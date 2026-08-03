Per karščius svarbiausia ne drabužių spalva: štai į ką iš tiesų reikėtų atkreipti dėmesį

Svarbu ne tik drabužių spalva
Vasarą dažniausiai rekomenduojami balti drabužiai. Balta spalva atspindi didesnę dalį Saulės spindulių, o juoda juos sugeria.
Tačiau viskas tampa sudėtingiau, kai atsižvelgiama į drabužių storį ir kirpimą. Šiluma sklinda ne tik iš Saulės – ją išskiria ir žmogaus kūnas. Kūno skleidžiama šiluma, pasiekusi baltą audinį, gali būti iš dalies atspindima atgal odos link.
1980 m. atliktame tyrime mokslininkai siekė išsiaiškinti, kodėl beduinai – Arabijos pusiasalio, Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos dykumų regionuose gyvenančios pusiau klajoklių bendruomenės – dažnai dėvi juodus apsiaustus. Tyrimas parodė, kad žmogaus kūną pasiekiantis šilumos kiekis buvo panašus nepriklausomai nuo to, ar dėvėtas juodas, ar baltas apsiaustas.
Juodas audinys geriau sugeria ne tik Saulės, bet ir nuo kūno sklindančią šilumą. Vis dėlto beduinų drabužiai yra platūs ir laisvi. Tarp audinio ir odos lieka erdvės, kurioje šiltas oras kyla aukštyn, o iš apačios patenka vėsesnio oro. Taip susidaro savotiškas kamino efektas, padedantis vėsinti kūną, ypač kai pučia vėjas.
Jei renkatės aptemptą aprangą, geriau dėvėti šviesius drabužius. Tekstūruoti audiniai, pavyzdžiui, gofruotas sirsakeris ar polo marškinėliams dažnai naudojamas pikė audinys, taip pat padeda išlaikyti nedidelį tarpą tarp medžiagos ir odos.
Audinio pasirinkimas – itin svarbus
„Audinio pasirinkimas turi labai didelę reikšmę. Vilkėdami storą džinsinį kombinezoną jausitės gerokai karščiau nei žmogus, pasirinkęs aptemptesnį, bet lengvą marlės ar šifono drabužį“, – sako stilistė ir mados apžvalgininkė Heather Newberger.
Lengvi austi audiniai, pavyzdžiui, medvilnė ar šilkas, paprastai krinta laisviau nei megztos medžiagos. Tai ypač svarbu esant drėgnam orui.
Per sausą karštį gali pakakti, kad audinys sugertų prakaitą, nes drėgmė vėliau išgaruoja. Tačiau kai oras yra karštas ir drėgnas, jame jau būna daug vandens garų. Dėl to į drabužį susigėręs prakaitas garuoja gerokai lėčiau.
„Karštu oru geriausia rinktis medžiagą, praleidžiančią vandens garus ir netrukdančią prakaitui išgaruoti. Kai kurie naujesni sportiniai audiniai tai daro gana veiksmingai. Medvilnė šiuo požiūriu nėra pats geriausias pasirinkimas“, – aiškina Pietryčių Luizianos universiteto fizikos docentas Rhettas Allainas.
Visos tekstilės medžiagos tam tikru mastu sulaiko kūno skleidžiamą infraraudonąją spinduliuotę. Šaltu oru tai padeda išlaikyti šilumą, tačiau per karščius tokio poveikio nesinori. Todėl svarbu rinktis kvėpuojančius drabužius.
Neapdorota medvilnė, linas, nailonas ir poliesteris priskiriami prie kvėpuojančių medžiagų, nes leidžia pasišalinti šilumai ir drėgmei. Vis dėlto kvėpuojantys audiniai nėra tas pats, kas drėgmę nuo odos aktyviai pašalinančios medžiagos.
Medvilnė ir poliesteris sugeria arba atspindi beveik 99 proc. juos pasiekiančios infraraudonosios spinduliuotės. Dėl to infraraudonųjų spindulių vaizduose šie audiniai dažnai atrodo balti. Tačiau jie gali praleisti apie 30–40 proc. matomos šviesos.
