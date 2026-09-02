„Higienos instituto duomenimis, 2024 m. Lietuvoje mirė apie 37 tūkst. žmonių, iš jų beveik 19 tūkst. – nuo kraujotakos sistemos ligų. Eurostato apžvalgos taip pat rodo, kad Lietuva patenka tarp ES šalių, kuriose standartizuotas mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra itin aukštas“, – sako gydytoja.
Pasauliniu mastu situacija taip pat išlieka kritinė – Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, širdies ir kraujagyslių ligos kasmet nusineša apie 17,9 mln. gyvybių, o tai sudaro apie trečdalį visų mirčių pasaulyje. Dažniausios priežastys – miokardo infarktas ir insultas.
„Svarbu suprasti, kad širdies ligos nėra tik vyresnio amžiaus žmonių problema – tai visuomenės mastu aktualus klausimas“, – akcentuoja J. Jurgaitytė.
Terapija – gyvenimo būdas
Pasak gydytojos, gyvenimo būdas yra viena svarbiausių širdies ligų prevencijos priemonių. Didžioji dalis širdies ligų atsiranda būtent iš modifikuojamų rizikos veiksnių, tokių kaip padidėjęs kraujospūdis, dislipidemija, rūkymas, antsvoris, mažas fizinis aktyvumas, cukrinis diabetas, miego trūkumas, lėtinis stresas ir nesubalansuota mityba.
„Net nedideli kasdieniai įpročiai gali reikšmingai paveikti kraujospūdį, cholesterolio kiekį, kūno masę, gliukozės koncentraciją kraujyje ir uždegiminius procesus organizme. Vaistai yra reikšminga gydymo dalis, tačiau svarbu prisiminti, kad gyvenimo būdas yra sveikos širdies pagrindas“, – sako ji.
Norint, kad širdis liktų sveika, kardiologės teigimu, pakanka laikytis kelių kasdienių principų: skirti bent 30–45 minutes fiziniam aktyvumui, valgyti daugiau daržovių ir viso grūdo produktų, rinktis nesočiuosius riebalus, vengti perdirbto maisto ir cukraus, nerūkyti, užtikrinti 7–8 valandas kokybiško miego ir mokytis valdyti stresą.
„Padeda pasivaikščiojimai, kvėpavimo pratimai, terapija ar bendruomenės susitikimai. Be to, verta periodiškai tikrinti kraujospūdį, cholesterolio ir gliukozės kiekį kraujyje, svorį ir liemens apimtį“, – priduria J. Jurgaitytė.
Būdas išvengti komplikacijų
Prevencija ir ankstyva diagnostika padeda laiku nustatyti rizikos veiksnius, kol dar nėra išsivysčiusių komplikacijų ar ryškių simptomų, – tai, anot kardiologės, leidžia ilgalaikėje perspektyvoje apsaugoti širdį ir kraujagysles.
„Pavyzdžiui, arterinė hipertenzija ilgą laiką gali nesukelti jokio diskomforto, tačiau ilgainiui paveikia inkstų funkciją, kraujagyslių būklę ir gali pakeisti pačios širdies struktūrą. Lygiai taip pat padidėjęs blogojo cholesterolio kiekis dažnai nepasireiškia jokiais simptomais, kol neįvyksta miokardo infarktas ar insultas, todėl ankstyva kontrolė yra gyvybiškai svarbi“, – teigia J. Jurgaitytė.
Ji primena, kad Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa, skirta 40–60 metų asmenims, kuri leidžia sistemingai įvertinti rizikos veiksnius ir laiku atlikti išsamesnius tyrimus. „Kartais vienas profilaktinis vizitas ir keli tyrimai gali pakeisti žmogaus gyvenimą ir užkirsti kelią rimtam įvykiui“, – sako gydytoja.
Raktas į sveiką širdį
J. Jurgaitytės teigimu, kardiologų bendruomenė jau ne vienus metus pabrėžia, kad reguliarus vaistų, ypač politablečių, vartojimas gali apsaugoti žmogų keliais aspektais.
„Politabletės, skirtos arterinei hipertenzijai ir dislipidemijai gydyti, sujungia antihipertenzinį vaistą ir cholesterolį mažinantį statiną. Padidėjęs kraujospūdis ir cholesterolis yra pagrindiniai rizikos veiksniai, ir kuo ilgiau žmogaus rodikliai nesureguliuojami, tuo didesnė aterosklerozės ir organų pažeidimų rizika“, – įspėja ji.
Pasak gydytojos kardiologės, fiksuotų dozių deriniai – politabletės – supaprastina gydymą, sumažina tablečių skaičių ir padeda pacientams geriau laikytis gydymo režimo. Tai leidžia efektyviau kontroliuoti kraujospūdį ir lipidų kiekį, sumažinti nepageidaujamų įvykių riziką.
„Gera savijauta – ne priežastis nustoti vartoti vaistus. Vaistų tikslas – ne tik šiandienos savijauta, bet ir ilgalaikė prevencija, siekiant išlaikyti bendrą sveikatos būklę stabilią“, – sako ji.
Skirkite laiko sau
Anot specialistės, vis daugiau tyrimų rodo, kad emocinė sveikata tiesiogiai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Lėtinis stresas, nerimas, depresija, socialinė izoliacija ir vienišumas siejami su didesne infarkto ir insulto rizika, prastesnėmis gydymo prognozėmis.
„Meilė sau – ne tik sąvoka. Tai ribų nustatymas, poilsis, miegas, savęs priežiūra, žalingų įpročių mažinimas ir pagalbos priėmimas, kai jos reikia. Jei kyla sunkumų ar prastai jaučiamasi, svarbu kreiptis pagalbos ir ieškoti atsakymų, o ne tikėtis, kad viskas praeis savaime“, – aiškina ji.
Kardiologė atkreipia dėmesį, kad emocinė būklė gali paveikti širdį per hormoninius mechanizmus, padidinti kraujospūdį, suintensyvinti uždegiminius procesus, taip pat daryti įtaką miego kokybei, svoriui ir bendrai savijautai, o tai irgi veikia širdį. „Reikėtų pasistengti nepamiršti kasdien rūpintis savimi. Kiekvieną kartą tai atlikę ne tik užtikriname gerą savijautą, bet ir išlaikome teigiamą emocinę būseną, nes žinome, kad padarėme viską dėl savo sveikatos. Būtent tai ir yra tikroji meilė sau“, – teigia J. Jurgaitytė.
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