. O šiuo metu, kalbant apie 2022 m., kiek rodo naujausia informacija, priskaičiuojama apie 20 proc. antsvorio turinčių vaikų būtent toje pačioje 5–19 metų amžiaus grupėje. Tai tikrai yra epideminio lygio problema ir ji vienareikšmiškai susijusi su gyvenimo būdo pasikeitimu, jo sėslumu.
– Kas dar lemia nesveikos gyvensenos elementus mūsų vaikų kasdienybėje? Be sėslumo, ką dar galėtume įvardyti kaip greta einančius veiksnius, kurie lemia tokią drastišką statistiką?
– Dėl urbanizacijos, gyvenimo pokyčių mes mažiau judame. Dėl apskritai pasikeitusio gyvenimo būdo, technologijų atsiradimo mūsų kasdienybėje. Sėslumas, manau, apibrėžia viską bendrai. Mes vis dėlto daugiau laiko praleidžiame sėdėdami prie ekranų nei būdami lauke. Kitas momentas turbūt yra tai, kad labai ženkliai pasikeitė mityba, maisto produktų ir maistinių medžiagų kiekiai, pats maisto gaminimo principas, jo gavimas. Dabar galime nueiti į parduotuvę ir nusipirkti pagamintą šaldytą picą, sėkmingai ją atšildyti per kelias minutes ir nesukti sau galvos – tiesiog valgyti. Anksčiau žmonės tikrai daugiau gamindavo maistą. Tai taip pat ženkliai pasikeitė, ir manau, kad tai labai smarkiai veikia būtent medžiagų apykaitos pokyčius, žmogaus gyvenimą, dėl ko atsiranda svorio pokyčių, antsvoris, ir turime tą epideminio lygio problemą.
– Jūs sakote, kad mūsų vaikų gyvenime dominuoja sėslus gyvenimo būdas. Kalbant apie judėjimą šiandien, kiek judėjimo iš tikrųjų reikia vaikui, kad jo būtų bent jau pakankamai? Kiek jis turi pajudėti per dieną?
– Jeigu imtume elementariai, nekalbėtume apie kažkokius sporto būrelius, treniruotes, atletų ruošimą ir panašiai, o apie elementarų judėjimą – pasivaikščiojimą, važiavimą dviračiu, tiesiog laisvalaikio praleidimą, kiek įmanoma daugiau lauke, – rekomenduojama, kad minimalus laikas, praleistas judant, turėtų būti bent valanda per parą. Čia kalbame apie mažesnius žmogeliukus. Jeigu jau kalbame apie didesnius, vyresnius mokyklinukus ar paauglius, rekomendacija yra bent iki dviejų valandų per dieną praleisti judant. Mes dabar gyvename labai greitai – tas pats bėgimas, lėkimas, tempas didžiulis. Tėvelių noras atitraukti vaikučius nuo ekranų kiek įmanoma iš tiesų verčia ieškoti įvairiausių būrelių, tarp jų ir sporto, užsiimti kažkokiomis veiklomis. Bėda turbūt yra ta, kad visa tai vis tiek neatsveria sėdimo gyvenimo būdo. Deja, žmonės įsivaizduoja, kad jeigu vaikas eis, pavyzdžiui, į karatė arba futbolo būrelį ir ten pabus 40 min., to pakaks, kad vaikas visą savaitę jau būtų laikomas aktyviu. To nepakanka. Aktyvumo reikia kiekvieną dieną ir ne tik aktyvaus fizinio judėjimo, bet tiesiog pabuvimo lauke, pasivaikščiojimo, širdies darbo suaktyvinimo, pasivažinėjimo dviračiais, paspirtukais ir kažko panašaus. Tiesą pasakius, mes, tėvai, esame tas rodiklis, kuris turėtų rodyti vaikui tinkamą pavyzdį. Pasakius „Eik ir padaryk“, niekas nevyksta, nes mes nesame autoritetas, jei patys nerodome gero pavyzdžio, sėdėdami ir bandydami uždirbti viso pasaulio pinigus. Negražiai pasakiau, bet taip yra. Vietoj to galėtume paskirti tą valandą buvimui kartu su šeima, kas stiprintų ryšį tarpusavyje, o tai yra labai svarbu sveikam gyvenimui – tiek emociniam, tiek fiziniam. Ir tuo pačiu pabūtume, pajudėtume, pabūtume lauke, pakvėpuotume oro ir pasijudintume, o ne sėdėtume ant kėdės ištisai.
