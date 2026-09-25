Kava padeda ištverti dieną, bet gali turėti savo kainą: mokslininkai įspėja apie užburtą ratą

Svarbu ne tik tai, kiek valandų miegame
Kofeino poveikį miegui tirti mokslininkai naudoja elektroencefalografiją, arba EEG. Šis metodas leidžia registruoti elektrinį smegenų aktyvumą ir įvertinti ne tik tai, kiek žmogus miega ar kaip dažnai pabunda.
Vroclavo medicinos universiteto Slaugos katedros profesorė Donata Kurpas aiškina, kad kiekybinė EEG analizė leidžia pastebėti ir subtilesnius pokyčius.
„EEG leidžia matyti ne tik tai, ar žmogus miega, bet ir kaip miega jo smegenys. Klasikinis miego vertinimas parodo jo trukmę ir stadijas, o kiekybinė EEG analizė atskleidžia subtilesnius pokyčius, pavyzdžiui, sumažėjusį lėtųjų bangų aktyvumą, kuris yra svarbus miego gylio ir jo atkuriamojo pobūdžio rodiklis“, – aiškino D. Kurpas.
Lėtosios bangos yra vienas pagrindinių gilaus miego požymių. Ši miego stadija siejama su fiziniu organizmo atsistatymu, energijos atsargų papildymu ir sveikos smegenų veiklos palaikymu.
Galima išmiegoti aštuonias valandas, bet pailsėti prasčiau
Kofeino poveikis miegui ne visada būna akivaizdus. Žmogus gali užmigti įprastu metu ir išmiegoti visą naktį, tačiau miego kokybė vis tiek gali būti pakitusi.
„Kofeinas gali sutrumpinti miegą arba apsunkinti užmigimą, tačiau net tada, kai miego trukmė atrodo normali, jis gali sumažinti lėtųjų bangų aktyvumą ir pakeisti EEG vaizdą taip, kad smegenų veikla būtų labiau panaši į budrumo būseną“, – sakė profesorė.
Tai reiškia, kad žmogus gali praleisti lovoje aštuonias valandas, tačiau smegenų atsistatymas nebūtinai bus toks pat, koks būtų įprastai.
Tokio pokyčio žmogus gali ir nepastebėti, nes jis nebūtinai sukelia aiškius prabudimus.
„Subjektyvus jausmas, kad gerai išsimiegojome, ne visada sutampa su tuo, ką matome neurofiziologiniuose įrašuose. Žmogus gali užmigti be didesnių sunkumų ir neprisiminti prabudimų, tačiau smegenyse gali būti mažiau giliam miegui būdingų požymių“, – teigė D. Kurpas.
Kofeinas žmones veikia nevienodai
Tyrimai taip pat rodo, kad žmonių reakcija į kofeiną gali labai skirtis. Jo poveikiui įtakos gali turėti genetika, medžiagų apykaita, amžius, stresas ir lėtinis nuovargis.
Kai kuriems žmonėms net ir pirmoje dienos pusėje išgerta kava gali turėti poveikį vakare.
„Svarbu ne tik tai, ar kava geriama prieš pat miegą. Kai kuriems žmonėms reikšmės gali turėti ir bendras per dieną suvartojamo kofeino kiekis bei tai, ar organizmas iki vakaro spėja jį metabolizuoti“, – pabrėžė profesorė.
Tai gali būti ypač aktualu žmonėms, kurie kofeiną vartoja norėdami ilgiau išlaikyti dėmesį, ištvermę ar darbingumą – sportuojantiems, intensyvų protinį darbą dirbantiems žmonėms ar tiems, kurie reguliariai geria kavą ir kitus kofeino turinčius gėrimus.
Gali susidaryti nuovargio ratas
Kofeinas gali laikinai padidinti budrumą ir padėti mažiau jausti nuovargį. Tačiau, pasak specialistų, toks poveikis kai kuriais atvejais gali būti susijęs su prastesniu organizmo atsistatymu naktį.
Jeigu naktinis poilsis tampa ne toks veiksmingas, kitą dieną žmogus gali jaustis labiau pavargęs ir vėl griebtis kofeino.
„Jeigu kofeinas padeda žmogui funkcionuoti dieną, tačiau kartu blogina naktinio atsistatymo kokybę, gali susiformuoti užburtas ratas: didesnis nuovargis, didesnis stimuliacijos poreikis ir prastesnis miegas“, – sakė D. Kurpas.
Dėl to miego tyrimuose vis daugiau dėmesio skiriama ne vien miego trukmei, bet ir tam, kas naktį vyksta smegenyse bei ar miegas iš tiesų yra atkuriamasis.
„Kofeinas nėra nei „geras“, nei „blogas“. Tai biologiškai aktyvi medžiaga, kurios poveikis priklauso nuo dozės, paros laiko, amžiaus, gyvenimo būdo, miego kokybės, patiriamo streso ir individualaus jautrumo“, – apibendrino D. Kurpas.
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