Kam skiepai labiausiai reikalingi?

Apie tai LNK žurnalistas kalbėjosi su Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Aleksandra Liepaite.
– Gydytoja, ar žmonės jau skiepijasi ir nuo ko?
– Taip, skiepijasi, sakyčiau, gana aktyviai – daugiausia nuo gripo ir COVID-19, kas šiuo metu yra aktualiausia.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Bet kas labiausiai pacientus atbaido nuo skiepų ir kodėl?
– Manau, kad vis dar gyvi tam tikri mitai, kad galima susirgti nuo skiepo arba kad jis gali papildomai užkrėsti kitomis ligomis ar sukelti kokius nors sutrikimus. Kai kurie bijo ir galimų komplikacijų po skiepo.
– Tačiau komplikacijos po skiepo nėra tokios baisios, palyginti su tuo, kas gali nutikti nepasiskiepijus. Kam skiepai, gydytojų nuomone, yra svarbiausi?
– Žinoma, kad skiepai svarbiausi rizikos grupių žmonėms – asmenims virš 65 metų, sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis. Tačiau noriu pabrėžti, kad labai svarbu skiepytis ir jauniems, sveikiems žmonėms, ir, žinoma, vaikams, nes taip kuriame bendrą imunitetą.
– Kaip dažnai sutinkate skeptiką, kuris sako, nesiskiepysiu, nes vis tiek susirgsiu? Ir ką tokiems atsakote?
– Taip, pasitaiko tikrai nemažai. Noriu pasakyti, kad vakcinos neapsaugo 100 proc. nuo ligos, bet tikrai apsaugo nuo itin sunkių formų, komplikacijų ir netgi nuo pačių baisiausių pasekmių.
– Kaip dažnai tenka perkalbinėti pacientus, kad pasiskiepytų, nes tai padės?
– Tenka, iš tikrųjų. Aš niekada nemoralizuoju, nesakau, jūs blogai padarysite, jei nesiskiepysite, bet visada labai skatinu. Papasakoju dar kartą apie galimas naudas ir, kaip jau minėjote, pabrėžiu, kad galimos komplikacijos yra visiškai menkos.
– Kokios tos komplikacijos dažniausiai būna?
– Dažniausiai gali pakilti kūno temperatūra, parausti vakcinacijos vieta, kartais pasireiškia bendras silpnumas ar raumenų skausmas. Bet tai trunka nuo kelių valandų iki daugiausia vienos dienos, o kitą dieną žmogus jaučiasi visiškai puikiai ir gali grįžti į įprastą gyvenimą.
– Gal tam tikri skiepai, jūsų nuomone, turėtų būti privalomi? Vis dėlto ligos grįžta, o jos valdomos tik skiepais.
– Manau, kad visiškai privalomų skiepų neturėtų būti – visgi gyvename laisvoje visuomenėje. Bet aš labai pasitikiu žmonėmis ir tikiu jų sąmoningumu. Manau, kad ateityje turėsime vis geresnius skiepijimo mastus.
Naujausi komentarai