– Vis dėlto norint pasiekti tam tikrų rezultatų, tėvai vienareikšmiškai turi rodyti pavyzdį, nes vaikai iš tėvų mokosi. Kitas dalykas, tikriausiai, yra draudimai – tai irgi vienas iš momentų ugdant vaiką. Ar vien draudimais galime kažko pasiekti, ar vis dėlto turėtume ieškoti balanso tarp draudimo ir skatinimo? Kaip to pasiekti, nes, manau, tai gana didelis iššūkis?
– Tai yra iššūkis ir vaikams, ir tėvams. Tėvams – kad vis dėlto būtų išgirsti, vaikams – kad atlieptų tai, ką išgirdo, ir kartu būtų įgyvendinti jų poreikiai bei norai. Neseniai skaičiau labai neblogą psichologų ir psichoterapeutų parašytą straipsnį būtent apie draudimus. Pavyzdžiui, dabar labai mėgstama tėvelių nuobauda – „Aš atimsiu tavo telefoną.“ Atimame telefoną, ir kas iš to? Reikia suprasti, kad ypač vyresnių vaikų pasaulyje telefonas yra pagrindinė tarpusavio bendravimo ir ryšio priemonė. Jeigu mes anksčiau bijodavome, kad mums neleis išeiti į lauką ir pabūti su draugais, kad bus vadinamasis namų areštas, kai kažką prisidirbai, tai dabar tiesioginis to atitikmuo yra telefono atėmimas. Pagrindinis bendravimas, deja, vyksta per socialines medijas ir įvairiausias programėles. Ir jeigu mes atimame telefoną, atimame ne tik galimybę būti „YouTube“, žiūrėti filmus ar užsiimti kažkokia kita, galbūt ne visada naudinga veikla, bet ir galimybę bendrauti. Todėl buvo pabrėžta, kad draudimas vis dėlto nėra pats geriausias sprendimas. Apskritai senovinė patarlė, kad uždraustas vaisius yra saldesnis, yra visiškai teisinga. Ką tai reiškia? Jeigu mes kažką labai drausime, tarkime, žmogui visiškai uždrausime valgyti saldumynus, kas tada vyksta? Vienas dalykas – mes vis tiek šimtu procentų neapsaugosime jo nuo to, nes jis gyvena visuomenėje, kur tai yra pakankamai įprasta, ir vis tiek kažkur gaus bei paragaus. Kitas dalykas – dar labiau norėsis eiti ir paragauti, nes mes tai uždraudžiame. Man asmeniškai ir, mano akimis, šiuolaikinėje visuomenėje labai priimtina yra laikytis tam tikro 80 ir 20 santykio. Tarkime, jeigu 80 proc. savo pasirinkimų ar veiklos vykdysime tinkamai, tai 20 proc. galime šiek tiek nusileisti ir elgtis ne taip idealiai. Kaip pavyzdys – sveika, įvairiapusė mityba yra tiesiog būtina augančiam organizmui, vaikui ir tuo pačiu suaugusiajam. Apie vaikus kalbant, tai yra labai svarbu. Bet jeigu bandysime pasiekti 100 proc. sveikos mitybos ir visa kita, kas nesveika, bus uždrausta, sakysime: „Ne, tu šito negausi“, atsiras pasipriešinimas. Bet jeigu sakysime: „Gerai, šiandien suvalgysime šitą troškinį su pupelėmis, palaikysime visavertę mitybą, o tada galėsi suvalgyti porciją ledų ar saldainį“, bus kitaip. Išlaikome 80 proc. sveiko požiūrio ir paliekame 20 proc. kažko mažiau sveiko. Ir tai būtų puikus rezultatas, nes visko negrįstume draudimu, o remtumėmės susitarimo principu.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
– Gal dar turite kokių paslapčių tėvams, kaip su mityba draugauti, kaip sukurti teisingą, sveiką santykį tarp vaiko ir maisto?
