„Keliolika minučių šiandien gali būti svarbios ateityje“: kviečia pasitikrinti, ar nesergate vėžiu

„Kartais kantrybė mums padeda – palaukti, neskubėti, duoti laiko. Tačiau yra dalykų, kurių geriau nepalikti vėlesniam laikui. Rūpintis savo sveikata verta ne tik tada, kai pajuntame simptomus“, – pažymėjo poliklinika.
Krūties vėžys išlieka viena dažniausių onkologinių ligų tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Ankstyvose stadijose jis dažnai nesukelia nei skausmo, nei kitų aiškiai juntamų simptomų. Todėl galima jaustis visiškai gerai ir vis tiek turėti priežastį pasitikrinti.
Poliklinikos duomenimis, šiandien prevencinėse programose dalyvauja apie 75 proc. tikslinės grupės moterų. Tai reiškia, kad daug moterų jau renkasi pasitikrinti, tačiau dalis šią galimybę vis dar atideda.
„Kviečiame kantrybės netikrinti ir pasitikrinti kartu su Šeškinės poliklinika. Čia diagnostikos galimybes stiprina ir šiuolaikinės technologijos – Šeškinės poliklinika pirmoji Baltijos šalyse įdiegė dirbtinį intelektą į rutinines diagnostines procedūras. Jis veikia kaip pagalbinė priemonė gydytojui – padeda vertinti tyrimus, tačiau gydytojo nepakeičia“, – aiškino poliklinika.
Dalyvauti krūties vėžio prevencinėje programoje ir registruotis mamografijos tyrimui kviečiamos 45–74 metų moterys.
„Anksti pastebėjus ligą, atsiranda daugiau galimybių ją sėkmingai gydyti. Keliolika minučių savo sveikatai šiandien gali būti svarbios ateityje.
Kantrybės netikriname. Sveikatą tikriname“, – teigė medikai.
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