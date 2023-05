Kas kaltas dėl legioneliozės Kaune?

– Ar tai, kad vandenyje yra legioneliozė, yra apsileidimas, ar taupymo padarinys?

– Gali būti abu dalykai. Legionella bakterija yra natūraliai gyvenanti, bet nesidaugina šaltame vandenyje. Problema prasideda, kai gyventojams ruošiamas karštas vanduo. Privačiame name pats gyventojas atsakingas už karšto vandens paruošimą, vadinasi, gyventojai savo katilines turėtų nustatyti minimaliai 60 laipsnių, kad apsisaugotų. Šiuolaikiniuose katiluose yra funkcija, kuri vieną kartą per savaitę pakelia temperatūrą iki 80 laipsnių ir taip bakterija naikinama. Daugiabutyje, deja, privatus žmogus priklauso nuo to, kas jį aptarnauja – arba bendrija, arba kita institucija. Natūraliai gali būti ir techniniai gedimai – sugedo daviklis ir temperatūra sumažėjo. Kai temperatūra sumažėja nuo 60 iki 45 laipsnių, žmogus gali nepajausti, bet bakterijos dauginasi.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Kur prasideda ir baigiasi kieno atsakomybės?

– Vandentiekis tiekia tik šaltą vandenį. Lietuvoje karščiausias šaltas vanduo gali būti iki 12–14 laipsnių. Bakterijoms tokia temperatūra per šalta. Susirgimus sukelia karštas vanduo. Vandentiekio tarnyba visiškai nieko dėta. Tai namo aptarnavimas ir kas šildo vandenį.

– Tai gali būti ir bendrijos, ir vieno atstovo sprendimas mažinti šilumą.

– Turbūt tai nesusiję. Tai gali būti techninė problema, kai išsijungia šildymas ir reikia truputį paderinti tik karšto vandens tiekimą. Įvyko problema Kaune, prieš trejus ar ketverius metus – Vilniuje. Tai protrūkiai, kurie susiję arba su tam tikro žmogaus, institucijos aplaidumu, arba techninėmis problemomis sistemoje.

– Ar gali būti kalti seni vamzdžiai?

– Dalis teisybės yra. Vamzdyje, kuriame daug nuosėdų, yra terpė bakterijoms slėptis ir daugintis. Tačiau jei tinkama temperatūra, sąlygos daugintis blogos.

– Ką daryti? Kaip spręsti problemą?

– Jeigu būtų lengvas atsakymas, visi jau tai būtų padarę. Vienas iš galimų variantų – tikėtina didesnė kontrolė tiek eksploatuojančių institucijų, tiek Veterinarijos ir maisto tarnybos.

– Jei man atrodo, kad pas mane name per šaltas vanduo, skambinti Veterinarijos tarnybai?

– Iš pradžių skambinti tiems, kas eksploatuoja, paskui bandyti gąsdinti tais, kurie kontroliuoja.