Senovinė patarlė, kad uždraustas vaisius yra saldesnis, yra visiškai teisinga.
– Kitas dalykas, kuris taip pat yra ypatingai svarbus, jeigu norime, kad vaikai teisingai maitintųsi, – turime patys taip maitintis ir rodyti tinkamą pavyzdį. Žiūrėkite, pradedame vaiką maitinti, po truputį įvedame vadinamąjį normalų žmonių maistą. Ir kišame jam brokolį, kišame kalafiorą, nors patys, gink Dieve, jau nenorime to brokolio savo lėkštėje net matyti. Tai kaip jūs dabar įsivaizduojate – ims žmogus ir valgys tą brokolį? Niekaip. Ką noriu pasakyti – jeigu jūs norite, kad jūsų vaikai valgytų visavertiškai, valgytų daug gerų dalykų, jūs, o ne kažkas kitas, turite dėti į savo lėkštę tokius produktus. O kad galėtumėte jam įdėti, tas pats turėtų atsidurti ir jūsų lėkštėje. Kaip jūs galite žmogui nurodinėti daryti tai, ko patys nedarote? Ir čia yra didžiausia šiuolaikinės visuomenės problema, nes mes, tėveliai, bėgame, skubame. Čia kažką greitai nusipirksiu, čia kažką suvalgysiu, o normalus maistas, duok Dieve, būna vakare, per vakarienę. Ir tada galvojame, kaip čia greičiau viską padaryti: vaikui padarysiu sveikiau, o aš čia kažką greitai suvalgysiu. Ne, taip nevyksta. Čia prarandame net kelis aspektus. Vienas dalykas – patys sveikai nesimaitiname. Kitas dalykas – prarandame ryšį šeimoje, jeigu nesėdame kartu prie bendro stalo, nesidalijame maistu. Žiūrėkite, prieš 20–50 metų pagrindinis žmonių gyvenimas ir vykdavo prie stalo: bendravimas, visų reikalų aptarimas, dalijimasis emociniais dalykais. O tai irgi yra labai didelė sveiko gyvenimo dalis – dalijimasis. Dalijimasis savo emocijomis, gyvenimo įspūdžiais, buvimas kartu ir, aišku, dalijimasis maistu. Turime suprasti, kad jeigu norime, jog tas žmogutis, kurį leidžiame į pasaulį, matytų ir rinktųsi teisingai, bent 80 proc. tų teisingų pasirinkimų turime jam rodyti.
– O nuo kokio amžiaus tai turėtų prasidėti?
– Palikime tuos mažuliukus, kurie tik pradeda valgyti, ir pakalbėkime apie vadinamuosius „todlerius“, kai žmogus jau sėda su jumis prie bendro stalo ir valgo tą patį maistą, nuo tada viskas ir turėtų prasidėti.
– Aš atsimenu šūkį iš vaikystės: „Kol visa lėkštė nebus tuščia, nuo stalo nepakilsi.“ Nors tu į maistą jau nebegali žiūrėti. Kaip jūs traktuojate šitą situaciją? Ar užbaigti privaloma?
– Priklauso nuo aplinkybių. Japonai turi labai gerą požiūrį į maistą. Vėlgi, čia galbūt tam tikros įtakos turi ir tai, kad būtent šioje šalyje nutukimo problema nėra tokia didelė kaip visur kitur. Esmė ta, kad jie rekomenduoja pavalgyti maždaug iki 80 proc. Sotumo. Tai reiškia, kad neprisiryti iki tokio lygio, kai jau viskas lipa per kraštus ir nebegali pajudėti, bet palikti dar šiek tiek vietos. Tuomet nebus sunku judėti, netrauks miegas ir panašiai. Jeigu matome, kad lėkštė buvo pajudinta, žmogus jau keliasi nuo stalo ir bėga kažką veikti arba nori kažko kito valgyti, žinoma, sustabdome ir paprašome pabaigti, kiek įmanoma daugiau suvalgyti, arba pasirinkti. Bet tikrai nereikia prikimšti iki kaklo ir tikėtis, kad suvalgys viską. Manau, kad perdėtas spaudimas gali perlaužti visą gerą situaciją į priešingą pusę.