Masačusetso technologijos instituto tyrėjų teigimu, dėl tokio derinio kūnas gali įkaisti greičiau. Pro audinį prasiskverbusi matoma šviesa sukuria šilumą, tačiau kūno skleidžiama infraraudonoji spinduliuotė per tą pačią medžiagą negali taip lengvai pasišalinti.
Medvilnė, linas ar sintetiniai audiniai?
Prakaitavimas yra vienas svarbiausių organizmo vėsinimosi būdų. Medvilnė gerai sugeria drėgmę, tačiau džiūsta lėtai. Todėl gausiai prakaituojant medvilniniai drabužiai gali ilgai išlikti šlapi ir tapti sunkūs bei nemalonūs.
Linas dėl stambesnių pluoštų ir laisvesnės struktūros gerai praleidžia orą, tačiau, kaip ir medvilnė, gali džiūti palyginti lėtai.
Merinosų vilna populiari tarp keliautojų ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjų, nes yra laidi orui, sugeria drėgmę ir ilgiau nesulaiko nemalonaus kvapo.
Nailonas ir poliesteris plačiai naudojami sportinėje aprangoje, nes gali pašalinti drėgmę nuo odos ir greitai išdžiūti. Tačiau šie audiniai dažniau išlaiko prakaito kvapą. Tyrimai taip pat rodo, kad nailonas gali sugerti ir pašalinti daugiau drėgmės nei poliesteris, nors kartais džiūsta lėčiau.
Sušlapę sintetiniai pluoštai, tokie kaip nailonas ir poliesteris, kai kuriems žmonėms gali būti nepatogūs. Viename tyrime siūlyta rinktis drabužius iš bambuko pluošto, nes jis prastai praleidžia šilumą ir gali būti malonus dėvėti.
Kuriami kūną vėsinantys audiniai
Sporto aprangos bendrovės, tokios kaip „Nike“ ir „Adidas“, investuoja milijonus į išmaniųjų audinių kūrimą. Mokslininkai taip pat ieško medžiagų, kurios galėtų veiksmingiau išsklaidyti žmogaus kūno šilumą.
Mokslininkai nustatė, kad suploninus nailono ir poliesterio pluoštus iki maždaug vieno mikrometro skersmens ir supynus juos į maždaug 30 mikrometrų storio siūlus galima sukurti audinį, padedantį palaikyti patogesnę kūno temperatūrą.
Merilendo universiteto mokslininkai taip pat sukūrė sintetinius pluoštus, kurių danga keičia struktūrą priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Kylant temperatūrai tokia medžiaga leidžia iš kūno pasišalinti didesniam šilumos kiekiui.
Prisitaikantys siūlai išsiplečia arba susitraukia, todėl keičiasi tarpai tarp jų. Didesni tarpai leidžia audiniui geriau kvėpuoti ir išsklaidyti šilumą.
Kita mokslininkų grupė eksperimentavo su į drabužius įmontuotomis juostelėmis, kurios priklausomai nuo temperatūros išsitiesina arba išsilenkia. Karštu oru jos pakyla nuo kūno ir padeda išsklaidyti šilumą. Tyrėjų teigimu, tokia technologija galėtų padėti kūną atvėsinti daugiau kaip 2 laipsniais.
Gali padėti ir sudrėkinti drabužiai
Vienas veiksmingiausių būdų atsivėsinti karštu oru – dėvėti sudrėkintus drabužius.
Vandeniui išgaruoti reikia šiluminės energijos. Drėgmei virstant garais, ji naudoja nuo žmogaus kūno sklindančią šilumą. Dėl to oda vėsta, o kūno temperatūra gali sumažėti.
Tačiau šis būdas geriausiai veikia esant sausam orui. Kai aplinkos oras labai drėgnas, vanduo ir prakaitas garuoja lėčiau, todėl vėsinamasis poveikis susilpnėja.
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