Kas nutinka organizmui po 30 minučių pirtyje? Mokslininkai nustebo

Naujas Suomijoje atliktas tyrimas rodo, kad pirtyje praleistas laikas gali laikinai padidinti kraujyje cirkuliuojančių baltųjų kraujo kūnelių skaičių. Šios imuninės ląstelės padeda organizmui aptikti ligų sukėlėjus ir į juos reaguoti.
Tyrėjai nustatė, kad po 30 minučių trukmės pirties procedūros kraujyje padaugėjo visų tirtų rūšių baltųjų kraujo kūnelių. Įpusėjus procedūrai dalyviai trumpam išėjo atsivėsinti po vėsiu dušu.
Neutrofilų ir limfocitų – dviejų svarbių imuninės sistemos ląstelių rūšių – kiekis į pradinį lygį sugrįžo praėjus maždaug 30 minučių po pirties.
„Tai gali reikšti, kad pirtis mobilizuoja papildomus baltuosius kraujo kūnelius: jie iš audinių patenka į kraują, o po procedūros vėl persiskirsto organizme. Toks periodiškas ląstelių išleidimas į kraujotaką gali būti naudingas, nes palikusios savo įprastas kaupimosi vietas jos gali geriau stebėti organizmą ir reaguoti į ligų sukėlėjus“, – sakė Turku universiteto mokslininkas Ilkka Heinonenas.
Panaši baltųjų kraujo kūnelių mobilizacija vyksta ir fizinio krūvio metu. Didesniam šių ląstelių kiekiui patekus į kraujotaką, gali sustiprėti imuninė organizmo priežiūra ir gebėjimas reaguoti į galimas grėsmes.
Citokinų pokyčiai priklausė nuo temperatūros
Tyrėjai taip pat vertino citokinus – signalines molekules, padedančias koordinuoti imuninės sistemos veiklą. Po pirties vidutinis kraujyje cirkuliuojančių citokinų kiekis pakito nedaug.
Vis dėlto atskirų dalyvių reakcija iš dalies priklausė nuo to, kiek per procedūrą pakilo jų kūno temperatūra.
„Įdomu tai, kad kai kurių citokinų kiekio pokyčiai priklausė nuo kūno temperatūros padidėjimo pirtyje. Tačiau panašaus ryšio tarp kūno temperatūros ir baltųjų kraujo kūnelių skaičiaus nepastebėjome“, – sakė tyrimui Rytų Suomijos universitete vadovavęs profesorius Jari Laukkanenas.
Ilgalaikis poveikis dar neaiškus
Ankstesniuose tyrimuose reguliarus lankymasis pirtyje buvo siejamas su įvairia nauda sveikatai. Naujajame tyrime pastebėti trumpalaikiai imuninės sistemos pokyčiai gali padėti mokslininkams geriau suprasti biologinius procesus, slypinčius už šių sąsajų.
Tačiau tyrėjai pabrėžia, kad eksperimento metu buvo vertinamas tik tiesioginis vienos pirties procedūros poveikis. Gauti rezultatai neleidžia nustatyti, ar reguliarus lankymasis pirtyje sukelia ilgalaikių imuninės sistemos veiklos ar bendros sveikatos pokyčių.
Tyrime dalyvavo 51 suaugęs žmogus, kurių vidutinis amžius siekė 50 metų. Rezultatai paskelbti moksliniame žurnale „Temperature“, kuriame nagrinėjama kūno temperatūros reguliavimo fiziologija ir jos reikšmė medicinai.
Naujausi komentarai