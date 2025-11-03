Kaišiadoryse atidarytas gyvybės langelis

Kaišiadorių r. savivaldybės sveikatos centro Ūkio skyriaus darbuotojai Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus patalpose įrengė langelį ir specialią erdvę lopšeliui. Iš lauko pusės atvėrus langelį ir palikus lopšelyje kūdikį, įsijungia signalizacija. Aplinkui nėra stebėjimo kamerų, kad būtų užtikrintas asmenų anonimiškumas.
Langelio atidarymo ceremonijoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, pašventinęs gyvybės langelį, Seimo narys Algimantas Radvila, Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna, vicemeras Ignas Simonaitis, Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktorius Karolis Petkevičius, savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė Danguolė Miliauskaitė, Sveikatos centro direktorius Linas Vitkus.
Kaip sakė meras Š. Čėsna, gyvybės langelį nuspręsta įrengti po šiemet rugpjūtį įvykusio skaudaus, tačiau laimingai pasibaigusio atvejo, kai prie Sveikatos centro Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus durų vidurnaktį buvo paliktas naujagimis. Darbuotojai po nuskambėjusio skambučio jį rado lauke ir po pirminės apžiūros iškvietė greitosios medicinos pagalbą, kuri kūdikį nuvežė į Kauno klinikas išsamesnei neonatologų apžiūrai.
Tai buvo pirmas toks atvejis Kaišiadorių rajone. Sveikatos centro ir Kaišiadorių r. savivaldybės vadovai sutarė užtikrinti, kad ateityje tokiose situacijose būtų sudarytos saugios, orios ir humaniškos sąlygos tiek kūdikiui, tiek motinai. „Šis langelis – tai mūsų bendras įsipareigojimas gyvybei. Net ir sudėtingose situacijose žmogus turi turėti galimybę elgtis atsakingai – išsaugoti kūdikio gyvybę ir orumą“, – sakė meras Š. Čėsna.
Vyskupas J. Ivanauskas pabrėžė: „Kiekviena gyvybė yra dovana, ir kiekvienas žingsnis, padedantis ją išsaugoti, liudija meilę, atjautą ir tikrą žmogiškumą. Tegul šis langelis tampa vilties simboliu ir pagarbos kiekvienai gyvybei išraiška.“
Tegul šis langelis tampa vilties simboliu ir pagarbos kiekvienai gyvybei išraiška.
Seimo narys A. Radvila akcentavo, kad gyvybės langeliai – tai jautri, tačiau labai reikalinga priemonė. „Jie suteikia galimybę išvengti tragedijų ir užtikrina, kad kiekvienas kūdikis būtų saugus nuo pat pirmosios gyvenimo akimirkos“, – kalbėjo Seimo narys.
Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro direktorius doc. dr. Linas Vitkus sakė, kad Sveikatos centras – didžiausia gydymo įstaiga rajone – svarbi ne tik bendruomenės sveikatos priežiūrai bei gydymui, bet ir atlieka reikšmingą socialinę funkciją. „Be įvairių medicininių paslaugų turime mobilią slaugos namuose komandą, dienos stacionarus vaikams, senjorams ir tiems, kam reikia užtikrinti kasdienį psichikos sveikatos palaikymą. Dabar įrengėme gyvybės langelį. Džiaugiuosi, kad galėjome sukurti vietą, kurioje kūdikis bus saugus, o motina – nepasmerkta. Tokie sprendimai – tylūs, bet labai svarbūs“, – kalbėjo L. Vitkus.
Sveikatos centro Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus vedėja Daiva Leskova teigė, kad personalas turi reikiamų kompetencijų ir įrangos suteikti pagalbą kūdikiams. „Taip pat turime galimybę visą parą susijungti teletiltu su Kauno klinikų kolegomis konsultacijai“, – tvirtino ji.
Gyvybės langelio lopšelį, į kurį saugiai gali būti įdėtas kūdikis, padovanojo LSMU Kauno ligoninė, kai šį rudenį nuspręsta uždaryti P. Mažylio gimdymo namų filialą.
Šalyje iš viso veikia dešimt gyvybės langelių.
Naujausi komentarai