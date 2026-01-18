Kas vyksta Santaros klinikose?

„Nustatėme, kad iš 36 centrų 11 (30 proc.) veikė pelningai, o 70 proc. patyrė nuostolių, kas rodo veiklos rezultatų disproporciją tarp centrų“, – trečiadienį vykusio Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžio metu kalbėjo SAM Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Violeta Pamerneckienė.
„Didžiausias nuostolis buvo Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centre – 1,38 mln. eurų. Vaikų skubios medicinos, intensyviosios terapijos ir anesteziologijos centre – beveik 1,3 mln. eurų, Skubios medicinos centre – 1,1 mln. eurų su trupučiu“, – pridūrė ji.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas didžiausią išlaidų dalį sudarė Vaiko raidos centre
Kaip rodo audito rezultatai, reikšmingą išlaidų dalį Santaros klinikose nagrinėtu laikotarpiu sudarė darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skiriamos lėšos. Praėjusių metų pirmąjį ketvirtį jų dalis didžiausia buvo Vaiko raidos centre.
„Darbo ir socialinio draudimo dalis išlaidose vidutiniškai sudarė 56 proc., tačiau 15-oje centrų ši dalis viršijo vidutinį lyg“, – kalbėjo V. Pamerneckienė.
„Didžiausia darbo užmokesčio sąnaudų dalis buvo Vaiko raidos centre – 82 proc., Šeimos medicinos centre – 80 proc. ir Neonatologijos centre – netoli 80 proc.“ – teigė SAM atstovė.
Didžiausias lovų užimtumas – Nacionaliniame vėžio centre bei Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centruose
V. Pamerneckienės teigimu, atliekant auditą buvo atsižvelgta ir į Santaros klinikų lovų užimtumo rodiklį. Jis didžiausias buvo Nacionaliniame vėžio bei Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centruose, o mažiausias – Ausų, nosies, gerklės ligų centre.
„Vidutinis lovos užimtumas buvo beveik 75 proc. Nustatyta ministro siektina reikšmė – 80 proc., bet kadangi tai buvo pirmas ketvirtis, tai netoli nustatytos reikšmės. Didžiausias lovos užimtumas buvo Nacionaliniame vėžio centre, Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre – net 116 proc. Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centre – 95 proc. ir Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centre – 90 proc.“ – kalbėjo SAM Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja.
„Mažiausias užimtumas buvo Ausų, nosies, gerklės ligų centre – 48 proc., Vaikų onkohematologijos centre – beveik 51 proc., Neonatologijos centre – 54 proc.“ – akcentavo ji.
Tuo metu didžiausia vidutinė gulėjimo ligoninėje trukmė, audito duomenimis, fiksuota Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centre.
„Didžiausia vidutinė gulėjimo trukmė yra Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centre – beveik 23 d. Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centre – 20 d. ir Pulmonologijos ir alergologijos centre – beveik 17 d.“ – posėdyje kalbėjo SAM atstovė.
„Pagal lovos užimtumą ir vidutinę gulėjimo trukmę pastebėjome, kad centrų efektyvumas skiriasi, o tai gali tiesiogiai įtakoti finansinius rezultatus ir paslaugų prieinamumą“, – pažymėjo ji.
Pasak V. Pamerneckienės, vidaus auditas Santaros klinikose buvo atliktas praėjusių metų gegužę vykusiame dalininkų susitikime nusprendus pasižiūrėti, kodėl pirmas ketvirtis klinikų veikloje buvo nuostolingas, kas turėjo tam įtakos. Vidaus auditu siekta įvertinti pirmojo ketvirčio finansinius rezultatus.
Naujausi komentarai