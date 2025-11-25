Ieškojo kompromiso
„Kompromisas buvo pasiektas pirmiausia suderinant, kad priemokos už medicinos priemones išliks. Visi pacientai, kurie norės gauti brangiau kainuojančių medicinos priemonių, galės sumokėti kainos skirtumą“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė ministrė.
„Kompromisinis variantas ir susitarimas yra tai, kad komforto paslaugos, nemedicininės paslaugos, bus prieinamos už papildomą kainą tiek viešosiose, tiek privačiose gydymo įstaigose“, – pridūrė ji. LVK pirmininkas Andrius Romanovskis sakė, kad susitarimu nustatytos taisyklės, kaip sugyvens viešasis ir privatus sektoriai.
„Karas tarp viešojo ir privataus sektorių baigtas ir [...] mes dabar turime sugyvenimo principą, kuris nustato labai aiškias žaidimo taisykles, apibėžiančias, kur privatus sektorius išlieka“, – teigė jis.
„Mes sutinkame, kad prioritetas ir finansavimas turi būti skiriamas viešajam sektoriui, nes jeigu viešasis sektorius nulūš, jeigu jis degraduos, privatus sektorius negalės išlaikyti krūvio“, – pridūrė A. Romanovskis.
Pažadėjo remti
M. Jakubauskienės teigimu, pasirašius susitarimą Lietuvos gyventojams bus užtikrintas geresnis medicinos paslaugų prieinamumas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.
„Mes susitarėme, kad privačios [...] įstaigos remia valstybės pastangas stiprinti viešąjį sektorių ir prisideda, palaiko mūsų pastangas naikinti priemokas, dvigubus apmokėjimus ir kartu dirbti stiprinant būtent viešąjį sektorių Lietuvoje. [...] Paslaugų prieinamumas gyventojams be priemo
kų viešose ir privačiose gydymo įstaigose bus esminis ir labai svarbus eilių mažinimo faktorius“, – sakė sveikatos apsaugos ministrė.
Susitarimu konfederacija ir ministerija įtvirtino, kad nuo 2027 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto augimo lėšos pirmiausia bus skiriamos viešajam sektoriui, o privačių įstaigų finansavimas valstybės lėšomis bus ribojamas pagal 2025 m. jo faktines apimtis.
Anot susitarimo autorių, taip bus užtikrinama, kad, nepaisant prioriteto viešosioms įstaigoms, privatus sektorius turės finansinį stabilumą.
Numatė apimtis
Susitarimu taip pat numatyta, kad 2027 m. paslaugos, viršijančios sutartas apimtis, bus apmokamos tik viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms, išskyrus atvejus, kai viešasis sektorius negali patenkinti esamo paslaugų poreikio. Tokiais atvejais paslaugos galės būti perkamos ir iš privačių įstaigų.
Taip pat numatoma sudaryti galimybes gyventojams rinktis platesnį paslaugų spektrą ir plėsti papildomą sveikatos draudimą. Bus siekiama, kad tiek darbdavio, tiek gyventojo papildomo sveikatos draudimo sutartys nebūtų apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu jų vertė per metus neviršys vienos minimalios mėnesinės algos dydžio.
Seimas praėjusį antradienį ėmėsi svarstyti SAM siūlymą, kad Valstybinei ligonių kasai (VLK) sudarant sutartis su gydymo įstaigomis prioritetas būtų teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Projektu siūloma paslaugų mastą pirmiausia paskirstyti valstybės, savivaldybių viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms. Su privačiomis įstaigomis VLK sutartis sudarytų dėl tos dalies paslaugų, kurių negali užtikrinti valstybės ir savivaldybių viešosios ir biudžetinės įstaigos.
Šie principai nebūtų taikomi pirminei sveikatos priežiūrai, nes čia nenustatomas paslaugų teikimo mastas. Pacientai ir toliau galėtų rinktis jiems labiausiai priimtiną viešąją ar privačią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą.
