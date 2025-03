Klausos sutrikimai nėra nuosprendis – gelbsti technologijos

Įvairių tipų aparatai

Ligonių kasos primena, kas gali gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis kompensuojamus klausos aparatus ir kaip juos įsigyti.

Klausos sutrikimai gali išsivystyti nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus dėl įvairių priežasčių: tai gali būti stiprių garsų padarinys, tam tikrų ligų komplikacijos ar vaistų poveikis. Klausos sutrikimai taip pat gali būti perduodami genetiškai.

Jei pastebėjote, kad blogiau girdite, pirmiausia turite kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jis nuspręs, kaip reikia gydyti, o prireikus nusiųs konsultuotis pas otorinolaringologą – ausų, nosies, gerklės ligų (LOR) gydytoją specialistą. Gali būti, kad jums bus reikalingas klausos aparatas.

Lietuvoje klausos sutrikimų turintiems suaugusiesiems ir vaikams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, klausos aparatai 100 proc. apmokami iš PSDF. Ar klausos aparatas gali būti kompensuojamas, nustato LOR gydytojas, įvertinęs skyrimo sąlygas. Jei jis būtinas, atsižvelgdamas į neprigirdėjimo laipsnį LOR gydytojas nurodo, kokio tipo klausos aparato žmogui reikia: vaikams ir jaunuoliams iki 24 metų, kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gali būti pritaikomi 4 tipų, suaugusiesiems – 5 tipų klausos aparatai.

Skiria ausų gydytojas

Jei suaugusiam pacientui klausos aparatas skiriamas pirmą kartą, klausos sutrikimo laipsnį diagnozuoja ir kompensuojamąjį klausos aparatą skiria tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines ausų, nosies ir gerklės ligų gydymo paslaugas teikiančios gydymo įstaigos LOR gydytojas. Jei aparatas skiriamas ne pirmą kartą, jį gali skirti antrinio lygio ambulatorines paslaugas teikiančios gydymo įstaigos LOR gydytojas.

Kochleariniai implantai skiriami vaikams ir abiem ausimis klausos netekusiems suaugusiesiems, kai klausos pažeidimas yra sunkus arba labai sunkus, o įprasti klausos aparatai nepadeda.

Vaikams klausos sutrikimo laipsnį nustato, pirmą kartą ir pakartotinai kompensuojamąjį klausos aparatą skiria tretinio lygio LOR gydytojas. Kuriose gydymo įstaigose teikiamos pacientui reikalingos antrinio ar tretinio lygio LOR paslaugos, turėtų rekomenduoti šeimos gydytojas.

Jei gavote siuntimą klausos aparatui įsigyti, per 180 kalendorinių dienų reikia kreiptis į įmonę, sudariusią sutartį su Valstybine ligonių kasa dėl aprūpinimo kompensuojamaisiais klausos aparatais. Siunčiantysis gydytojas pacientui turi pateikti tokių įmonių sąrašą. Šį sąrašą galima rasti ir ligonių kasų interneto svetainėje.

Tik sutikus raštu

Tinkamą klausos aparato modelį pacientui padeda pasirinkti įmonės, į kurią kreipiamasi, specialistas. Įmonės turi užtikrinti pacientų aprūpinimą klausos aparatais, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis, netaikydamos priemokos dėl technologinių ypatumų.

Priemokos gali būti taikomos tik žmogui raštu patvirtinus, kad jis yra informuotas apie galimybę gauti kompensuojamąją priemonę, bet renkasi tos pačios paskirties priemonę, kuriai pagaminti taikomos modernesnės technologijos ar naudojamos brangesnės medžiagos.

Vaikams iki 7 metų gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 3 metus, vaikams nuo 7 metų ir suaugusiesiems – tiek pat aparatų kartą per 5 metus. Individualūs ausies įdėklai vaikams iki 7 metų skiriami vieną kartą per metus, vyresniems vaikams ir suaugusiesiems – vieną kartą per 5 metus.

Suaugusiems žmonėms klausos aparatas antrai ausiai išduodamas pasibaigus numatytam paskutinio išduoto klausos aparato naudojimo terminui. Išskirtiniais atvejais, kai klausa labai pablogėja, tretinio lygio LOR gydytojas pacientui klausos aparatą ir ausies įdėklą gali skirti anksčiau numatyto termino.

Nuo šių metų sausio pasikeitė vaikų klausos aparatų bazinės kainos, taip pat buvo perskaičiuotos dviejų tipų suaugusiųjų klausos aparatų bazinės kainos. Klausos aparatams kompensuoti skiriamos lėšos kasmet auga. Pernai klausos aparatams iš PSDF kompensuoti skirta 7,7 mln. eurų. Kompensuojamus klausos aparatus pernai Lietuvoje gavo 12,5 tūkst. pacientų.

Jei aparatas nepadeda

Kai klausos aparatas nepadeda, PSDF lėšomis gali būti kompensuojama kita priemonė – kochleariniai implantai. Jie skiriami vaikams ir abiem ausimis klausos netekusiems suaugusiesiems, kai klausos pažeidimas yra sunkus arba labai sunkus, o įprasti klausos aparatai nepadeda. Taip pat yra kitų papildomų sąlygų.

Ligonių kasos kompensuoja 3 tipų klausos implantus: kochlearinius, BAHA įsriegiamuosius kaulinius, vidurinės ausies klausos sistemas ir atsarginius šių medicinos pagalbos priemonių procesorius. Visų rūšių klausos implantų bazinės kainos PSDF lėšomis kompensuojamos kiekvienai ausiai tik vieną kartą. Atsarginio procesoriaus įsigijimo išlaidos kompensuojamos ne dažniau kaip kas 5 metus. Dėl medicininių priežasčių pašalinus pacientams klausos implantą, gali būti kompensuojamas kitai ausiai skirtas klausos implantas. Iš viso pacientui gali būti skiriami ne daugiau kaip 2 klausos implantai.

Daugiau apie kochlearinius implantus ir juos teikiančių įmonių sąrašą galite rasti čia ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams.