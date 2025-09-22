Kiek kainuoja vaistas nuo COVID-19?

Vilnietė Julija sako, kad šį kartą pakirtus ligai pirmiausia pagalvojo, jog susirgo gripu – tokia mintis dėl itin aukštos temperatūros. O kad užsikrėtė kovidu, paaiškėjo atlikus testą.
„Buvo sloga, temperatūra aukšta, praradau uoslę ir skonį. Temperatūra iki 39 tris dienas laikėsi“, – pasakojo Julija.
Įsisiūbavus sergamumui nuo covid-19, paskutiniais duomenimis oficialiai registruotų atvejų jau virš 3 tūkst. Daliai užsikrėtusių pacientui gydytojai skiria specialų vaistą, kuris stabdo viruso dauginimąsi, o nuo šiol keičiasi vaisto gavimo tvarka. Kaip sako sveikatos ministerija, procesas paprastinamas.
„Vaistai buvo perkami viešuoju pirkimu, per EK organizuojamus pirkimus ir dalinami tik per „Eurovaistines“, – sakė SAM vaistų kainodaros ir kompensavimo sk. vedėja Ieva Tinterė.
Nuo šiol vaistai įtraukiami į bendrą kompensavimo sistemą, tai reiškia, kad vaistą bus galima gauti kiekvienoje vaistinėje.
„Nuo šiol žmonės negalės nemokamai atsiimti vaisto, reikės susimokėti priemoką – 1,49 cento“, – aiškino „Eurovaistinės“ atstovė Kamilė Šoblinskė.
Tokią pirminę informaciją turėjo vaistinės, tačiau ligonių kasa tikslina, kad kainyne priemoka buvo įrašyta, bet vaistų gamintojas suteikė nuolaidą, kuri įsigaliojo nuo šeštadienio, taigi priemokos pacientams mokėti nereikės.
„Yra numatyta, kad būtų kompensuojama virš 12 tūkst. pacientų“, – teigė I. Tinterė.
Tačiau kiek kainuos valstybei? Pinigai bus atseikėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.
„Suma – konfidencialus dalykas, tas įpareigojimas yra sutartinis, yra konfidencialios kainos“, – tikino I. Tinterė.
Ministerija nesako, bet LNK žiniomis vaistas kainuoja daug – virš 1 tūkst. eurų.
Anot gydytojų, brangus ir stiprus preparatas skiriamas ne kiekvienam. Taigi palengvinus įsigijimo tvarką nereiškia, kad pacientams receptai bus išrašomi dažniau ar pagal pageidavimą.
„Yra griežtos vaisto skyrimo indikacijos ir kontrindikacijos, nes šių vaistų negalima vartoti su labai daug kitų vaistų dėl sąveikų. Turime pasverti visus už ir prieš“, – aiškino Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas Irmantas Aleksa.
„Covido vaistą veiksmingiausia vartoti 1–2 dieną, dar galima trečią“, – sakė „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė.
Trumpai tariant, specialus vaistas skiriamas tik tiems, kam didesnė komplikacijų ar net mirties tikimybė.
„Pacientams, kurie turi du ir daugiau rizikos veiksnių, tai yra – nutukimas, rūkymas, cukrinis diabetas, epilepsija, cerebrinis paralyžius, sunkių ligų, lėtinių ligų atvejais“, – tvirtino I. Aleksa.
„Skirdavo ir jauniems, jeigu turi rimtų ligų“, – teigė E. Ramaškienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vaistas vartojamas penkias dienas – po tris tabletes ryte, tris vakare.
Anot Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, rugpjūčio mėnesį tokio vaisto parduota apie 1300 pakuočių – vaistinėms, sveikatos įstaigoms, ligoninėms ir slaugos namams kartu paėmus. Didžiausias kiekis parduotas vaistinėms. Ar augant sergamumui – vaisto nepritrūks?
„Rizikos dėl trūkumo nematome“, – kalbėjo SAM vaistų kainodaros ir kompensavimo sk. vedėja.
Specialų vaistą nuo covido Lietuvoje įsigyti galima nuo 2023 metų gegužės. Iki šiol vienintelė dalinusi „Eurovaistinė“ per visą šį laikotarpį išdavė apie 30 tūkstančių pakuočių.