– Kada jau tėvams reikėtų sunerimti dėl vaiko svorio? Kokie signalai rodo, kad čia jau nėra gerai? Turbūt ir per didelis, ir netinkamai per mažas svoris turėtų kelti nerimą?
– Pradėkime nuo per mažo svorio, nes vienareikšmiškai pavojingos yra abi pusės – ir per mažas, ir per didelis svoris. Sakykime, kad per mažas svoris kai kuriais atvejais gali būti pavojingesnis sveikatai kaip ūmus procesas. Valgymo sutrikimai, ypač pasireiškiantys jauniems žmonėms, gali būti pavojingi gyvybinėms funkcijoms, ypač kai svoris tampa itin mažas. Pavojingi dalykai, kurie galėtų atkreipti tėvelių dėmesį, būtų per mažas maisto suvartojimas, kai lėkštėje lieka labai daug maisto arba žmogus nuolat atsikalbinėja ir sako: „Ne, aš nenoriu, aš nealkanas,“ ir taip toliau. Kitas svarbus dalykas – jeigu po valgio iš karto bėga į tualetą ir neaišku, ko ten bėga. Su beveik suaugusiu žmogumi, paaugliu arba vyresniu mokyklinuku mes, žinoma, labai nesikabinėjame, kai jie eina į tualetą, bet čia irgi svarbus momentas. Jeigu tai vyksta iš karto po valgymo ir nuolat matomas tam tikras cikliškumas, galbūt reikėtų sunerimti ir atkreipti dėmesį, kas ten tualete vyksta. Galbūt maistas yra pašalinamas ir nepasisavinamas. Vėlgi, bendras silpnumas, alpimai, negalėjimas susikaupti, mokytis, prislėgtos emocijos – tai yra ženklai, kurie galėtų rodyti, kad žmogus turi problemų pirmiausia su savo emocine būsena, o kartu ir su valgymo problemomis. Kita vertus, jeigu žiūrėsime į didesnio svorio pusę, žmogus gali neatrodyti blogai. Jis gali neatrodyti labai liūdnas, pavargęs ar išsekęs, gali turėti daugiau jėgų, nes maistinių medžiagų gauna pakankamai. Bet iš kitos pusės jis bus mažiau ištvermingas fiziniam krūviui, net ir atliekant elementarius fizinius veiksmus – važiuojant dviračiu, einant didesnį atstumą, lipant laiptais į antrą ar trečią aukštą. Jaučiamas nuovargis gali būti kur kas didesnis, ypač jeigu svoris yra didesnis. Apskritai labai svarbus momentas yra tiesiog žmogutį apžiūrėti. Jeigu matote, kad jis sėdi susikūprinęs, pasilenkęs, kaklas nunarintas, jeigu matote, kad stovėdamas pilvą atkiša, galva palenkta į priekį, netaisyklinga stovėsena ir laikysena – tai jau vienas iš ženklų, kad raumenys yra silpni, vadinasi, jų fizinio aktyvumo yra per mažai. Kitas dalykas – tai gali būti ir antsvorio pasekmė. Aišku, svarbi ir bendra žmogaus išvaizda. Didesnis riebalų kiekis, ypač aplink pilvą, yra tikrai pavojingas. Kuo jis didesnis, tuo pavojingiau. Net, sakysime, ne pats svoris, kaip masė, kurią matuojame užlipę ant svarstyklių, bet būtent didesnė pilvo apimtis yra reikšmingas rodiklis žmonėms, kurie turi nutukimą ir metabolinių ligų. Tai, aišku, ir cukrinis diabetas, ir padidėjęs kraujospūdis, ir panašiai. Atsiranda kitos sveikatos problemos, kurios galbūt nėra tokios ūmios, ne tokios pavojingos gyvybei čia ir dabar, bet ateičiai tikrai nupiešia labai liūdną vaizdą.
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