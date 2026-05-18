 Kilus hantaviruso ir Ebolos krizėms, PSO pradeda metinę asamblėją

Kilus hantaviruso ir Ebolos krizėms, PSO pradeda metinę asamblėją

2026-05-18 09:54
BNS inf.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) valstybės narės pirmadienį renkasi į metinį susitikimą Ženevoje, tvyrant susirūpinimui dėl mirtinų hantaviruso ir Ebolos viruso protrūkių bei netikrumui dėl paskelbto JAV ir Argentinos pasitraukimo.

<span>Kilus hantaviruso ir Ebolos krizėms, PSO pradeda metinę asamblėją</span>
Kilus hantaviruso ir Ebolos krizėms, PSO pradeda metinę asamblėją / FABRICE COFFRINI / AFP nuotr.

Nors retas hantaviruso protrūkis, kuris kilo kruiziniame laive ir prikaustė pasaulio dėmesį, oficialiai nėra įtrauktas į darbotvarkę, tikimasi, kad jis, kaip ir naujas Ebolos viruso protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), užims svarbią vietą diskusijose.

Diplomatinis šaltinis, prašęs neatskleisti jo tapatybės, teigė, kad bus įdomu pamatyti, kaip PSO pasinaudos šiais protrūkiais „kitiems dalykams skatinti“, įskaitant spaudimą JAV ir Argentinai nepasitraukti.

PSO metinės sprendimus priimančios asamblėjos susitikimas, truksiantis iki šeštadienio, vyksta organizacijai itin sunkiu metu. Ją susilpnino paskelbtas JAV pasitraukimas ir finansavimo sumažinimas, privertęs apkarpyti biudžetą bei darbuotojų skaičių.

„Dabar esame stabilūs ir judame į priekį“, – balandžio pabaigoje tvirtino PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Geberejesusas).

Diplomatai ir stebėtojai tam pritarė.

Situacija „vis dar trapi, tačiau jiems pavyko sutelkti didžiąją dalį lėšų“, reikalingų kitiems dvejiems metams, naujienų agentūrai AFP sakė Ženevos tarptautinių ir plėtros studijų instituto Pasaulinės sveikatos centro viena iš direktorių Surie Moon (Suri Mun).

Be to, hantaviruso krizė tapo „aiškiu pavyzdžiu, kodėl pasauliui reikia veiksmingos, patikimos, nešališkos ir patikimai finansuojamos PSO“, pridūrė S. Moon.

Šiame straipsnyje:
hantavirusas
Ebolos virusas
ebola
PSO
PSO asamblėja

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Pelėda
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1
0
reiškia,
karas Ukrainoj jau į pabaigą.
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PSO
Reikia pasaulinio karantino. Visai pasileido gyvuliu banda.
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