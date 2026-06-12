Koks paprastas įprotis gali prailginti gyvenimą beveik dešimčia metų?

Gyva muzika teigiamai veikia psichinę sveikatą
Tyrimas, atliktas dalyvaujant Jungtinės Karalystės mokslininkams, parodė, kad net trumpas apsilankymas koncerte gali žymiai pagerinti žmogaus emocinę būseną. Vos 20 minučių klausantis gyvos muzikos gali pagerinti savijautą daugiau nei 20 procentų.
Ekspertai tai aiškina tuo, kad muzikinių renginių metu žmonės patiria stiprų teigiamų emocijų, džiaugsmo, įkvėpimo antplūdį ir atokvėpį nuo kasdienių rūpesčių. Šios akimirkos padeda sumažinti stresą, kuris laikomas vienu iš pagrindinių priešlaikinio senėjimo veiksnių.
Koncertai gerina socialinius ryšius ir savivertę
Be emocinio pakilimo, gyva muzika taip pat prisideda prie socialinių ryšių stiprinimo. Žmonės jaučiasi bendruomenės dalimi, randa bendraminčių ir patiria teigiamų socialinių patirčių.
Tyrimo dalyviai pranešė apie pastebimą savivertės pagerėjimą ir didesnį artumo su kitais jausmą. Jie taip pat patyrė reikšmingą protinės veiklos ir susidomėjimo juos supančiu pasauliu padidėjimą. Mokslininkai pažymi, kad stiprūs socialiniai ryšiai jau seniai pripažįstami kaip pagrindinis ilgaamžiškumo veiksnys.
Kaip dažnai reikėtų lankytis kultūriniuose renginiuose
Tyrėjai pažymi, kad didžiausias poveikis pastebimas kultūriniuose renginiuose dalyvaujant reguliariai. Jų nuomone, koncertų ar kitų kultūrinių renginių lankymas bent kartą per dvi savaites gali žymiai pagerinti gyvenimo kokybę.
Tai taikoma ne tik dideliems muzikos festivaliams. Teatro spektakliai, parodos, kūrybiniai vakarai, klasikinės muzikos koncertai ir kiti kultūriniai renginiai, siūlantys ryškias emocijas ir naujas patirtis, gali turėti teigiamą poveikį.
Muzika jau seniai laikoma natūralia streso mažinimo priemone.
Muzikos naudą sveikatai patvirtina daugybė mokslinių tyrimų. Per daugelį metų atlikti tyrimai parodė, kad muzika gali pagerinti nuotaiką, sumažinti nerimą, skatinti susikaupimą ir netgi teigiamai paveikti širdies ir kraujagyslių sistemą.
Ekspertai mano, kad emocinio pakilimo, socialinės veiklos ir psichologinio komforto derinys sukuria sąlygas, kurios padeda organizmui ilgiau išlikti sveikam ir atspariam.
Naujausi komentarai