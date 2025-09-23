„Kokia jūs baisi, negaliu žiūrėti“: tatuiruočių meistrė prabilo apie patirtį gimdymo namuose

Apie tai M. Matukaitę pasakojo savo socialiniuose tinkluose. Moterį, laukiančią operacijos gimdymo namuose, šokiravo gydytojo komunikacija.
„Šiuo metu laukiu operacijos. Prieš operaciją atėjo gydytojas. Pamatęs mano tatuiruotes, pakomentuoja: „O Dieve, kokia jūs baisi, negaliu žiūrėti.“
Padavus tyrimų dokumentą, ant kurių pripaišė mano vaikas, gaunu antrą komentarą: „O Viešpatie, kas čia „pripeckiota“, siaubas, kas jums negerai su galva? Nebeužtenka vietos ant kūno, tai dokumentus taršote?“.
Tai koks bus gydytojo elgesys man atlikus narkozę? Tiesiog laukiu nesulaukiu. Linkiu šitai vietai užsidaryti“, – instagrame rašė M. Matukaitė.
Anot jos, tai jau antras kartas, kai įstaigoje ji patiria diskriminaciją.
Toliau moteris pasakojo, kas atsitiko jai atėjus į operacinę.
„Pradeda rėkti ant manęs, kad sėsčiau ant stalo greičiau, nes nėra laiko. Tada, kai paduodu ranką, pradeda vartyti akis, kad abi rankos juodos – kaip čia dabar įdurti kateterį“, – teigė tatuiruočių meistrė.
„Atveža moterį, šalia esančią visą apsvaigusią, papurto „labas rytas, keliamės, lipk“. Ji vos neiškrenta iš lovos.
Sugrįžus mums visoms, miegame (po operacijos praėjo pusvalandis), įėjęs gydytojas rėkia: „Miegalės kelkitės, tuoj važiuosite namo“. Aš sakau, kad man dar silpnoka ir skauda pilvą, aš prie vairo. „Nežinau, išsikvieskite taksi, reikės jau važiuotu, nelaikysime čia visą dieną“, – gydytojo žodžius citavo M. Matukaitė.
„Kauno diena“ susisiekė su Vilniaus gimdymo namais. Administracija atsiprašė pacientės dėl susiklosčiusios situacijos.
„Vilniaus gimdymo namai nuoširdžiai apgailestauja dėl pacientės patirtų neigiamų įspūdžių ir emocijų, susijusių su gydytojo bendravimu bei elgesiu. Atsiprašome už žodžius ir situacijas, kurios sukėlė pacientės nusivylimą, nerimą ir nepagarbos jausmą“, – teigė Vilniaus gimdymo namų administracija.
„Mums ypač svarbu, kad kiekviena pacientė mūsų įstaigoje jaustųsi saugi, išgirsta ir gerbiama, todėl labai rimtai vertiname tiek išsakytą komentarą, tiek bet kokius pranešimus apie galimai netinkamą personalo bendravimą“, – rašoma įstaigos atsakyme.
Vilniaus gimdymo namai šiuo metu aiškinasi aplinkybes ir tikino, kad imsis visų reikiamų veiksmų, kad panašios situacijos nesikartotų.
„Dar kartą atsiprašome pacientės. Užtikriname, kad Vilniaus gimdymo namų kolektyvo prioritetas – profesionali, kokybiška ir pagarbi pagalba kiekvienai moteriai“, – teigė Vilniaus gimdymo namų administracija.
